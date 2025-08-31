Scale-AI-Gründerin Lucy Guo: Wie die jüngste Selfmade-Milliardärin ihr erstes Geld verdiente

Als Meta im Juni 2025 gut 14 Milliarden US-Dollar in die Hand nahm, um 49 Prozent der Anteile von Scale AI zu kaufen, war Mitgründerin Lucy Guo im Alter von nur 30 Jahren auf einen Schlag Milliardärin. Geschätztes Vermögen: rund 1,3 Milliarden Dollar.

Selfmade-Milliardärin: Guo löst Taylor Swift ab

Forbes krönte sie daraufhin kürzlich zur jüngsten Selfmade-Milliardärin der Welt. Guo löste Popstar Taylor Swift ab. Die Scale-AI-Gründerin wuchs mit sehr sparsamen Eltern auf – und begann schon in früher Kindheit mit dem Geldverdienen.

Guo wurde in Fremont im US-Bundesstaat Kalifornien geboren. Ihre Eltern waren aus China in die USA emigriert. Ihnen seien vor allem Bildung und Geld sehr wichtig gewesen, wie Guo CNBC Make It erzählte.

Erstes Geldverdienen auf dem Spielplatz

Schon in der Grundschule begann die spätere Milliardärin auf dem Spielplatz mit Pokémon-Karten zu handeln und sie möglichst teuer zu verkaufen. Auch Buntstifte gehörten zu ihrem Angebot und viele weitere Dinge, die sie finden konnte.

Ihre Eltern seien sehr streng gewesen, so Guo, und hätten sie bestraft, indem sie ihr einen Teil ihres erarbeiteten und angesparten Geldes weggenommen hätten. Das endete erst als sie sich schon als Jugendliche ein Paypal-Konto einrichtete.

Noch zu Schulzeiten begann sie mit dem Verkauf virtueller Objekte in der Spielewelt von Neopets. So erwarb sie seltene Haustiere und verkaufte sie für echtes Geld weiter.

Bots zum Game-Cheating programmiert

Nachdem sie Programmieren gelernt hatte, entwickelte sie Bots, mit denen man in Games betrügen konnte, und verkaufte auch diese. „Später suchte ich nach anderen Möglichkeiten, im Internet Geld zu verdienen“, so Guo.

So erstellte sie Websites und versuchte Geld per Google Adsense zu machen. Dabei sollten selbst programmierte Internet-Marketing-Tools helfen. Von da an sei es einfach bergauf gegangen.

Als Grundlage für ihren Erfolg betrachtet Guo heute ihre Leidenschaft für Videospiele, die in ihr das Interesse für Informatik geweckt habe. Hilfreich war, dass sie in der Schule nicht zu den beliebten Kindern gehört und viel Zeit am Computer verbracht habe.

Guo: Scale AI im Alter von 21 Jahren gegründet

Nach dem Abbruch ihres Studiums an der Carnegie Mellon University nahm sie an einem Gründer:innen-Programm des umstrittenen Tech-Milliardärs Peter Thiel teil. 2016, im Alter von 21 Jahren, gründete Guo Scale AI, gemeinsam mit dem damals 19-jährigen Alexandr Wang.

Letzterer war allerdings schon im Jahr 2021, im Alter von 24 Jahren, zum jüngsten Selfmade-Milliardär der Welt geworden. Sein Vermögen soll sich derzeit auf 3,6 Milliarden Dollar belaufen. Wang ist nach dem Meta-Deal im Juni zum KI-Chef bei dem Facebook-Konzern aufgestiegen.

