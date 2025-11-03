Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Satya Nadella und Sam Altman warnen: Mangelnde Stromversorgung bedroht KI-Ausbau

Von wegen Chipknappheit: Laut der CEOs von OpenAI und Microsoft fehle es aktuell nicht an GPUs, stattdessen behindere vielmehr eine mangelnde Stromversorgung den Ausbau der KI-Infrastruktur.

Von Noëlle Bölling
3 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Satya Nadella und Sam Altman warnen: Mangelnde Stromversorgung bedroht KI-Ausbau
(Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Jeff Chiu)

Wenn über Künstliche Intelligenz gesprochen wird, steht oft der Mangel an spezialisierten Computerchips, sogenannten GPUs, im Fokus. Laut Satya Nadella und Sam Altman, den CEOs von Microsoft und OpenAI, liegt die eigentliche Herausforderung der Branche allerdings ganz woanders. In dem Podcast Bg2 Pod erklärten sie, dass viele GPUs derzeit aufgrund von Stromengpässen gar nicht erst verbaut werden können. Hohe Energiekosten sind dabei nur eine von vielen Hürden, mit denen Tech-Konzerne angesichts eines möglichen KI-Crashs konfrontiert sind.

Anzeige
Anzeige

Rechenzentren treiben den Strombedarf in die Höhe

Unternehmen investieren derzeit Milliardenbeträge in den Bau immer größerer Rechenzentren. Allein OpenAI plant, rund eine Billion Dollar in den Ausbau seiner Infrastruktur zu stecken, obwohl das Unternehmen weiterhin weit von der Profitabilität entfernt ist. Der jüngste Quartalsbericht von Microsoft, das etwa 27 Prozent an OpenAI hält, zeigt deutlich, dass der KI-Vorreiter derzeit hohe Verluste verzeichnet. Schätzungen zufolge könnten sich diese im dritten Quartal auf mehr als zwölf Milliarden Dollar belaufen. Das Problem: Zwar nutzen wöchentlich 800 Millionen Menschen weltweit ChatGPT, den KI-Chatbot von OpenAI, aber nur rund fünf Prozent von ihnen zahlen für ein Abo. Die Kosten bleiben währenddessen immens.

Vor allem der steigende Stromverbrauch wird zunehmend zur Belastung, wie das Online-Magazin Tom’s Hardware berichtet. Der Bau immer neuer Rechenzentren hat in den USA zu einem sprunghaften Anstieg der Energiekosten geführt, den auch die Verbraucher:innen zu spüren bekommen. OpenAI hat die US-Regierung sogar aufgefordert, jährlich 100 Gigawatt zusätzliche Stromkapazität bereitzustellen, um den wachsenden Bedarf zu decken. Das könnte den USA im globalen Wettlauf um die technologische Führungsrolle in der KI-Entwicklung einen entscheidenden Vorteil verschaffen – insbesondere im Wettbewerb mit China. Durch massive Investitionen in Wasser- und Kernkraft habe das Land schon jetzt einen deutlichen Vorsprung in der Energieversorgung.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion

Werden sich die hohen Investitionen auszahlen?

Der Podcast Bg2 Pod wird von dem Unternehmer und Investor Brad Gerstner moderiert. Er sprach Microsoft-Chef Satya Nadella und OpenAI-Chef Sam Altman auf eine Aussage von Jensen Huang an: Der Nvidia-CEO hatte erklärt, dass es in den kommenden zwei bis drei Jahren kaum Chancen auf einen Rechenleistungsüberschuss geben werde. Ein Überangebot könnte für Unternehmen wie Microsoft und OpenAI erhebliche wirtschaftliche Folgen haben. Nadella entgegnete darauf, dass das aktuelle Problem der Branche weniger mit den Chips als mit der mangelnden Energieversorgung zu tun habe. Unternehmen kämen schlichtweg nicht mit dem Bau der benötigten Infrastruktur hinterher. „Wenn man das nicht schafft, hat man möglicherweise eine Menge Chips auf Lager, die man nicht nutzen kann. Das ist tatsächlich mein Problem heute. Es ist kein Problem der Chipversorgung, sondern die Tatsache, dass ich keine Warm Shells habe, an die ich sie anschließen kann“, so Nadella.

Auch die Entwicklung neuer Hardware war Thema des Gesprächs – für viele Tech-Unternehmen ist sie Chance und Risiko zugleich. „Eines Tages werden wir ein unglaubliches Verbrauchergerät herstellen, das ein GPT-5- oder GPT-6-fähiges Modell vollständig lokal mit geringem Stromverbrauch ausführen kann“, sagte Altman. Eine solche Technologie könnte den Energiebedarf deutlich senken. Zwar würden Unternehmen weiterhin große Rechenzentren benötigen, um neue Modelle zu trainieren, aber die Nachfrage nach Rechenkapazitäten dürfte sinken, wenn KI künftig lokal auf Endgeräten läuft. Diese Entwicklung könnte das Platzen der KI-Blase beschleunigen. Manche Expert:innen vergleichen die Situation bereits mit der Dotcom-Krise der 1990er-Jahre. Auch Microsoft-CEO Nadella hat vor einem möglichen KI-Crash gewarnt – nicht nur wegen der aktuell noch fehlenden Infrastruktur, sondern auch, weil viele Unternehmen nach wie vor Schwierigkeiten haben, KI sinnvoll in ihre Geschäftsprozesse zu integrieren.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Top-Artikel
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren