Samsung Galaxy S24 FE ist da: Warum ihr vielleicht doch besser zum S24 Plus greifen solltet

Das Samsung Galaxy S24 FE soll wie in den letzten Jahren eine sogenannte „Fan Edition“ für Kund:innen sein, die die Topmodelle des Herstellers zwar attraktiv finden, aber nicht dazu bereit sind, die höheren Preise der im Frühjahr vorgestellten Modelle zu zahlen. Eigentlich. Doch das Galaxy S24 Plus ist dennoch die bessere Wahl. Wir erklären warum.

Samsung Galaxy S24 FE: Galaxy S24 Plus in abgespeckt

Samsungs neues Galaxy S24 FE soll sich unterhalb des im Januar 2024 vorgestellten Galaxy S24 Plus positionieren. Im vergangenen Jahr hatte Samsung das S23 FE interessanterweise als potenziell günstigere Variante des kleineren Galaxy S23 positioniert – es scheint so, als würde der Hersteller testen, welche Gerätegröße sich denn wohl besser als FE-Version eignet.

Das neue Modell besitzt ein 6,7-Zoll-AMOLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 60 bis 120 Hertz und Full-HD-Plus-Auflösung. Das S24 Plus besitzt zwar die gleiche Displaydiagonale, punktet im Vergleich mit einem helleren LTPO-Display, das eine Bildwiederholrate von einem bis 120 Hertz unterstützt. Auch die Standardauflösung ist höher als beim S24 FE.

Trotz der gleichen Bildschirmdiagonalen ist das S24 Plus merklich kleiner: Anstelle der 162,0 x 77,3 x 8 Millimeter des FE misst das Plus nur 158,5 x 75,9 x 7,7 Millimeter. Das Plus ist somit nicht nur kürzer, sondern auch dünner und schmaler. Bei der Kamera scheint Samsung im Vergleich zum Plus Einschnitte gemacht zu haben.

Obwohl das Gerät ein wenig kompakter ist, steckt im Plus sogar ein 200 Milliamperestunden größerer Akku: 4.900 statt 4.700 Milliamperestunden. Das S24 Plus dürfte wegen des großzügiger bemessenen Energiespeichers und des besseren Bildschirms länger laufen.

Unter der Haube verbaut Samsung den hauseigenen Exynos-2300e-Prozessor, der in ähnlicher Form im S24 Plus zum Einsatz kommt. Die Unterschiede zwischen dem FE und Plus-Modell dürften in puncto Leistung überschaubar sein. Das Plus besitzt standardmäßig aber zwölf Gigabyte RAM und 256 Gigabyte Flashspeicher, während das S24 FE mit acht und 128 Gigabyte in der Basisaufführung bestückt ist.

Bei den Ladefähigkeiten gibt es derweil keine Unterschiede: Beide laden kabelgebunden mit 25 Watt aufladen; kabelloses Laden wird auch unterstützt.

Das S24 Plus hat noch weitere Pluspunkte: So verfügt es über einen Ultraschallfingerabdrucksensor anstelle eines optischen, wie er im S24 FE verbaut ist. Die Ultraschalllösung ist sicherer, schneller und funktioniert auch bei feuchten Fingern. Zudem steckt im Plus ein Ultrabreitbandchip, mit dem das Smartphone bei einigen Autos als digitaler Schlüssel verwendet werden kann.

Bei der Software liegen beide immerhin gleich auf: Ab Werk ist Android 14 in Form von Samsungs One UI 6.1 installiert, das Update auf Android 15 ist bereits in der Entwicklung. Wie die gesamte S24-Familie bekommt auch das FE-Modell sieben Jahre lang Updates.

Auch die zahlreichen KI-Funktionen wie Circle to Search, Dolmetscher, Live-Übersetzer, Chat- und Notizenassistent und weitere Galaxy-AI-Funktionen, die Teil von One UI 6.1 sind, gehören zum Featureset.

