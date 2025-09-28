Anzeige
Nie wieder neugierige Blicke: Samsungs S26 Ultra bekommt wohl ein „Privacy Display“

Das Galaxy S26 Ultra von Samsung könnte im kommenden Jahr mit einigen Neuerungen auf den Markt kommen. Besonders spannend dürfte das Display werden, speziell was den Schutz der Privatsphäre betrifft.

Von Christian Bernhard
1 Min.
Nie wieder neugierige Blicke: Samsungs S26 Ultra bekommt wohl ein „Privacy Display"

Samsung arbeitet am Galaxy S26 Ultra. (Symbolbild: Shutterstock/JarTee)

Viele Samsung-Nutzer:innen warten gespannt auf das neue Galaxy S26 Ultra, das voraussichtlich im Januar 2026 vorgestellt wird. Mittlerweile sickern immer mehr Details zum neuen Flaggschiff-Smartphone des südkoreanischen Konzerns durch.

Statt Schutzfolien eine integrierte Lösung?

Im Fokus steht dabei besonders das Display. Es soll 6,9 Zoll messen und optisch durch schmale Ränder glänzen. Samsung scheint zudem an einer Besonderheit zu arbeiten, die deine Privatsphäre noch besser schützen soll.

Bisher gab es spezielle Schutzfolien, die andere Menschen davon abhalten sollten, auf eurem Display mitzulesen. Besonders bei der Anzeige von sensiblen Inhalten, wie etwa Bankdaten, ist so etwas sehr hilfreich. Beim Galaxy S26 Ultra zeichnet sich anscheinend eine integrierte Lösung ab.

Blickwinkel des Bildschirms soll eingeschränkt werden

In einer Analyse der Vorabversion von One UI 8.5 entdeckten die Expert:innen von Android Authority Codezeilen, die auf eine neue Funktion namens „Privacy Display“ oder „Private Display“ verweisen. Diese soll dafür sorgen, dass außenstehende Personen die Inhalte des Smartphones nicht mehr gut erkennen können, weil der Blickwinkel des Bildschirms eingeschränkt wird.

Angeblich gibt es dazu verschiedene Einstellungsoptionen: entweder eine manuelle Aktivierung, eine automatische Auslösung der Funktion, sobald die Nutzer:innen in Menschenmengen unterwegs sind, oder die Verknüpfung mit bestimmten Apps. Das würde bedeuten: Sobald du beispielsweise deine Bank-App startest, schaltet sich automatisch die Funktion ein.

Dahinter steckt die „Flex Magic Pixel“-Technologie

Hinter der Funktion steckt laut dem Technologie-Blog Gizmochina die sogenannte „Flex Magic Pixel“-Technologie, die von Samsung bereits im Rahmen des Mobile World Congress (MWC), der internationalen Fachmesse für die Mobilfunkbranche, im März 2025 in Barcelona vorgestellt wurde. Angeblich soll ausschließlich das Galaxy S26 Ultra von dieser Sichtschutz-Neuerung profitieren.

