Samsung Galaxy Z Flip 7 ausprobiert: Ist dieses Smartphone das erste echte KI-Gadget?

Wie sieht das Smartphone morgen aus? Darüber machen sich die Hersteller schon jetzt Gedanken. Einig sind sie sich in einem Punkt: Künstliche Intelligenz muss integriert sein. Die weiteren Ansätze unterscheiden sich. Geht es nach Meta-Chef Mark Zuckerberg, trägt künftig jeder eine smarte Brille auf der Nase. ChatGPT-Entwickler OpenAI arbeitet ebenfalls einem neuartigen Gerät. Dabei soll es sich aber weder um eine Brille, noch um Kopfhörer. Wie das Gadget, das unter der Federführung von Apples Ex-Designchef Jony Ive entsteht, aussehen wird? Offen. Andere haben ihre Vision schon an den Markt gebracht – und sind damit krachend gescheitert. Stichwort: Humane AI Pin. Wie es vielleicht gehen könnte, zeigt dagegen Samsung mit dem Galaxy Z Flip 7 – vielleicht sogar ganz ohne Absicht.