Samsung Galaxy S24 FE vs Galaxy S24 Plus

Modell Samsung Galaxy S24 FE Samsung Galaxy S24 Plus Display 6,7 Zoll , Dynamic AMOLED 2X, 2.340 x 1.080 Pixel, 60 - 120 Hz Adaptive Bildwiederholrate, 1.900 Nits Peak 6,7 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 3.120 x 1.440 Pixel, 516 ppi, Infinity-O-Display, 1 - 120 Hertz, 2.600 nits, Gorilla Glass Victus 2, HDR10+

Betriebssystem Android 14 mit Samsung One UI 6.1 (ab Werk) Android 14 mit Samsung One UI 6.1 (ab Werk)

Prozessor Exynos 2400e

Deca-Core, 4 nm Samsung Exynos 2400 Deca-Core, 4 nm Arbeitspeicher 8 GB RAM 12 GB RAM Interner Speicher 128/256 GB 256/ 512 GB Akkukapazität 4.700 mAh (fest verbaut), 25 Watt Schnellladen, 15 Watt kabellos 4.900 mAh (fest verbaut), 45 Watt Schnellladen, 15 Watt kabellos Hauptkamera Weitwinkel: 50 MP (F1.8, FOV 84 ̊, OIS);

Ultra-Weitwinkel: 12 MP (F2.2, FOV 123 ̊);

Telezoom: 8 MP (3-fach optische Vergrößerung, F2.4, FOV 32°) Weitwinkel: 50 MP (85°, f/1.8, 23 mm, 1/1.56", 1.0 µm, OIS, 2PD);

Ultraweitwinkel: 12 MP, FOV 120°, f/2.2, 13mm, 1/2.55", 1.4 µm);

Telezoom: 10 MP mit 3x optischem Zoom (36°, f/2.4, 69mm, 1/3.94", 1.0 µm, OIS), Autofokus PDAF, Blitz, 30x Space-Zoom

Frontkamera 10 MP,

F2.4, FOV 80 ̊ 12 MP, Dual-Pixel, f/2.2, 80°, 25mm, HDR10+

Konnektivität 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3 Bluetooth 5.3, USB Typ C, NFC, Wi-Fi 6e, UWB

Sonstiges Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, Dual-NanoSIM, Wireless-Charging, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, -Dual-NanoSIM, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos, UWB etc. Abmessungen 162,0 x 77,3 x 8,0 mm, 158,5 x 75,9 x 7,7 mm Gewicht 213 Gramm 196 Gramm Farben Graphite, Blue, Mint, Yellow Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet, Amber Yellow, Jade

Green*, Sandstone Orange*, Sapphire Blue* (*exklusiv im Samsung-Store) Preis (UVP) 749 Euro (128 GB)

809 € (256 GB ) ab 1.150 Euro (Straßenpreis ab 790 Euro (Stand: September 2024)

Straßenpreise: Galaxy S24 Plus mit besserem Preis-Leistungs-Verhältnis

Nicht vergessen werden darf natürlich der Preis: Samsung verlangt für die 128-Gigabyte-Version des Galaxy S24 FE 750 Euro, für das 256-GB-Modell fallen 809 Euro an. Das in vielen Belangen bessere Galaxy S24 Plus kostete Anfang des Jahres im UVP happige 1.050 Euro. Mittlerweile bekommt ihr es aber schon für unter 800 Euro* – mit mehr RAM und Speicher als das FE.

Die Preise der Geräte werden in den kommenden Wochen und Monaten noch weiter sinken, sodass das S24 FE auf Bereiche um 600 Euro sinken könnte. Ähnlich könnte es sich aber auch beim S24 Plus verhalten. In wenigen Monaten – voraussichtlich im Januar – dürften wir mit dem Nachfolger der Galaxy-S24-Serie rechnen können. Mit dem Galaxy S25 scheint der Hersteller ein paar Änderungen, unter anderem am Design, vornehmen zu wollen.

Neue Edel-Tablets

Übrigens hat Samsung neben dem Galaxy S24 FE eine Reihe neuer Tablets der Galaxy-Tab-S10-Serie vorgestellt. Die Geräte mit 14,6- und 12,6-Zoll-OLED-Bildschirmen besitzen den gleichen Mediatek-Dimensity-9300-Plus-Prozessor wie das frisch angekündigte Xiaomi 14T Pro. Sie haben 12 bis 16 Gigabyte RAM, bis zu einem Terabyte Flashspeicher, optional 5G und sind nach IP68 wasser- und staubdicht. Günstige sind die Tablets nicht. Das Galaxy Tab S10 Plus kostet ab 1.120 Euro, während das Tab S10 Ultra bei 1.350 Euro startet – in der teuersten Konfiguration kostet es fast 2.000 Euro.