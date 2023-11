Android 14: Diese Samsung-Galaxy-Smartphones erhalten ein One-UI‑6-Update – und diese nicht mehr

Anfang der Woche hatte Samsung damit begonnen, das Update auf One UI 6, das auf Android 14 basiert, für Modelle der Galaxy-S23-Serie zu verteilen. Die Updateverteilung für die Topmodelle des Herstellers stellen seit Jahren nur den Anfang einer Aktualisierungswelle dar, die in den kommenden Monaten zahlreiche Galaxy-Smartphones erreichen wird. Welche zunächst an der Reihe sind, hat Samsung beiläufig genannt.

Android 14 für Samsung Galaxy S23 macht den Anfang: One UI 6 kommt auf viele Smartphones

Nach neun Betaversionen seit August 2023 ist das Update auf One UI 6 nun fertig und Besitzer:innen eines der Galaxy-S23-Modelle können es bereits einspielen. Da Samsung für seine Galaxy-Smartphones und ‑Tablets eine lange Android-Updategarantie von vier Jahren gewährt, können sich auch Nutzer:innen etwas älterer Modelle auf die neue Software freuen.

Zunächst werden folgende Modelle das Update auf One UI 6 erhalten:

Diese Liste stammt nicht aus einer direkten Ankündigung zum One-UI‑6-Update, aber immerhin von Samsung. Sie versteckte sich in einer Fußnote zur Gerätekompatibilität der Fotoeditor-App Enhance X.

In dieser Fußnote hatte sich jedoch zunächst ein Fehler eingeschlichen, der Besitzer:innen einiger Smartphone-Modelle verärgern wird. Denn Samsung führte darin die beiden Modelle Galaxy Note 20 und Galaxy Note 20 Ultra (Test) auf. Gegenüber 9 to 5 Google bestätigte der Hersteller den Fehler mit einem Statement: „Wir haben den Haftungsausschluss überarbeitet und die S20-Serie, die Note-20-Serie, das Fold 2, das Flip 5G und das Flip LTE aus der Liste der berechtigten Geräte, die One UI 6 erhalten, entfernt.“

Folgende populäre Samsung-Galaxy-Modelle bleiben auf Android 13: Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 Plus

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy Z Flip (LTE/5G)

Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung Galaxy A22 (LTE/5G)

Samsung Galaxy A32 (LTE/5G)

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy Tab A8

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2020)

Samsung Galaxy Tab S7

Samsung Galaxy Tab S7 Plus

Besitzer:innen eines Samsung-Galaxy-Smartphones oder -Tablets abseits der oben genannten Modelle erhalten laut einer Roadmap, die im Samsung-Community-Forum veröffentlicht wurde, auch ihre Portion-One-UI-6. Sogar ein konkreter Zeitplan für den Rollout in Europa steht bereits. Die Releasedaten entsprechen dem jeweiligen Start des Updaterollouts für die jeweiligen Geräte. Da die Aktualisierungen in Schüben auf Geräte verteilt werden, ist es durchaus möglich, dass nicht alle am gleichen Tag das Update erhalten.

Kalenderwoche 45: Samsung Galaxy A34 5G – 13. November 2023

Samsung Galaxy A54 5G – 13. November 2023

Samsung Galaxy S22 – 15. November 2023

Samsung Galaxy S22 Ultra – 15. November 2023

Samsung Galaxy S22 Plus – 15. November 2023

Samsung Galaxy S23 FE – 20. November 2023

Samsung Galaxy Z Flip 5 – 13. November 2023

Samsung Galaxy Z Fold 5 – 13. November 2023

Samsung Galaxy A14 5G – Datum unbestätigt Kalenderwoche 46 Samsung Galaxy A13 5G – 20. November 2023

Samsung Galaxy A33 5G – 20. November 2023

Samsung Galaxy A52 – 27. November 2023

Samsung Galaxy A52s 5G – 27. November 2023

Samsung Galaxy A53 5G – 20. November 2023

Samsung Galaxy A72 – 30. November 2023

Samsung Galaxy S21 5G – 20. November 2023

Samsung Galaxy S21 FE 5G – 24. November 2023

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (20. November 2023

Samsung Galaxy S2 Plus 5G – 20. November 2023

Samsung Galaxy Z Flip 4 – 20. November 2023

Samsung Galaxy Z Fold 4 – 20. November 2023 Kalenderwoche 47 Samsung Galaxy A13 …– 27. November 2023

Samsung Galaxy A14 – Datum unbestätigt

Samsung Galaxy A23 5G – 27. November 2023

Samsung Galaxy A25 5G – 1. Dezember 2023

Samsung Galaxy A52 5G – Datum unbestätigt

Samsung Galaxy Tab A7 Lite – Datum unbestätigt

Samsung Galaxy Z Flip 3 5G – 27. November 2023

Samsung Galaxy Z Fold 3 5G – 27. November 2023 Kalenderwoche 48 und später Samsung Galaxy A04s – 4. Dezember 2023

Samsung Galaxy XCover 5 – 8. Dezember 2023

Samsung Galaxy A05s – Datum unbestätigt

One UI 6: Das sind einige neue Funktionen

Laut Samsung erhält das neue One-UI-Interface einen schlichteren Look, bei dem viele UI-Elemente optisch angepasst wurden, um moderner und reduzierter zu wirken. Zudem soll es leichter sein, auf das Panel zuzugreifen: Über einen Wisch aus der oberen rechten Ecke des Displays lasse sich das Quickpanel öffnen. „So können Nutzer:innen schneller zu den Einstellungen ihres Geräts gelangen“, erklärt Samsung.

Außerdem bringt One UI 6 neue Möglichkeiten der Individualisierung: Unter anderem biete das Update mit verschiedenen Situationen verknüpfte Hintergrundbilder an. So lasse sich etwa einstellen, dass stets ein gewisses Hintergrundbild angezeigt wird, wenn sich das Smartphone im Schlaf- oder in einem anderen Modus befinde. Ferner verabreicht Samsung dem Homescreen ein neues Kamera-Widget, über das sich vorab der Speicherort einstellen lässt. Laut Samsung soll One UI 6 insgesamt 76 Änderungen und Neuerungen mitbringen.

Angesichts des umfangreichen Galaxy-Geräteportfolios dürfte die Liste lange nicht vollständig sein. Denn Samsung hat in den vergangenen Jahren noch zahlreiche weitere Modelle eingeführt, die wir in unserer Android-14-Updateübersicht aufgelistet haben. Neben Smartphones sollten auch zahlreiche Galaxy-Tablets die neue One-UI-Version erhalten.

Samsung ist nach Google und Xiaomi (Android 14 steht für das Xiaomi 13 Pro bereit) eines der ersten Unternehmen, die ihre Smartphones mit der neuen Android-Version versehen. Die ersten Smartphones mit Android 14 ab Werk sind Googles Pixel 8 und 8 Pro (unser Test), die seit Mitte Oktober 2023 im Handel sind.

Artikel aktualisiert am 13. November 2023: One-UI-Roadmap hinzugefügt.