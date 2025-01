Samsung Galaxy S25 Ultra im Hands-on: Warum dieses Jahr nicht nur die Hardware überzeugen muss

Mit dem Galaxy S25 setzt der südkoreanische Hersteller die mit dem Galaxy S24 begonnene Reise fort, seine Smartphones zu KI-Begleitern zu machen. Der Hersteller spricht im Zuge der Ankündigung davon, dass die neuen Smartphones dank multimodaler KI eine stärker auf den Kontext bezogene und personalisierte Nutzererfahrung bieten sollen. Sogar von einem Paradigmenwechsel, wie wir mit Smartphones künftig interagieren können, ist die Rede. Im ersten Hands-on scheint Samsung auf den ersten Blick einige interessante, sinnvolle Funktionen integriert zu haben.

Anzeige Anzeige

Galaxy S25: Gemini und Bixby sollen die Art, wie wir mit dem Smartphone interagieren, umkrempeln

Wie beim Vorgänger, dem Galaxy S24, hat der Hersteller für einige der neuen KI-Funktionen mit dem Android-Entwickler Google zusammengearbeitet. Dabei setzt Samsung bei der Galaxy-S25-Serie unter anderem auf Googles neues multimodales KI-Modell Gemini 2.0, das im Dezember 2024 angekündigt wurde. Derzeit dürfte Samsung der erste Hersteller sein, der die KI auf Systemebene nutzt.

Allerdings spielen bei der neuen Art der Bedienung auch eigene KI-Modelle und Schnittstellen oder KI-Agenten eine Rolle, wie der Hersteller gegenüber t3n erklärt. Auch der eigene Sprachassistent Bixby existiert noch, der sich gewissermaßen mit Gemini austauscht, um Funktionen aus Systemebene zu steuern und mittels KI-Agenten etwa Kalendereinträge und Ähnliches zu erstellen oder Nachrichten an Kontakte zu senden.

Anzeige Anzeige

In Demos zeigte der Hersteller, wie es möglich ist, beispielsweise zu fragen, welches das beste mexikanische Restaurant in der Nähe sei und dabei im gleichen Befehl, Gemini zu beauftragen, einen Freund zu fragen, ob dieser vielleicht mit möchte. Das Smartphone schlug ein Restaurant vor und erstellte eine Textnachricht an den Freund. Dies funktioniert zunächst dank KI-Agenten mit der Messages-App und Whatsapp, so Samsung.

Die KI-Modelle sind aufgrund ihrer Multimodalität auch dazu in der Lage, Inhalte aus Bildern zu erfassen und etwa aus einem Konzertposter einen Termin zu erstellen. Per Kamera kann die KI den Kühlschrankinhalt erfassen und euch dabei helfen, aus den vorhandenen Zutaten ein Gericht zu zaubern. Eine ähnliche Funktion zeigte Meta im Zuge der Präsentation des AR-Brillen-Prototyps Oryon.

Anzeige Anzeige

Interessant ist zudem, dass ihr Systemfunktionen wie etwa die Bildschirmhelligkeit per Sprache steuern und euch erklären lassen könnt, wo sich beispielsweise die Einstellungen für die eSIM befinden. Besonders für Menschen, die wenig technisch versiert sind, dürfte das eine große Hilfe sein.Selbstredend enthalten die Galaxy-S25-Modelle auch die KI-Funktionen, die Samsung mit dem Galaxy S24 eingeführt hatte. Neu ist indes die sogenannte Now-Bar auf dem Sperrbildschirm, die in gewisser Weise Apples „Live-Activities“ in der Dynamic Island ähnelt. Denn sie zeigt relevante Aktivitäten verschiedener Apps wie Maps, Dolmetscher, Musik, Aufnahme, Stoppuhr und mehr an.

In die Now-Bar zieht auch die Funktion „Now Brief“ ein, die euch proaktiv Vorschläge anbieten soll. Diese Funktion ließ sich in der Demosession nicht näher ansehen, da sie erst mit der Zeit das Nutzungsverhalten erlernt und Informationen zur Schlafqualität, Terminerinnerungen und dergleichen zusammenfasst. Laut Samsung verlassen diese Daten das Smartphone nicht und werden im „Knox Vault“ privat und sicher gespeichert.

