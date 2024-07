Samsungs Konkurrenz auf dem Foldable-Markt: Wer mitmischt und wie die Zukunft aussieht

Bereits 2022 habe ich anlässlich der Markteinführung des Samsung Galaxy Fold 4 und Flip 4 geschrieben, dass Foldables gekommen sind, um (vorerst) zu bleiben. Diese Aussage ist heute aktueller denn je. Denn der Markt für Smartphones mit faltbarem Display ist gewachsen. Neben Samsung bieten in Deutschland mittlerweile auch andere Hersteller ihre Foldables an, in China ist das Angebot mit Playern wie Vivo, Oppo/Oneplus, Huawei und Honor noch größer.