News
Scalable startet KI-Berater – und rät dazu, dessen Antworten zu hinterfragen

Das Münchner Fintech Scalable Capital erweitert seine Broker-App um eine generative KI, die Nutzerfragen in Echtzeit beantwortet. Blind vertrauen sollte man der Technologie allerdings nicht.

Von Ulrike Barth
2 Min.
Scalable startet KI-Berater – und rät dazu, dessen Antworten zu hinterfragen

Der Scalable Capital Broker bekommt einen KI-Helfer. (Foto: Scalable Capital)

Der Neobroker Scalable Capital führt ein neues KI-Tool ein, das die Finanzfragen der Nutzer direkt in der App beantworten soll. „Insights“ ist direkt in der Broker-Oberfläche verfügbar und gibt die Antworten in Echtzeit aus.

Das System basiert auf Modellen von OpenAI und greift auf Finanznachrichten der Agentur dpa-AFX, Daten des ETF-Portals justETF sowie auf interne Hilftexte zurück. Die Künstliche Intelligenz soll keine Anlageempfehlungen geben, sondern Informationen bündeln und Zusammenhänge erklären – vom Einfluss von Zinsentscheidungen bis hin zu Trends bei Rohstoffen.

Gedacht ist das Angebot sowohl für Einsteiger, die Grundlagenwissen suchen, als auch für erfahrene Anleger, die schnell auf aktuelle Daten zugreifen wollen. „Insights“ steht ab sofort allen Kunden des Brokers in der jeweiligen Landessprache zur Verfügung.

Nutzung auf eigene Gefahr

Nach Angaben von Scalable Capital werden bei den Eingaben strenge Datenschutzregeln beachtet und die KI-Modelle werden auch nicht mit Kundendaten trainiert. Das Unternehmen speichert für Insights auch keine Informationen über einzelne Nutzer im Sinne einer fortlaufenden Nutzerhistorie. Die Eingabe personenbezogener Daten werden durch die Nutzungsbedingungen außerdem ausdrücklich untersagt. Allerdings werden die in den Chat eingegebenen Fragen und Antworten für die Weiterentwicklung und Verbesserung der Funktion genutzt.

Die Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko. Denn bei Fehlern oder Fehlinformationen übernimmt der Neobroker keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die durch die Nutzung der Informationen entstehen könnten.

Die Nutzungsbedingungen warnen daher auch explizit vor den Halluzinationen des KI-Assistenten: “Es kann zu Ungenauigkeiten bei Antworten kommen”, heißt es da. “Die durch die AI Assistants generierten Antworten können unpräzise, unpassend oder falsch sein.” Der Nutzer möge daher jede Antwort hinterfragen und sich nicht darauf verlassen.

Scalable Capital hat erst Anfang Juni die größte Finanzierungsrunde seiner Geschichte abgeschlossen: 155 Millionen Euro (ca. 175 Mio. US-Dollar) bekam das Fintech unter anderem von Sofina und Noteus Partners. Auch bestehende Investoren wie Balderton Capital, Tencent und HV Capital investierten erneut.

Auf der Produktebene hat der Neobroker in den vergangenen Monaten mehrere Neuerungen eingeführt, unter anderem einen eigenen Welt-Index für ETF-Anleger, eine hauseigene Börse European Investor Exchange (EUX) sowie ein neues Depotmodell. Damit versucht das Münchner Fintech, seine Plattform stärker zu integrieren und unabhängiger von externen Partnern zu werden.

