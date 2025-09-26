Anzeige
Briefing
Samsung Galaxy Z Flip 7 ausprobiert: Ist dieses Smartphone das erste echte KI-Gadget?

Unter den Falt-Phones gilt das Samsung Galaxy Z Flip 7 als erschwingliche Alternative. Spannend wird das Gerät aber vor allem durch eine Funktion, durch die man es gar nicht erst aufklappen muss. Ist dies das erste echte KI-Gadget? Wir haben es ausprobiert.

Marco Engelien Von Marco Engelien
4 Min.
Gemini Live auf dem Galaxy Z Flip 7 könnte ein echter Helfer sein, wäre die Bedienung nicht so furchtbar kompliziert. (Foto: t3n)

Wie sieht das Smartphone morgen aus? Darüber machen sich die Hersteller schon jetzt Gedanken. Einig sind sie sich in einem Punkt: Künstliche Intelligenz muss integriert sein. Die weiteren Ansätze unterscheiden sich. Geht es nach Meta-Chef Mark Zuckerberg, trägt künftig jeder eine smarte Brille auf der Nase. ChatGPT-Entwickler OpenAI arbeitet ebenfalls einem neuartigen Gerät. Dabei soll es sich aber weder um eine Brille, noch um Kopfhörer. Wie das Gadget, das unter der Federführung von Apples Ex-Designchef Jony Ive entsteht, aussehen wird? Offen. Andere haben ihre Vision schon an den Markt gebracht – und sind damit krachend gescheitert. Stichwort: Humane AI Pin. Wie es vielleicht gehen könnte, zeigt dagegen Samsung mit dem Galaxy Z Flip 7 – vielleicht sogar ganz ohne Absicht.

Marco Engelien
Marco Engelien

Marco Engelien schreibt seit mehr als zehn Jahren für diverse Publikationen über Technik im Consumer-Bereich. Er probiert mit Vorliebe neue Hardware aus und hat ein großes Herz für kleine Gadgets.
Mehr zu diesem Thema
