Dieser Saugroboter mit Greifarm kann eure Wohnung aufräumen – zumindest teilweise

Wild in der Wohnung herumliegende Socken können nerven – nicht nur die Menschen, sondern auch die Saugroboter, deren Arbeit dadurch erheblich erschwert wird.

Auf der CES 2025, der größte Technikmesse der USA, die vom 7. bis 11. Januar in Las Vegas stattfindet, wird jetzt ein Saugroboter vorgestellt, der dieses – und andere – Probleme beseitigen soll.

Greifarm kann bis zu 300 Gramm heben

Der Saros Z70 von Roborock hat nämlich einen Greifarm, der deine Socken einfach beiseite räumt, und dann seine eigentliche Arbeit fortsetzt. Er ist damit laut Computerbase der erste Saug-Wisch-Roboter mit einem intelligenten, faltbaren Roboterarm.

Dieser sogenannte OmniGrip ist ein fünf-achsiger Arm, der in das Gehäuse des Saugroboters integriert ist und sich automatisch entfaltet. Er wird erstmals in Serie produziert. Bis zu 300 Gramm Gewicht kann er eigenständig aufheben, herumliegende Socken sind für ihn also ein Leichtes.

Der Saugroboter erkennt bis zu 108 Hindernisse

Über eine App können die Nutzer:innen definieren, welche Objekte er aufheben darf – und wo er sie ablegen soll. Laut dem Hersteller kann der Roboter bis zu 108 Hindernisse wie Spielzeug oder Kabel erkennen. Zudem können bis zu 50 neue Gegenstände in der App definiert werden.

Das Aufheben und Ablegen der herumliegenden Gegenstände soll auch zu besseren Reinigungswerten führen, da der Saugroboter diese Stellen nicht mehr umfahren muss und sie so besser reinigen kann.

Roboter im Einsatz

Spezielle Haustier-Funktionen

Neben Sicherheitsfunktionen wie einer Kindersicherung und einem Not-Stopp-Knopf verfügt der Roborock Saros Z70 auch über eine Funktion namens „Videocall & Cruise“. Darüber erkennt der Saugroboter automatisch die Anwesenheit eines Haustiers, und deaktiviert die Saugfunktion, wenn er in dessen Nähe ist. Zudem kann er während des Reinigungsprozesses auf Wunsch Fotos des Haustiers machen, die das Frauchen oder Herrchen über die App auf das Smartphone bekommt.

Wie viel das Gerät kostet, hat Roborock noch nicht bekannt gegeben. Ebenso wenig, wann es in Deutschland eingeführt wird. Laut androidauthority.com könnte der Verkauf Mitte 2025 beginnen.

