One UI 8 ist fertig: Diese Samsung-Galaxy-Smartphones können das Update zuerst laden
Es ist soweit: Samsung rollt One UI 8, seine neue eigene Oberfläche, zusammen mit Android 16 für bestimmte Galaxy-Modelle aus. Der südkoreanische Konzern teilte mit, dass die Galaxy-S25-Serie den Anfang machen wird. Sie soll noch in dieser Woche das Update bekommen.
Diese Geräte sollen auch noch 2025 mit One UI 8 ausgestattet werden
Noch in diesem Jahr sollen auch die S24-Serie, das Galaxy Z Flip 6, das Galaxy Z Fold 6, das Galaxy S24 FE sowie laut Samsung weitere „geeignete Modelle“ mit One UI 8 ausgestattet werden.
Mit One UI 8 komme laut Samsung eine KI auf die Geräte, die dank multimodalen Funktionen, einer auf die verschiedenen Geräte zugeschnittene Benutzeroberfläche und personalisierten proaktiven Vorschlägen den Alltag der Nutzer:innen smarter und bequemer machen soll.
Dank Android 16: KI-Integration über Gemini Live
Laut Computerbase erhalten die Samsung-Nutzer:innen außerdem Zugriff auf zahlreiche neue Android-16-Funktionen – etwa die KI-Integration über Gemini Live, welche über die Kamera- und Bildschirmfreigabe in Echtzeit erkennt, was auf dem Display dargestellt wird, ohne dass die Nutzer:innen zwischen Anwendungen wechseln müssen.
Für all jene, die auch über eine Galaxy Watch verfügen, soll der Zugang zu den personalisierten Gesundheitsdaten erleichtert werden.
Kennt ihr schon diese Android-Funktionen?
Verbesserungen im Hinblick auf die Sicherheit
Auch bei der Sicherheit soll es Verbesserungen geben. Die sogenannte Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) soll nicht nur sicherstellen, dass alle Apps nur auf ihre eigenen sensiblen Daten zugreifen können, sondern auch jene Geräte, die als gefährdet angesehen werden, automatisch vom Samsung-Konto abmelden.
Die Samsung-Nutzer:innen sollten sich allerdings darauf einstellen, dass es einige Zeit dauern könnte, bis alle der oben genannten Geräte die Benachrichtigung für die Installation von One UI 8 erhalten. Über die Odin-Software kann das Update manuell geladen werden.