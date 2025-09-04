Mit Raupenantrieb ins nächste Stockwerk: Dreame und Eufy zeigen Saugroboter, die Treppen steigen

Hersteller von Saugrobotern arbeiten seit Jahren daran, die letzte große Barriere in mehrstöckigen Wohnungen zu überwinden. Auf der Internationalen Funkausstellung (IFA) 2025 in Berlin haben nun gleich zwei Unternehmen seriennahe Prototypen vorgestellt, die dieses Problem lösen sollen.

Die beiden Unternehmen, Dreame Technology aus dem chinesischen Shenzhen und die ebenfalls chinesische Marke Eufy, die zu Anker Innovations gehört, planen eine Markteinführung ihrer treppensteigenden Modelle für das Jahr 2026. Konkrete Preise wurden auf der Messe noch nicht genannt.

Zweiteilige Lösung mit Raupenantrieb

Die vorgestellten Modelle, der Dreame Cyber X und der Eufy Marswalker, verfolgen dabei einen sehr ähnlichen technischen Ansatz. Anstatt dass der Saug- und Wischroboter selbst über Kletterfähigkeiten verfügt, handelt es sich um ein zweigeteiltes System.

Der eigentliche Roboter dockt zur Überwindung der Treppe an eine separate Transporteinheit an. Diese Kletterplattform, von Dreame als „Bionic QuadTrack” bezeichnet, nutzt gummierte Raupenketten, um den Roboter sicher Stufe für Stufe nach oben oder unten zu befördern. Oben angekommen, wird der Roboter wieder abgesetzt und setzt seine Reinigung nahtlos fort.

Die Systeme sind für die Bewältigung gängiger Treppenformen und -materialien ausgelegt, von geraden Holztreppen bis zu gefliesten U-förmigen Konstruktionen. Der Dreame Cyber X soll laut Herstellerangaben Stufen von bis zu 25 Zentimetern Höhe bewältigen können. Intelligente Sensorik, wie ein Strukturlaser in Kombination mit einer KI-gestützten Kamera, erfasst die Treppe dabei in Echtzeit, um Tiefe, Neigung und Höhe exakt zu berechnen.

Kein gänzlich neues Konzept

Die Idee eines treppensteigenden Saugroboters ist in der Branche nicht neu und die technischen Hürden sind beträchtlich. Das zeigte zuletzt das Projekt Migo Ascender, über das auch t3n berichtete. Das US-amerikanische Startup Migo Robotics verfolgte einen Ansatz mit ausfahrbaren Roboterarmen, musste die Entwicklung nach einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne aber Mitte 2024 einstellen.

Dass das Thema für den Markt von hoher Relevanz ist, zeigen auch Patentanmeldungen etablierter Hersteller. Sowohl Roborock aus Peking als auch das britische Unternehmen Dyson haben Schutzrechte für Technologien angemeldet, die eine Überwindung von Stockwerken ermöglichen sollen.

Auch in Deutschland wird an Lösungen gearbeitet. Das Münchner Startup Stair Robotics entwickelt ebenfalls eine Plattform, die Saugroboter auf die nächste Etage befördern soll.

Ausblick: Hoher Preis als wahrscheinliche Hürde

Die auf der IFA gezeigten Systeme von Dreame und Eufy wirken im Vergleich zu früheren Konzepten deutlich ausgereifter. Die Trennung von Fahreinheit und Klettermodul könnte die Komplexität und Fehleranfälligkeit reduzieren. Für die Nutzer:innen würde damit eine erhebliche Komfortsteigerung einhergehen.

Eine der größten Hürden für eine schnelle Verbreitung dürfte allerdings der Preis werden. Angesichts der aufwendigen Mechanik und Sensorik ist davon auszugehen, dass die ersten Modelle im absoluten Premium-Segment angesiedelt sein werden. Für viele Besitzer:innen von mehrstöckigen Wohnungen könnte der Kauf eines zweiten, günstigeren Roboters für die obere Etage daher vorerst die wirtschaftlich sinnvollere Alternative bleiben.