Anzeige Anzeige

Viele der Funktionen sind Teil des Updates auf One UI 7, das auch auf zahlreiche weitere Galaxy-Smartphones einziehen wird. Unklar ist indes, welche Features auf welchen Modellen landen werden. Zumindest auf den Galaxy-S24-Geräten dürften viele der Features durchaus zu erwarten sein.

Galaxy AI: Funktionen sollen auch nach 2025 kostenlos bleiben

Ein Punkt, der seit dem Start des Galaxy S24 herumgeistert, ist die Aussage des Unternehmens, dass die Galaxy-AI-Funktionen auf unterstützten Samsung-Geräten bis Ende 2025 kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Dies impliziert, dass der Hersteller ab 2026 Geld verlangen könnte.

Im Gespräch mit Mario Winter, dem Marketing-Chef für Samsung Deutschland, wurde dies entschärft: Man werde auch 2026 keine Gebühren für die Galaxy-AI-Funktionen verlangen.

Anzeige Anzeige

Samsung Galaxy S25: Frischeres Design für das Ultra

Auch wenn Samsung bei seinen Galaxy-S25-Modellen ähnlich wie Apple beim iPhone 16 den Fokus auf die Software richtet – und auch abliefert – sind selbstredend Neuerungen bei der Hardware zu vermelden.

Alle neuen Geräte sind eine Spur leichter und dünner geworden und sollen dank Qualcomms neuer Snapdragon-8-Elite-Chips einen soliden Leistungssprung hinlegen. Samsung spricht von 30 bis 40 Prozent bei CPU-, GPU- und KI-Rechenleistung.

Vom Design unterscheiden sich das Galaxy-S25-Basis- und Plus-Modell nicht von den Vorgängern, lediglich das Ultra wurde optisch angefasst und ist nun eine Spur kompakter und weniger kantig als die Vorgänger. Zudem sind die Bildschirmränder schlanker geworden.

Anzeige Anzeige

Weder Speicher noch Akkugrößen wurden im Vergleich zu den Vorgängern verändert, bei den Bildschirmen zeigt sich ein ähnliches Bild: Sowohl das S25 und S25 Plus behalten ihre Diagonalen von 6,2 und 6,7 Zoll bei. Das Galaxy S25 Ultra ist um 0,1 Zoll von 6,8 auf 6,9 Zoll gewachsen. Immerhin besitzen alle Modelle helle LTPO-Displays, die je nach Inhalt zeitgemäße Bildwiederholraten zwischen einem und 120 Hertz liefern.

Nur das Galaxy S25 Ultra bekommt eine antireflexive Bildschirmbeschichtung, mit dem sich Inhalte auch bei direktem Sonnenlicht leicht ablesen lassen. Laut Samsung soll das sogenannte Corning-Armor-Glas noch einmal robuster als der Vorgänger sein.

Neu ist die Unterstützung für den kabellosen Ladestandard Qi2. Jedoch ist für die magnetische Arretierung, die dieser vorsieht, ein spezielles Ladecase erforderlich, das laut Samsung ab 35 Euro kostet. Geladen werden die Geräte wie bisher: Das Galaxy S25 unterstützt kabelgebunden bis 25 Watt, während die beiden weiteren mit bis zu 45 Watt geladen werden können. Im Vergleich zu einem Oneplus oder Xiaomi, die bis zu 100 Watt unterstützen, ist das weiterhin recht langsam.

