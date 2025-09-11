SAP will Stellenabbau zur Routine machen – jährlich mehr als 2.000 Jobs betroffen

Laut dem Handelsblatt plant SAP, die Anzahl seiner Belegschaft jedes Jahr um ein bis zwei Prozent zu verkleinern. Während CEO Christian Klein den Schritt als strategisch bezeichnet und damit den Konzern auf den technologischen Wandel vorbereiten will, sehen Kritiker:innen darin eher ein Sparprogramm, um kurzfristig finanzielle Ziele zu erreichen.

Der Abbau von Stellen soll bei SAP zur Routine werden

Dass SAP Stellen streicht, ist nichts Neues. Der Softwarehersteller hat sich in den vergangenen Jahren mehrfach von Tausenden Mitarbeiter:innen getrennt. Allein durch ein im Januar 2024 angekündigtes „Transformationsprogramm” entfielen weltweit rund 10.000 Jobs. Mit derart großen Einschnitten soll jetzt Schluss sein – stattdessen sind künftig regelmäßige „Optimierungen“ in einem kleineren Umfang geplant. Dabei setzt SAP auch auf einen buchhalterischen Trick: Restrukturierungskosten wie Abfindungen werden künftig nicht mehr als Sonderposten, sondern als Teil des normalen Geschäfts ausgewiesen. Dadurch weichen die bereinigten Kennzahlen deutlich weniger von den Ergebnissen nach dem IFRS-Bilanzierungsstandard ab, was Finanzanalyst:innen freuen dürfte.

Mitarbeiter:innen nahmen die Nachricht dagegen eher mit Sorge auf. In Zukunft sollen in regelmäßigen Abschnitten neue Streichungen anstehen – ausgehend von aktuell rund 109.000 Beschäftigten könnten pro Jahr bis zu 2.200 Stellen entfallen. Für die Belegschaft in Deutschland dürfte der Stellenabbau zunächst zwar noch glimpflich ausfallen: Bis 2026 gilt eine Beschäftigungssicherung, weshalb SAP ein Abfindungsprogramm anbietet. An vielen anderen Standorten sind Kündigungen allerdings möglich. Details zum Umfang und zur geografischen Verteilung sind bisher nicht bekannt.

Der Stellenabbau bei SAP folgt dem Branchentrend: Nachdem Tech-Konzerne während der Pandemie massenhaft neue Mitarbeiter:innen einstellten, hat sich das Blatt inzwischen gewendet. Jetzt folgt eine Entlassungswelle nach der anderen. So hat zum Beispiel Salesforce erst kürzlich knapp die Hälfte seiner Support-Mitarbeiter:innen entlassen und durch KI-Agenten ersetzt.

Niedrigere Personalkosten, mehr Effizienz?

Die Ursachen für den Wandel sind vielfältig und reichen von wirtschaftlicher und geopolitischer Unsicherheit bis hin zum technologischen Wandel. Um die Effizienz zu steigern und gleichzeitig die Abhängigkeit von teuren Fachkräften zu reduzieren, fokussieren sich Tech-Unternehmen immer mehr auf die Einführung neuer Technologien. „Während unsere Branche eine tiefgreifende, von KI und Cloud angetriebene Transformation durchläuft, konzentrieren wir uns auf die kontinuierliche Optimierung unserer Prozesse und Strukturen sowie auf strategische Investitionen in künftige Fähigkeiten“, so SAP in einer Stellungnahme gegenüber dem Handelsblatt.

Seitens der Belegschaft bleiben allerdings noch viele Fragen offen. Zum Beispiel ist bisher nicht klar, nach welchen Kriterien Mitarbeiter:innen ausgewählt werden, die im Rahmen des Stellenabbaus das Unternehmen verlassen müssen. Ebenso wird kritisiert, dass die permanenten Veränderungen die Arbeit erschweren. Die letzte Restrukturierung ist gerade erst abgeschlossen – und schon stehen neue Einschnitte mit Veränderungen in den Teams und Abläufen an. Auch Eberhard Schick, der den Betriebsrat des Mutterkonzerns leitet, beobachtet die Entwicklungen mit Skepsis. Er sieht im kontinuierlichen Stellenabbau einen deutlichen Kulturwandel und ist der Meinung, der Konzern solle das für Abfindungen eingeplante Geld lieber in die Weiterbildung der Beschäftigten investieren.

Mitarbeiter bemängeln fehlende Transparenz

Klar ist: Die neuesten Ankündigungen werden die Zufriedenheit der Mitarbeiter:innen bei SAP kaum verbessern. Stattdessen könnte die Angst, in den kommenden Jahren von einer der Streichungswellen betroffen zu sein, zu einer grundlegenden Stimmung werden. Erschwerend hinzu kommt, dass Finanzchef Dominik Asam nicht gerade empathisch mit dem Thema umgeht. Er verglich das regelmäßige Kürzen von Arbeitsplätzen mit anderen Routinen wie dem täglichen Zähneputzen – und vergaß dabei scheinbar, dass Mitarbeiter:innen nicht nur eine Ressource, sondern echte Menschen sind.

