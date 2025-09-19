Anzeige
WhatsApp-Patch verfügbar: So schützt ihr euer Samsung-Galaxy sofort vor Angriffen

Samsung warnt vor einer Schwachstelle, über die Angriffe auf Galaxy-Smartphones erfolgen können. Das Einfallstor dafür ist Whatsapp. Ein Sicherheitsupdate wurde bereits überarbeitet.

Von Christian Bernhard
1 Min.
WhatsApp-Patch verfügbar: So schützt ihr euer Samsung-Galaxy sofort vor Angriffen

Samsung warnt vor einer Sicherheitslücke bei Galaxy-Smartphones. (Foto: Lubo Ivanko/Shutterstock)

Samsung hat sein Sicherheitsupdate vom September überarbeitet. Der Grund: Eine plötzliche Warnung, dass es Angriffe auf Galaxy-Smartphones gibt. Bedroht sind potenziell alle Smartphone-Geräte, die über Android 13 oder eine neuere Version des Betriebssystems laufen.

Whatsapp als Einfallstor

Das Einfallstor ist Whatsapp. Samsung teilte mit, „über die Existenz eines Exploits für dieses Problem informiert worden zu sein“. Die Speicherschwachstelle in einer Bildanalysebibliothek öffnet den Angreifern die Tür, Schadcode auf den Geräten auszuführen. Laut Forbes ist noch unklar, ob dies auch andere Messengerdienste oder nur Whatsapp betrifft. Mit insgesamt rund drei Milliarden Nutzer:innen dürfte Whatsapp auf sehr vielen Galaxy-Smartphones installiert sein und somit eine riesige Angriffsfläche bieten.

Brian Thornton vom US-Unternehmen Zimperium, das sich auf mobile Sicherheit spezialisiert hat, erklärte, dieser Zero-Day-Angriff zeige, „wie schnell Angreifer mobile Geräte als Zugangsweg nutzen.“ In diesem Fall stelle die Bildanalysebibliothek ein „umfassendes Risiko für Samsung-Geräte und die darauf basierenden Apps dar“.

Android 13, 14, 15 und 16 können betroffen sein

Samsung zufolge besteht die Gefahrenstelle in einer Bildbearbeitungssoftware von Drittanbietern, die in der Vergangenheit bereits Sicherheitsbedenken von Googles Project Zero geweckt hatte. Die Bedrohung wurde am 13. August bekannt und betrifft Android 13, 14, 15 und 16.

„Sowohl Samsung als auch Whatsapp haben Patches zur Behebung dieses Problems veröffentlicht“, bestätigte Nivedita Murthy von Black Duck. Diese Schwachstelle könne ausgenutzt werden, um Unbefugten den Zugriff auf das Gerät der Nutzer:innen und die darauf gespeicherten Daten zu ermöglichen.

Herausforderung für Samsung

Die Herausforderung für Samsung besteht laut Forbes darin, dass die Implementierung des Fixes zwar dringend ist, die Nutzer:innen aber darauf warten müssen, bis sie an der Reihe sind. Anders als bei den Updates für Smartphones von Google oder Apple ist die Ausführung des Galaxy-Updates abhängig von Modell, Region und dem Mobilfunkanbieter.

Solange euer Gerät Samsungs monatlichen Update-Plan nutzt, könnt ihr euch aber auf den Fix freuen. Installiert das Update einfach und startet das Gerät dann neu.