Anzeige Anzeige

Samsung Galaxy S25 Ultra vs S24 Ultra, S25 Plus vs. S25 Plus und S25 vs S24: Spezifikationen im Vergleich

Modell Samsung Galaxy S25 Ultra Samsung Galaxy S24 Ultra Samsung Galaxy S25 Plus Samsung Galaxy S24 Plus Samsung Galaxy S25 Samsung Galaxy S24 Display 6,9 Zoll, 1.440 x 3.120 Pixel, 1 - 120 Hertz Infinity-O-Display – WQHD+, 2.600 Nits Peak, Gorilla Glass Armor 2, HDR10+ 6,8 Zoll , 3.120 1.440 Pixel, 1 - 120 Hertz Infinity-O-Display, WQHD+, 2.600 nits, 505 ppi, Gorilla Glass Armor, HDR10+ 6,7 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 3.120 x 1.440 Pixel, Infinity-O-Display, 1 - 120 Hertz, , 2.600 nits Peak, HDR10+

6,7 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 3.120 x 1.440 Pixel, 516 ppi, Infinity-O-Display, 1 - 120 Hertz, 2.600 nits Peak, Gorilla Glass Victus 2, HDR10+

6,2 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 2.340 x 1.080 Pixel, Infinity-O-Display, 1 - 120 Hertz, Gorilla Glass Victus 2, , 2.600 nits Peak, HDR10+ 6,2 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 2.340 x 1.080 Pixel, 418 ppi, Infinity-O-Display, 1 - 120 Hertz, 2.600 nits, Gorilla Glass Victus 2, HDR10+ Betriebssystem Android 15 mit Samsung One UI 7.1

Android 14 mit Samsung One UI 6.1 (ab Werk) Android 15 mit Samsung One UI 7.1

Android 14 mit Samsung One UI 6.1 (ab Werk)

Android 15 mit Samsung One UI 7.1 Android 14 mit Samsung One UI 6.1 (ab Werk)

Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 3nm Octa-Core Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 4nm Octa-Core Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 3nm Octa-Core Samsung Exynos 2400 Deca-Core, 4 nm Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 3nm Octa-Core Samsung Exynos 2400 Deca-Core, 4 nm Arbeitspeicher 12 GB RAM 12 GB RAM 16 GB RAM 12 GB RAM 12 GB RAM 8 GB RAM Interner Speicher 256 GB bis 1 TB (1 TB nur bei Samsung) 256 GB bis 1 TB (1 TB nur bei Samsung) 256/ 512 GB 256/ 512 GB 128/ 256 / 512 GB 256/ 512 GB Akkukapazität 5.000 mAh (fest verbaut), 45 Watt Schnellladen, 15 Watt kabellos, Qi2 ready 5.000 mAh (fest verbaut), 45 Watt Schnellladen, 15 Watt kabellos 4.900 mAh (fest verbaut), 45 Watt Schnellladen, 10 Watt kabellos, Qi2 ready 4.900 mAh (fest verbaut), 45 Watt Schnellladen, 15 Watt kabellos 4.000 mAh (fest verbaut), 25 Watt Schnellladen, 15 Watt kabellos, Qi2 ready 4.000 mAh (fest verbaut), 25 Watt Schnellladen, 15 Watt kabellos Hauptkamera Weitwinkel: 200 MP;

Ultraweitwinkel: 50 MP, f/2,2;

2 x Teleobjektiv: 50 MP bis zu 5x optischer Zoom, 10 MP bis 3x optischer Zoom Weitwinkel: 200 MP, f/1,7, Quad-Pixel, 23mm, OIS, 85°, 1.4 μm;

Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2,2, Dual-Pixel, FOV 120°;

Duo-Teleobjektiv: 50 MP, f3;4, bis zu 5x optischer Zoom;

10 MP, f2,4, 3 x optisch Weitwinkel: 50 MP;

Ultraweitwinkel: 12 MP;

Telezoom: 10 MP mit 3x optischem Zoom

Weitwinkel: 50 MP (85°, f/1.8, 23 mm, 1/1.56", 1.0 µm, OIS, 2PD);

Ultraweitwinkel: 12 MP, FOV 120°, f/2.2, 13mm, 1/2.55", 1.4 µm);

Telezoom: 10 MP mit 3x optischem Zoom (36°, f/2.4, 69mm, 1/3.94", 1.0 µm, OIS), Autofokus PDAF, Blitz, 30x Space-Zoom

Weitwinkel: 50 MP (85°, f/1.8, 23mm, 1/1.56", 1.0 µm, OIS, 2PD);

