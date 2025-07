Galaxy S26 Pro statt Standard: Plant Samsung den kompletten Umbau seiner Flaggschiff-Strategie?

Einem exklusiven Bericht zufolge steht die Galaxy-S-Reihe des südkoreanischen Smartphone-Herstellers Samsung vor einer fundamentalen Neuausrichtung. Die für Anfang 2026 erwartete Galaxy-S26-Serie könnte ohne ein klassisches Standard- oder Plus-Modell auf den Markt kommen.

Anzeige Anzeige

Stattdessen, so berichtet Android Authority, solle das Portfolio aus drei, teils neu benannten Geräten bestehen: dem Galaxy S26 Pro, dem Galaxy S26 Edge und dem Galaxy S26 Ultra. Damit würde Samsung seine bisherige, seit dem Galaxy S10 etablierte Nomenklatur über Bord werfen.

Galaxy S26 Pro statt Basis: Ein Leak mit Substanz

Die Grundlage für diese Annahme ist nicht allein Spekulation. Android Authority will Beweise in einem internen Build von Samsungs kommender Benutzeroberfläche One UI 8 entdeckt haben.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Dort seien die Codenamen für die S26-Serie nicht, wie früher vermutet, NP1, NP2 und NP3, sondern M1, M2 und M3. Die Zuordnung dieser Codenamen zu den finalen Produktbezeichnungen sei die eigentliche Überraschung: M1 stehe für das Galaxy S26 Pro, M2 für das S26 Edge und M3 für das S26 Ultra. Bislang stand die Ziffer „1“ in Samsungs Codenamen stets für das Basismodell der jeweiligen Serie.

Sollte sich dieser Fund bewahrheiten, wäre das mehr als eine kosmetische Anpassung. Es wäre ein klares Signal für eine strategische Neupositionierung, die stark an den Konkurrenten Apple erinnert. Für eine solche Anpassung der Strategie im Smartphone-Markt gibt es angesichts sinkender Absatzzahlen gute Gründe.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Die Schattenseiten der Premium-Fokussierung

Eine solche Premium-Strategie hat für Samsung den Vorteil, höhere Durchschnittspreise pro verkauftem Gerät zu erzielen. Für potenzielle Käufer:innen könnte diese Entwicklung jedoch auch Nachteile mit sich bringen.

Der Wegfall eines Standard-Flaggschiffs zu einem vergleichsweise zugänglichen Preis würde die Auswahl einschränken. Kund:innen, die ein High-End-Smartphone ohne die spezifischen Merkmale eines „Ultra“- oder „Edge“-Modells suchen, könnten vor die Wahl gestellt werden, entweder mehr für ein „Pro“-Modell zu bezahlen oder sich bei anderen Herstellern umzusehen.

Anzeige Anzeige

Die Meldung kommt nicht vollkommen überraschend. Bereits zuvor hatten Quellen wie Sammobile unter Berufung auf den bekannten Leaker Yogesh Brar über die mögliche Einstellung des wenig erfolgreichen Plus-Modells berichtet. Der nun vorliegende Bericht geht jedoch deutlich weiter und zeichnet das Bild eines kompletten Umbaus.

Es ist wichtig zu betonen, dass es sich um eine sehr frühe Information handelt, die auf einer noch nicht finalen Software basiert und die natürlich eine Interpretation durch Android Authority darstellt. Bis zur offiziellen Vorstellung der Galaxy-S26-Serie Anfang 2026 können sich die Pläne von Samsung jederzeit ändern. Dennoch liefert der Fund einen potenziellen Einblick in die möglichen Überlegungen der Strategieabteilung des Konzerns.

Mehr zu diesem Thema