Die politischen Entwicklungen in den USA sprechen eine klare Sprache: Wir können uns, gerade in Sachen Datenschutz, nicht uneingeschränkt auf die langjährige transatlantische Partnerschaft verlassen. Zu erratisch ist die Politik von Donald Trump, zu wenig setzt sie Bestrebungen entgegen, Marktmacht in die Hände von wenigen Firmen zu legen. Wenn es nach Oracle-Gründer Larry Ellison geht, gehören dem Software-Konzern beispielsweise bald maßgebliche Anteile an CNN und Tiktok.

Aber nicht nur der US-Präsident setzt auf America first. Auch die großen Tech-Konzerne, nahezu alle davon mit Vertretungen und Personal in EU-Ländern, kuschen vor Trump. Diese Woche veröffentlicht Apple zum Beispiel eine Pressemitteilung, in der die Firma zwischen den Zeilen fordert, den Digital Markets Act abzuschaffen. Angeblich, weil er Nutzer:innen mehr schaden als helfen würde. Trump gefällt das.

Auch an der neuen Idee von SAP dürfte ein Donald Trump Gefallen finden. Der zwar international agierende, aber deutsche Konzern hat eine neue Initiative für mehr KI-Power in deutschen Behörden angekündigt. OpenAI für Deutschland heißt das Ganze, soll 2026 starten und von 4.000 KI-Beschleunigern unterfüttert werden.

Ein großer Schritt für digitale Souveränität, könnte man meinen. Denn die Koordination liegt bei SAP und die Durchführung erfolgt über die sogenannte Delos Cloud. Aber die Partner sind mit OpenAI und Microsoft zwei der größten US-Techunternehmen, die ebenfalls auf Kuschelkurs mit der Trump-Regierung sind. Was soll daran souverän sein?

Ein europäisches Produkt, das ohne die USA nicht funktioniert

Denn sind wir mal ehrlich: Wenn der US-Präsident eines Tages denkt, dass europäische Länder nicht nur „vor die Hunde gehen“, wie er in seiner Rede bei der UN behauptet, sondern fortschrittliche US-Technik nicht verdient haben, ist der Schalter ganz schnell ausgeknipst. Was jetzt vielleicht irrsinnig klingen mag, ist mindestens ein Gedankenexperiment wert. Denn dass Trump die USA Stück für Stück weiter in Richtung protektionistische Autokratie und Faschismus drängt, hätten vor seiner Wiederwahl auch die wenigsten gedacht.

Dabei ist es eine Sache, wenn man sich in der Privatwirtschaft auf Hyperscaler wie AWS, Azure oder Google Cloud verlässt. Wenn der öffentliche Sektor und Behörden mit sensiblen Daten ins Spiel kommen, wird dieses Szenario noch gefährlicher. Und selbst wenn Trump den Europäer:innen Azure und ChatGPT weiterhin gönnt, ist die Gefahr der geheimdienstlichen Auswertung der Daten immer noch da.

Denn der US-Cloud-Act ermöglicht es US-Geheimdiensten theoretisch, eigentlich geschützte Daten von Nutzer:innen abzugreifen. Schon 2021 hat die deutsche Dependance von Microsoft in einem Blogbeitrag erklärt, wie sie sich dagegen wehrt. Trotzdem musste die Firma allein im zweiten Halbjahr 2024 in 65 Prozent der Anfragen Auskunft erteilen. Darunter sind knapp 1.500 Regierungsanfragen, bei denen der Konzern tatsächliche Daten von Nutzer:innen teilen musste. Bei Firmen lag der Anteil der bewilligten Auskünfte bei 38 Prozent. Das wohlgemerkt nicht nur bei Offenlegungsgesuchen aus den USA, sondern weltweit.

Die Mär der nicht existierenden EU-Alternativen

Ja, es ist schwer bis unmöglich, den großen US-Tech-Konzernen als Privatnutzer:in komplett zu entgehen, gerade im Cloud-Geschäft. Dafür sind AWS und Co. einfach zu mächtig. Aber wenn wie jetzt ein nationaler KI-Turbo gezündet werden soll, wäre das die ideale Gelegenheit, sich stärker mit echter Souveränität auseinanderzusetzen.

Was KI-Chatbots angeht, gibt es mit Mistral AI aus Frankreich einen soliden Mitbewerber. Oder man greift direkt auf heimische Expertise zurück und beschäftigt sich zum Beispiel mit dem Open-Source-Modell Teuken 7B und seinen Weiterentwicklungen des Fraunhofer Instituts. Und auch im Cloud-Segment gilt die Ausrede nicht mehr, dass man sich ja auf US-Anbieter verlassen oder mit selbigen Deals eingehen müsste, wenn es um einen vom restlichen Netz abgekapselten Einsatz geht.

Es gibt zum Beispiel OVHcloud aus Frankreich oder, wer deutsche Champions fördern möchte, Ionos. Die bieten zwar vielleicht noch nicht alle Funktionalitäten der US-Tech-Konzerne, sind aber auf dem Weg dahin. Und mit der Open Telekom Cloud gibt es auch ein Angebot, das von jahrzehntelang gewachsener Infrastruktur profitiert. Davon könnten die ein oder anderen Digitalexpert:innen in der Bundesregierung auch schon mal gehört haben.

Sich von der US-Abhängigkeit zu lösen, ist nicht einfach. Aber es lohnt sich, die Ärmel hochzukrempeln. Nicht, um unter dem Deckmantel der digitalen Souveränität eine US-Nebelkerze zu zünden. Sondern um Alternativen einzusetzen und zu fördern, die mit ein bisschen Einsatz in klar definierten Grenzen das Potenzial echter Unabhängigkeit heben.