Ultraweitwinkel: 12 MP, FOV 120°, f/2.2, 13mm, 1/2.55", 1.4 µm);

Telezoom: 10 MP mit 3x optischem Zoom (36°, f/2.4, 69mm, 1/3.94", 1.0 µm, OIS), Autofokus PDAF, Blitz

Weitwinkel: 50 MP (85°, f/1.8, 23 mm, 1/1.56", 1.0 µm, OIS, 2PD);

Ultraweitwinkel: 12 MP, FOV 120°, f/2.2, 13mm, 1/2.55", 1.4 µm);

Telezoom: 10 MP mit 3x optischem Zoom (36°, f/2.4, 69mm, 1/3.94", 1.0 µm, OIS), Autofokus PDAF, Blitz, 30x Space-Zoom

Frontkamera 12 MP, Dual-Pixel, f/2.2, 80°, 25mm, HDR10+ 12 MP, Dual-Pixel, f/2.2, 80°, 25mm, HDR10+

12 MP, Dual-Pixel, f/2.2, 80°, 25mm, HDR10+ 12 MP, Dual-Pixel, f/2.2, 80°, 25mm, HDR10+

12 MP, Dual-Pixel, f/2.2, 80°, 25mm, HDR10+ 12 MP, Dual-Pixel, f/2.2, 80°, 25mm, HDR10+

Konnektivität Bluetooth 5.3, USB Typ C, NFC, Wi-Fi 7, UWB

Bluetooth 5.3, USB Typ C , NFC, Wi-Fi 7, UWB

Bluetooth 5.3, USB Typ C, NFC, Wi-Fi7, UWB

Bluetooth 5.3, USB Typ C, NFC, Wi-Fi 6e, UWB

Bluetooth 5.3, USB Typ C, NFC, Wi-Fi 7

Bluetooth 5.3, USB Typ C, NFC, Wi-Fi 6e

Sonstiges Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, -Dual-NanoSIM, Wireless-Charging, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos, etc. Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, Dual-NanoSIM, Wireless-Charging, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos, etc. Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, -Dual-NanoSIM, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos, UWB etc. Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, -Dual-NanoSIM, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos, UWB etc. Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, -Dual-NanoSIM, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos, etc. Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, -Dual-NanoSIM, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos, etc. Abmessungen 162,8 x 77,6 x 8,2 mm 162,3 x 79,0 x 8,6 mm 158,4 x 75,8 x 7,3 mm 158,5 x 75,9 x 7,7 mm 146,9 x 70,5 x 7,2 mm 147,0 x 70,6 x 7,6 mm Gewicht 218 Gramm 232 Gramm 190 Gramm

196 Gramm 162 Gramm 167 Gramm Farben Titanium Silverblue, Titanium Black, Titanium Whitesilver, itanium Gray (Samsung-exklusiv:

Titanium Jetblack*, Titanium Jadegreen, Titanium Pinkgold) Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet,

Titanium Yellow, Jade Green*, Sandstone Orange*,

Sapphire Blue* (*exklusiv im Samsung-Store) Navy, Icyblue, Mint, Silver Shadow, (Samsung:-exklusiv: Blueblack, Coralred, Pinkgold) Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet, Amber Yellow, Jade

Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet, Amber Yellow, Jade

Green*, Sandstone Orange*, Sapphire Blue* (*exklusiv im Samsung-Store) Navy, Icyblue, Mint, Silver Shadow, (Samsung:-exklusiv: Blueblack, Coralred, Pinkgold) Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet, Amber Yellow, Jade

Green*, Sandstone Orange*, Sapphire Blue* (*exklusiv im Samsung-Store) Preis (UVP) ab 1.450 Euro ab 1.450 Euro ab 1.150 Euro ab 1.150 Euro ab 850 Euro ab 850 Euro

Kameras: Nur das S25 Ultra mit Upgrade

Bei den Kameras zeichnet sich ein ähnliches Bild ab: Große Änderungen bei den Sensoren gibt es nicht. Die Ausstattung der Basismodelle unterscheidet sich nicht vom Galaxy S24. Weitgehend gleich bleibt auch das Setup beim Ultra. Nur die Ultraweitwinkelkamera wird von zwölf auf 50 Megapixel aufgewertet und kann nun auch Makrofotos aufnehmen.

