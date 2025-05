Provokant oder pointiert? Die Frauen-Kampagne von Scalable Capital sorgt für Gesprächsstoff

#Tradewife – mit dem schlichten Ein-Wort-Slogan wirbt Scalable auf großen Plakaten in deutschen Innenstädten für mehr weibliche Kundschaft. Weitere Sprüche aus der aktuellen Kampagne: „Für mehr Frauenanteile“, „Warnung: Die Börse kann Frauen unabhängig machen“, „Money-Küre ab 1 €“ und „Hör auf deine weibliche Investition“. Die Stoßrichtung ist klar: Mit den Wortspielen, bei denen man auch schon mal ums Eck denken muss, will der Neobroker Aufmerksamkeit wecken – aber spricht sie Frauen wirklich an?