Satellitennotruf und mehr KI: Pixel-Smartphones bekommen neue Funktionen

Mit dem ersten Pixel-Drop des Jahres verpasst Google seinen Pixel-Geräten unter anderem in Deutschland eine neue Portion KI. Viele der im Zuge der Vorstellung des Pixel 9 angekündigten Google-AI-Funktionen schaffen es jetzt auch auf hiesige Geräte.

Ab Pixel 6: Neue Funktionen für Gemini Live

Wie Google in seiner Ankündigung schreibt, erhält der Chatbot Gemini Live ein größeres Update: Durch das Modell Flash 2.0 konnten laut Unternehmen das Verständnis und die

mehrsprachige Konversation verbessert werden, sodass es möglich ist, in einer beliebigen Kombination aus über 45 Sprachen zu sprechen, ohne die Spracheinstellung ändern zu müssen. Bislang musste die Sprache vorher festgelegt werden.

Zudem ziehen die multimodalen Funktionen in Gemini Live, die im Januar 2025 für das Pixel 9 angekündigt wurden, jetzt auf alle Smartphone-Modelle ab dem Pixel 6 und Pixel-Fold-Geräte ein.

Damit ist es möglich, Bilder, Dateien und YouTube-Videos zu Unterhaltungen hinzuzufügen, um den Suchen mehr Kontext zu verleihen. Ferner soll Gemini Live in den kommenden Wochen Live-Video und Screen-Sharing-Funktion nutzen können – hierfür ist indes das kostenpflichtige Modell Gemini Advanced erforderlich.

Google AI für Deutschland: Pixel Screenshots und Studio

Als das Pixel 9 im August 2024 angekündigt wurde, war die Liste der für Europa erscheinenden KI-Funktionen verglichen mit jener für die USA recht kurz. Es fehlten etwa die Screenshot-Funktion als auch das Pixel Studio. Diese schaffen es laut Google nun auch nach Deutschland.

Kurz erklärt: Mit der Screenshots-App könnt ihr beliebige Screenshots als eine Art Wissensschatz sammeln und später über den darin enthaltenen Text nach relevanten Informationen suchen. Zudem soll die Pixel-Screenshots-App nun auch mit dem Arbeitsprofil verwendet werden können, sodass digitalisierte Quittungen von Kundenessen, Spesenabrechnungen und vieles mehr einfacher organisiert werden sollen. Vor allem für Nutzer:innen, die ohnehin viel mit Screenshots arbeiten, dürfte das Tool eine Killeranwendung sein.

Mit Pixel Studio könnt ihr mit Prompts KI-Bilder direkt auf dem Smartphone generieren. Wie Google erklärt, lassen sich mit dem Update auch Bilder von Menschen erstellen, was bislang nicht möglich war. Mit der App können auch Sticker kreiert werden und per GBoard mit anderen geteilt werden. Mehr dazu. Auf unserem Pixel-9-Testgerät wird die Studio-App trotz aktuellem System jedoch noch nicht angezeigt – hier muss Google offenbar noch das entsprechende App-Update freischalten. Die Funktionen bleiben offenbar zunächst exklusiv den aktuellen Pixel-9-Modellen vorbehalten.

Zudem erweitert Google die Pixel-Wetter-App um die in den USA schon verfügbaren KI-Wetterberichte und Pollen-Tracker. Auch hier gilt: Die neuen Funktionen dürften erst per App-Update freigeschaltet werden.

Pixel 9: SOS-Notruf kommt nach Europa

Auch die Verfügbarkeit der SOS-Notruf-Funktion, die Google mit dem Pixel 9 eingeführt hatte, schafft es nach der US-Exklusivität nach Europa. Das Feature ähnelt Apples Notruf SOS und bietet die Möglichkeit, in Gegenden ohne Mobilfunk einen Notruf per Satellit anzusetzen.

Der Dienst ist dem Hersteller zufolge für die ersten zwei Jahre kostenlos nutzbar. Wie teuer der Service nach Ablauf der Frist wird, verrät Google nicht.

Was noch?

Das Update hält noch zahlreiche weitere Funktionen bereit: So könnt ihr über die „Mein-Gerät-finden“-App euren Live-Standort mit Freund:innen oder Verwandten teilen, damit diese wissen, dass ihr euer Ziel erreicht habt. Eine ähnliche Funktion bietet auch Apple für iPhones per „Wo-ist?“-App an.

Weiter soll es mit der Funktion „Verbundene Kameras“ möglich sein, Pixel-Smartphones mit einer anderen Kamera wie einer GoPro oder einem anderen Pixel-Smartphone zu verbinden und alle Kameras der Geräte zu nutzen. Damit soll das Streamen auf Social-Media-Plattformen aus verschiedenen Blickwinkeln möglich sein.

Überdies erhält die Rekorder-App verbesserte Transkriptionsfunktionen: Wenn Aufnahmen auf einem älteren Smartphone erstellt und auf ein aktuelles Pixel-Gerät übertragen wurden, werden sie automatisch in der Rekorder-App transkribiert.

Ferner bekommen einige Pixel-Watch-Modelle ein Update. Die Watch 3 unterstützt nun Zyklustracking. Offenbar sollen alle Modelle Schritte zuverlässiger zählen können und der automatische Schlafenszeitmodus, der mit der Watch 3 eingeführt wurde, steht jetzt für die Watch 2 zur Verfügung. Mit dem Update der Watches wird das Betriebssystem zudem auf Android-Wear 5.1 und Android 15 angehoben.

Dieser Pixel-Drop könnte Googles letztes Update sein, bevor die nächste große Android-Version veröffentlicht wird. Denn die Aktualisierung auf Android 16 fällt in diesem Jahr nicht auf den Zeitraum zwischen August und Oktober, sondern soll schon im zweiten Quartal erfolgen. Damit wird das große Android-Update mit dem Codenamen „Baklava“ bis Juni 2025 veröffentlicht. Diesen Zeitrahmen bestätigte Android-Chef Sameer Samat gegenüber Android Police im Zuge des Mobile World Congress (MWC) in Barcelona.

Laut Google wird der Updatezyklus vorgezogen, da dieser „besser mit dem Zeitplan für die Markteinführung“ von Geräten in Googles gesamten Ökosystem übereinstimmen würde. Auf diese Weise könnten mehr Geräte die Hauptversion von Android früher erhalten. Nicht zuletzt denkt der Hersteller sicher an die eigenen Geräte, sodass die im August erwartete Pixel-10-Serie mit aktueller Software auf den Markt kommen kann. Beim Pixel 9 hatte Google es nicht geschafft.