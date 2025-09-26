Samsung Galaxy Z Flip 7 ausprobiert: Ist dieses Smartphone das erste echte KI-Gadget?
Wie sieht das Smartphone morgen aus? Darüber machen sich die Hersteller schon jetzt Gedanken. Einig sind sie sich in einem Punkt: Künstliche Intelligenz muss integriert sein. Die weiteren Ansätze unterscheiden sich. Geht es nach Meta-Chef Mark Zuckerberg, trägt künftig jeder eine smarte Brille auf der Nase. ChatGPT-Entwickler OpenAI arbeitet ebenfalls einem neuartigen Gerät. Dabei soll es sich aber weder um eine Brille, noch um Kopfhörer. Wie das Gadget, das unter der Federführung von Apples Ex-Designchef Jony Ive entsteht, aussehen wird? Offen. Andere haben ihre Vision schon an den Markt gebracht – und sind damit krachend gescheitert. Stichwort: Humane AI Pin. Wie es vielleicht gehen könnte, zeigt dagegen Samsung mit dem Galaxy Z Flip 7 – vielleicht sogar ganz ohne Absicht.
Marco Engelien schreibt seit mehr als zehn Jahren für diverse Publikationen über Technik im Consumer-Bereich. Er probiert mit Vorliebe neue Hardware aus und hat ein großes Herz für kleine Gadgets.