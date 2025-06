Warum sind Saugroboter eigentlich immer rund? Experten erklären es

Saugroboter gibt es mittlerweile von vielen Herstellern und vom günstigen Discounter-Angebot bis zum Premium-Luxus-Modell in jeder Preisklasse. Doch eines haben sie alle gemeinsam: Rund ist das Gehäuse immer. Aber warum ist das eigentlich so? Ein eckiges wäre doch viel praktischer, um die Ecken in den Räumen besser reinigen zu können.

Im Gespräch mit Podcast-Host Stella-Sophie Wojtczak und Redakteur Marco Engelien erklären Kai Zantke und Philip Häusser, warum die runden Gehäuse schon ihre Richtigkeit haben. Zantke ist Kommunikationsleiter bei Roborock Deutschland, Häusser Wissenschaftsjournalist und TV-Moderator.

Der Spion in meiner Wohnung?

Im Gespräch geht es allerdings nicht nur um die Form der Roboter, sondern auch um das wichtige Thema Datenschutz. Schließlich erstellen die Geräte mithilfe moderner Technologien detaillierte Karten der Wohnung, scannen ihre Umgebung, um Hindernisse zu erkennen oder hören sogar auf Sprachbefehle. Häusser erklärt dabei, wie die Roboter ihre Umgebung wahrnehmen, Zantke weiß, welche Daten Roborock wie und warum verarbeitet und was danach damit geschieht.

Darüber hinaus sprechen die vier über das neue Roborock-Modell, den Zaros Z70. Dessen Besonderheit: Der Roboter ist mit einem ausfahrbaren Greifarm ausgestattet, mit dessen Hilfe er bis zu 300 Gramm schwere Gegenstände aus dem Weg räumen kann. Das klingt futuristisch, dauert in der Praxis aber ganz schön lange, wie man auf der CES 2025 beobachten konnte. Warum das so ist, und was Roborock bei künftigen Modellen mit dem Greifarm noch anstellen könnte, verrät Zantke im Podcast.