Die Kamera besteht indes nicht nur aus den Sensoren und den Linsen, sondern Komponenten auf dem Snapdragon-Chip, der der Kamera laut Samsung im Vergleich zum Vorgänger einen Push verleiht. So ist es beim neuen Modell möglich, bessere Videos bei Dunkelheit aufzunehmen.

Zudem bringt Samsung neue Foto-Funktionen wie eine verbesserte generative Bildbearbeitung, um Objekte sauberer aus Bildern zu entfernen. Mit Best-Face zieht ferner eine Funktion ein, mit der sich ähnlich wie bei Googles Pixel-Funktion „Best Take“ alle Personen auf dem Bild von ihrer besten Seite zeigen.

Anzeige Anzeige

One UI 7: Galaxy S25 ist erstes Samsung-Modell mit Android 15

Neben den KI-Funktionen liefert Samsung die neuen Modelle mit One UI 7 ab Werk aus, die auf Android 15 basiert. Das Update bringt zahlreiche neue Funktionen und eine optische Auffrischung mit sich. Zudem wurden ähnlich wie bei Apple die Schnelleinstellungen von den Benachrichtigungen getrennt. Wem das nicht gefällt, soll die beiden Bereiche zusammenlegen können. Angelehnt an Googles Pixel lassen sich die Apps im App-Drawer in einer alphabetischen Anordnung vertikal durchscrollen – Standard war bisher eine horizontale Anordnung.

Eine lange Updategarantie gewährt Samsung weiterhin: Die Geräte bekommen neue Android-Versionen und Sicherheitspatches für ganze sieben Jahre. Das heißt, dass ihr sie bis 2032 sicher verwenden könnt, sofern Akku und Prozessorleistung mitspielen.

Erstes Fazit: Galaxy AI muss sich beweisen

Die neuen Galaxy-Modelle erweisen sich abgesehen vom dezenten Designupdate des Ultra-Modells auf der Hardwareseite als dezente Modellpflege. Wäre es ein iPhone, könnte man sagen, es sei eine Galaxy S24s-Serie. Das ist nicht weiter schlimm, da die hardwareseitigen Sprünge seit Jahren eher verhalten sind.

Anzeige Anzeige

Gewünscht hätten wir uns aber schon ein wenig mehr Mut bei den Akkus, schließlich setzen einige Mitbewerber wie Oneplus, Oppo und Xiaomi auf eine neue Zellchemie, die mehr Kapazität und längere Laufzeiten ermöglicht. Allerdings war das Ultra nie schwach auf der Brust, wenn es um Laufzeiten geht. Auf zwei Tage kam es jedoch nie.

Auf der anderen Seite muss die Praxis zeigen, wie sinnvoll die KI-Funktionen wirklich sind. Denn diese lassen sich nicht durch eine kurze Demo beurteilen. Dass KI nicht mehr aus dem Alltag wegzubekommen ist, dürfte den meisten bewusst sein. Wichtig ist aber, KI nicht um der KI willen zu integrieren, sondern einen echten Mehrwert zu erhalten und sie intuitiv verwenden zu können.

Preislich bewegen die neuen Geräte sich auf dem gleichen Niveau wie die Vorgänger: Das Basismodell mit 128 Gigabyte Speicher kostet ab 850 Euro, das Plus mit 256 Gigabyte beginnt bei 1.150 Euro und das S25 Ultra mit 256 Gigabyte beginnt bei 1.450 Euro.

Preise der Galaxy-S25-Reihe:

Samsung Galaxy S25

128 GB: 899 Euro

256 GB: 959 Euro

Samsung Galaxy S25 Plus

256 GB: 1.149 Euro

512 GB: 1.269 Euro

Samsung Galaxy S25 Ultra

256 GB: 1.449 Euro

512 GB: 1.569 Euro

1 TB: 1.809 Euro