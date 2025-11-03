Satya Nadella und Sam Altman warnen: Mangelnde Stromversorgung bedroht KI-Ausbau

Wenn über Künstliche Intelligenz gesprochen wird, steht oft der Mangel an spezialisierten Computerchips, sogenannten GPUs, im Fokus. Laut Satya Nadella und Sam Altman, den CEOs von Microsoft und OpenAI, liegt die eigentliche Herausforderung der Branche allerdings ganz woanders. In dem Podcast Bg2 Pod erklärten sie, dass viele GPUs derzeit aufgrund von Stromengpässen gar nicht erst verbaut werden können. Hohe Energiekosten sind dabei nur eine von vielen Hürden, mit denen Tech-Konzerne angesichts eines möglichen KI-Crashs konfrontiert sind.

Anzeige Anzeige

Rechenzentren treiben den Strombedarf in die Höhe

Unternehmen investieren derzeit Milliardenbeträge in den Bau immer größerer Rechenzentren. Allein OpenAI plant, rund eine Billion Dollar in den Ausbau seiner Infrastruktur zu stecken, obwohl das Unternehmen weiterhin weit von der Profitabilität entfernt ist. Der jüngste Quartalsbericht von Microsoft, das etwa 27 Prozent an OpenAI hält, zeigt deutlich, dass der KI-Vorreiter derzeit hohe Verluste verzeichnet. Schätzungen zufolge könnten sich diese im dritten Quartal auf mehr als zwölf Milliarden Dollar belaufen. Das Problem: Zwar nutzen wöchentlich 800 Millionen Menschen weltweit ChatGPT, den KI-Chatbot von OpenAI, aber nur rund fünf Prozent von ihnen zahlen für ein Abo. Die Kosten bleiben währenddessen immens.

Vor allem der steigende Stromverbrauch wird zunehmend zur Belastung, wie das Online-Magazin Tom’s Hardware berichtet. Der Bau immer neuer Rechenzentren hat in den USA zu einem sprunghaften Anstieg der Energiekosten geführt, den auch die Verbraucher:innen zu spüren bekommen. OpenAI hat die US-Regierung sogar aufgefordert, jährlich 100 Gigawatt zusätzliche Stromkapazität bereitzustellen, um den wachsenden Bedarf zu decken. Das könnte den USA im globalen Wettlauf um die technologische Führungsrolle in der KI-Entwicklung einen entscheidenden Vorteil verschaffen – insbesondere im Wettbewerb mit China. Durch massive Investitionen in Wasser- und Kernkraft habe das Land schon jetzt einen deutlichen Vorsprung in der Energieversorgung.

Anzeige Anzeige

Werden sich die hohen Investitionen auszahlen?

Der Podcast Bg2 Pod wird von dem Unternehmer und Investor Brad Gerstner moderiert. Er sprach Microsoft-Chef Satya Nadella und OpenAI-Chef Sam Altman auf eine Aussage von Jensen Huang an: Der Nvidia-CEO hatte erklärt, dass es in den kommenden zwei bis drei Jahren kaum Chancen auf einen Rechenleistungsüberschuss geben werde. Ein Überangebot könnte für Unternehmen wie Microsoft und OpenAI erhebliche wirtschaftliche Folgen haben. Nadella entgegnete darauf, dass das aktuelle Problem der Branche weniger mit den Chips als mit der mangelnden Energieversorgung zu tun habe. Unternehmen kämen schlichtweg nicht mit dem Bau der benötigten Infrastruktur hinterher. „Wenn man das nicht schafft, hat man möglicherweise eine Menge Chips auf Lager, die man nicht nutzen kann. Das ist tatsächlich mein Problem heute. Es ist kein Problem der Chipversorgung, sondern die Tatsache, dass ich keine Warm Shells habe, an die ich sie anschließen kann“, so Nadella.

Auch die Entwicklung neuer Hardware war Thema des Gesprächs – für viele Tech-Unternehmen ist sie Chance und Risiko zugleich. „Eines Tages werden wir ein unglaubliches Verbrauchergerät herstellen, das ein GPT-5- oder GPT-6-fähiges Modell vollständig lokal mit geringem Stromverbrauch ausführen kann“, sagte Altman. Eine solche Technologie könnte den Energiebedarf deutlich senken. Zwar würden Unternehmen weiterhin große Rechenzentren benötigen, um neue Modelle zu trainieren, aber die Nachfrage nach Rechenkapazitäten dürfte sinken, wenn KI künftig lokal auf Endgeräten läuft. Diese Entwicklung könnte das Platzen der KI-Blase beschleunigen. Manche Expert:innen vergleichen die Situation bereits mit der Dotcom-Krise der 1990er-Jahre. Auch Microsoft-CEO Nadella hat vor einem möglichen KI-Crash gewarnt – nicht nur wegen der aktuell noch fehlenden Infrastruktur, sondern auch, weil viele Unternehmen nach wie vor Schwierigkeiten haben, KI sinnvoll in ihre Geschäftsprozesse zu integrieren.