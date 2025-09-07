Von Sardinien bis Okinawa: Wie glaubwürdig sind die Langlebigkeitsversprechen der Blue Zones?

Es klingt wie die perfekte Geschichte: Kein Stress, kein Fast Food, kein Verkehrslärm, dafür weniger, aber gesünderes Essen, Bewegung und eine enge Gemeinschaft – und schon bleiben die Menschen bis ins hohe Alter gesund. So lautet die Erzählung hinter den „Blue Zones“ – Orten, in denen die Bewohnerinnen und Bewohner angeblich länger leben als anderswo. Populär gemacht hat dieses Konzept der US-Journalist Dan Buettner. 2005 stellte er in einem Artikel für die National Geographic drei Orte vor, in denen es besonders viele Hochbetagte geben soll: Sardinien, die kalifornische Kleinstadt Loma Linda sowie die japanische Insel Okinawa. Später fügte er noch Ikaria in Griechenland und Nicoya in Costa Rica hinzu.