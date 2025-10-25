Was auf der Erde undenkbar ist, scheint auf dem größten Saturnmond die Regel zu sein. Ein Team von Forscher:innen der Chalmers University of Technology im schwedischen Göteborg und des Jet Propulsion Laboratory (JPL) der Nasa im kalifornischen Pasadena hat eine überraschende Entdeckung gemacht. Sie stellten fest, dass sich unter den kryogenen Bedingungen des Titan Moleküle mischen, die sich auf der Erde strikt voneinander trennen.

Anzeige Anzeige

Konkret geht es um die Mischung von hochpolaren und völlig unpolaren Substanzen. Die Ergebnisse wurden im Fachjournal PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) veröffentlicht.

Was die Chemie-Lehrbücher sagen

Die meisten erinnern sich vielleicht an den Satz aus dem Chemieunterricht: „Gleiches löst sich in Gleichem“. Das ist der Grund, warum sich Öl (unpolar) nicht mit Wasser (polar) mischt. Auf dem Titan, dessen Oberfläche von Seen und Meeren aus flüssigem Methan und Ethan (unpolar) bedeckt ist, gibt es auch große Mengen an Wasserstoffzyanid (HCN). Wasserstoffzyanid, auch als Blausäure bekannt, ist extrem polar – sogar polarer als Wasser.

Anzeige Anzeige

Nach konventioneller Lehre dürften sich diese Substanzen nicht verbinden. Stattdessen sollten sie sich getrennt voneinander ablagern. Doch die neue Studie zeigt das genaue Gegenteil.

Ein Rätsel gelöst, eine Tür geöffnet

Die Entdeckung begann mit einer einfachen Frage des Nasa-Teams um die Forscherin Morgan Cable und den Forscher Robert Hodyss am JPL: Was passiert mit all dem Wasserstoffzyanid, das durch Photochemie in der dichten Titan-Atmosphäre entsteht? Um das herauszufinden, simulierten sie die Bedingungen im Labor bei etwa minus 180 Grad Celsius.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Als die Messungen unerwartete Ergebnisse lieferten, wandten sie sich an das Team um Martin Rahm in Schweden, das auf die theoretische Modellierung von HCN spezialisiert ist. Die kombinierten Simulationen und Experimente zeigten, dass die Kohlenwasserstoffe (Methan und Ethan) in das Kristallgitter des gefrorenen Wasserstoffzyanids eindringen. Sie bilden stabile, neue Strukturen, die als „Kokristalle“ bezeichnet werden.

„Die Frage, die wir uns stellten, war ein wenig verrückt“, sagt Hauptautor Martin Rahm laut einer Pressemitteilung der Chalmers University. „Können die Messungen durch eine Kristallstruktur erklärt werden, in der Methan oder Ethan mit Wasserstoffzyanid gemischt ist? Das widerspricht den Regeln der Chemie.“

Anzeige Anzeige

Warum das für die Suche nach Leben wichtig ist

Diese Entdeckung ist mehr als nur eine chemische Kuriosität. Wasserstoffzyanid gilt als eines der wichtigsten Schlüsselmoleküle für die Entstehung von Leben, die sogenannte präbiotische Chemie. Es ist ein Vorläufer für Aminosäuren, die Bausteine von Proteinen, und für Nukleobasen, die Bausteine der DNA.

Die Studie, die auch von Universe Today aufgegriffen wurde, legt nahe, dass die Geologie des Titan fundamental anders funktionieren könnte als bisher angenommen. Mehr noch: Sie zeigt, dass in extremen, kalten Umgebungen chemische Pfade zur Entstehung von Lebensbausteinen existieren, die auf der warmen, wasserreichen frühen Erde nicht möglich waren.

Dragonfly-Mission soll vor Ort nachsehen

Bisher handelt es sich um Laborergebnisse und Simulationen. Die Bestätigung vor Ort steht noch aus und ist eines der Hauptziele der kommenden Nasa-Mission „Dragonfly“. Im Rahmen dieser Mission soll 2028 eine Drohne von der Größe eines Kleinwagens zum Titan starten.

Anzeige Anzeige

Sie soll den Mond 2034 erreichen und an Dutzenden verschiedenen Orten landen, um die komplexe Oberflächenchemie zu analysieren und nach Spuren präbiotischer Prozesse zu suchen. Die neuen Erkenntnisse über die HCN-Kokristalle liefern der Mission nun ein ganz konkretes Ziel, nach dem sie suchen kann.

„Ich sehe es als ein schönes Beispiel dafür, wie in der Chemie Grenzen verschoben werden und eine allgemein anerkannte Regel nicht immer gilt“, resümiert Martin Rahm. Die Ergebnisse könnten auch helfen, die Chemie in anderen kalten Regionen des Universums zu verstehen, etwa in Kometen oder interstellaren Staubwolken, in denen ebenfalls Wasserstoffzyanid nachgewiesen wurde.