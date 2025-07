Samsung Galaxy Watch 8 vorgestellt: Die Smartwatch wird zum Ernährungsberater

Wie üblich nutzt Samsung den Sommer dazu, neue Smartwatches vorzustellen. Wieder gibt es davon gleich zwei: die Standardvariante und ein Classic-Modell. Die Unterschiede sind schnell erklärt. Die normale Galaxy Watch 8 bekommt ihr wahlweise mit 1,3 oder 1,5 Zoll großem Bildschirm, die Classic gibt es nur in einer Größe (1,34 Zoll). Sie kommt dafür mit einer drehbaren Lünette, mit der ihr schnell durch Menüs navigieren könnt, und dem sogenannten Schnellbutton, der sich mit einer Funktion belegen lässt. Bis auf die Akkus und den Speicher (die Classic hat 64, die normale 32 Gigabyte), ist die Ausstattung identisch. Abseits davon sollen beide Uhren schließlich auch denselben Zweck erfüllen: Sie sollen den Träger:innen ein möglichst gesundes Leben ermöglichen.

Viele Gesundheitsfunktionen integriert

Dazu integriert Samsung viele bereits bekannte Health-Funktionen wie Schlaftracking oder die Berechnung des sogenannten Energy Score. Dieser soll Anhaltspunkte auf die tägliche Leistungsfähigkeit liefern. Neu hinzu kommt die Schlafbegleitung. Die Uhren können Tipps zum idealen Schlafumfeld liefern und sollen anhand des gestellten Weckers und auf Basis eurer Daten den besten Zeitpunkt zum Schlafengehen ermitteln. Neu ist außerdem die Schlafapnoe-Erkennung.

Für Sportler:innen integriert Samsung eine Laufanalyse. Mithilfe eines zwölfminütigen Tests bestimmt die Uhr euer Lauflevel. Ihr könnt daraufhin eure Ziele anpassen und per KI einen Trainingsplan erstellen, etwa einen Zehn-Kilometer-Lauf in einer bestimmten Zeit zu absolvieren. Wer es leichter haben will, kann auch Google Gemini ins Training einbeziehen. Der KI-Assistent kann auf Sprachbefehl eigene Workouts in der Samsung-Health-App erstellen. Nutzer:innen erklären dazu einfach in einem Satz, welches Workout ihnen vorschwebt. Abseits davon könnt ihr Google Gemini mit den LTE-Versionen der Uhren erstmals auch ohne Smartphone in der Tasche konsultieren.

Ich sag dir, was du isst

Das vielleicht interessante Feature ist aber wohl der Antioxidantien-Index. Um den zu erheben, nehmt ihr die Uhr ab und drückt den Daumen fünf Sekunden lang auf den Sensor der Rückseite. Das Wearable misst daraufhin den sogenannten Carotinoid-Wert. Diese Carotinoiden sind Pigmente, die Pflanzen wie Karotten oder Tomaten ihre Farbe verleihen.

Der Sensor soll die Konzentration der Pigmente in der Haut bestimmen. Fällt der Wert zu niedrig aus, rät die Health-App dazu, mehr Obst und Gemüse zu essen – Mengenangaben inklusive. Im Kleingedruckten erklärt Samsung jedoch, dass es sich hierbei zunächst um ein Lab-Feature und damit noch nicht um eine fertige Funktion handelt. Um eine medizinische Diagnose handelt es sich jedoch nicht.

Was man noch wissen muss: Alle Galaxy Watches sind nach IP68 staub- und wasserdicht. Als Betriebssystem ist Wear OS installiert. Darüber stülpt Samsung die Oberfläche One UI Watch 8.

Preislich startet die Uhr ab 379 Euro für die kleine Variante der Watch 8.

