Samsungs „Project Haean“: Die AR-Brille, die Metas Ray-Ban in den Schatten stellt?

Zeigt Samsung in diesem Jahr neben dem XR-Headset auch seine erste AR-Brille? (Foto: Shutterstock; Yuriy Golub)

Samsung arbeitet einem Bericht der südkoreanischen Zeitung ETNews an der Fertigstellung der Funktionen und Spezifikationen seines „Projekts Haean“, bei dem es sich um eine smarte Brille mit Display handelen soll. Dass Samsung smarte Brillen in Arbeit hat, bestätigte das Unternehmen schon Anfang 2025 im Zuge der Vorstellung des Galaxy S25.

Samsungs AR-Brille „Haean“ hat angeblich Display integriert

Dem Bericht zufolge ist die Entwicklung so weit vorangeschritten, dass die Brille schon in diesem Jahr auf den Markt kommen könnte. Laut ETNews liegt der Fokus der Brille auf Tragekomfort – es heißt, Samsung investiert „viel Zeit in ein auf den menschlichen Körper abgestimmtes Design“.

Weiter heißt es, dass die Smart-Glasses im Unterschied zu Metas Ray-Ban-Modellen dazu in der Lage sein sollen, Informationen oder Bilder auf das Glas oder direkt ins Auge zu projizieren. Ton und Audiofeedback werden offenbar über kleine Lautsprecher vom Brillengestell ins Ohr übertragen.

AR-Brille von Samsung: Sensoren und Lautsprecher an Bord

Zur Interaktion mit der Brille integriert Samsung offenbar Kameras und Sensoren in das Gestell, die Bewegungen und Gesten erkennen können sollen. Auch Samsungs Projekt Moohan, das XR-Headset auf Basis von Googles Plattform Android XR, verfügt über diverse Sensoren, mit denen Träger:innen das Headset steuern können.

Älteren Gerüchten zufolge plante Samsung offenbar zunächst Smart-Glasses, die eher Metas Ray-Ban-Modellen ähneln und nicht über Displays verfügen sollten. Dies scheint sich ETNews zufolge geändert zu haben. Es ist denkbar, dass Google Samsung in diesem Bereich womöglich geholfen haben könnte, um vollen Support für Android XR Gemini und Project Astra zu liefern. Das ist zwar spekulativ, in der Vergangenheit zeigte sich, dass Google und Samsung enger denn je zusammenarbeiten, um neue Technologien vorzubringen.

Mit Project Astra hatte Google im Mai 2024 eine neue KI-Plattform angekündigt, die dazu in der Lage sein soll, die Außenwelt in Echtzeit wahrzunehmen und Nutzer:innen Informationen über sie zu liefern.

Project Astra ist mittlerweile Teil von Gemini Live und kann per Smartphone-Kamera die Außenwelt erkennen und analysieren. Diese Funktion wurde von Google schon mehrmals mit einer AR-Brille demonstriert.

Einem älteren Gerücht zufolge soll die 50 Gramm leichte Brille mit einer 12-Megapixel-Kamera, einem 155 Milliamperestunden-Akku, Qualcomm-AR-1-Chip bestückt sein.

AR-Brille von Samsung: Wird sie nur gezeigt oder kommt sie Ende 2025 auf den Markt?

Während ETNews davon ausgeht, dass „Haean“ Ende 2025 zusammen mit dem XR-Headset vorgestellt werden und auf den Markt kommen soll, ist eine andere Quelle skeptisch bezüglich des Marktstarts. Glaubt man dem südkoreanischen X-User Jukanlosreve, der die Meldung ins Englische übersetzt hat und in der Vergangenheit schon über die Brille berichtet hatte, könnte diese lediglich bis zum Ende des Jahres „enthüllt“ werden. Ungewiss ist, ob sie dann schon auf den Markt kommen wird.

Neben der mutmaßlichen Brille von Samsung haben weitere Hersteller Interesse an Googles Android-XR-Platform bekundet. Im Zuge der Ankündigung des neuen Betriebssystems fürs Gesicht nannte Google Partner wie Lynx, Sony und Xreal.

