Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Fundstück
Verpasse keine News mehr!

Scale-AI-Gründerin Lucy Guo: Wie die jüngste Selfmade-Milliardärin ihr erstes Geld verdiente

Die Scale-AI-Mitgründerin Lucy Guo ist im Zuge des Meta-Deals zur jüngsten Selfmade-Milliardärin der Welt aufgestiegen – einen Titel, den zuvor Popstar Taylor Swift inne hatte. Ihr erstes Geld verdiente Guo schon in jungen Jahren auf dem Spielplatz.

Von Jörn Brien
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Meta-Deal Scale AI
Der Meta-Deal machte Scale-AI-Mitgründerin Lucy Guo zur Milliardärin. (Foto: Thrive Studios/Shutterstock)

Als Meta im Juni 2025 gut 14 Milliarden US-Dollar in die Hand nahm, um 49 Prozent der Anteile von Scale AI zu kaufen, war Mitgründerin Lucy Guo im Alter von nur 30 Jahren auf einen Schlag Milliardärin. Geschätztes Vermögen: rund 1,3 Milliarden Dollar.

Anzeige
Anzeige

Selfmade-Milliardärin: Guo löst Taylor Swift ab

Forbes krönte sie daraufhin kürzlich zur jüngsten Selfmade-Milliardärin der Welt. Guo löste Popstar Taylor Swift ab. Die Scale-AI-Gründerin wuchs mit sehr sparsamen Eltern auf – und begann schon in früher Kindheit mit dem Geldverdienen.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Guo wurde in Fremont im US-Bundesstaat Kalifornien geboren. Ihre Eltern waren aus China in die USA emigriert. Ihnen seien vor allem Bildung und Geld sehr wichtig gewesen, wie Guo CNBC Make It erzählte.

Anzeige
Anzeige

Erstes Geldverdienen auf dem Spielplatz

Schon in der Grundschule begann die spätere Milliardärin auf dem Spielplatz mit Pokémon-Karten zu handeln und sie möglichst teuer zu verkaufen. Auch Buntstifte gehörten zu ihrem Angebot und viele weitere Dinge, die sie finden konnte.

Ihre Eltern seien sehr streng gewesen, so Guo, und hätten sie bestraft, indem sie ihr einen Teil ihres erarbeiteten und angesparten Geldes weggenommen hätten. Das endete erst als sie sich schon als Jugendliche ein Paypal-Konto einrichtete.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Noch zu Schulzeiten begann sie mit dem Verkauf virtueller Objekte in der Spielewelt von Neopets. So erwarb sie seltene Haustiere und verkaufte sie für echtes Geld weiter.

Bots zum Game-Cheating programmiert

Nachdem sie Programmieren gelernt hatte, entwickelte sie Bots, mit denen man in Games betrügen konnte, und verkaufte auch diese. „Später suchte ich nach anderen Möglichkeiten, im Internet Geld zu verdienen“, so Guo.

Anzeige
Anzeige

So erstellte sie Websites und versuchte Geld per Google Adsense zu machen. Dabei sollten selbst programmierte Internet-Marketing-Tools helfen. Von da an sei es einfach bergauf gegangen.

Als Grundlage für ihren Erfolg betrachtet Guo heute ihre Leidenschaft für Videospiele, die in ihr das Interesse für Informatik geweckt habe. Hilfreich war, dass sie in der Schule nicht zu den beliebten Kindern gehört und viel Zeit am Computer verbracht habe.

Guo: Scale AI im Alter von 21 Jahren gegründet

Nach dem Abbruch ihres Studiums an der Carnegie Mellon University nahm sie an einem Gründer:innen-Programm des umstrittenen Tech-Milliardärs Peter Thiel teil. 2016, im Alter von 21 Jahren, gründete Guo Scale AI, gemeinsam mit dem damals 19-jährigen Alexandr Wang.

Anzeige
Anzeige
Steuern Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Larry Page
8 Bilder ansehen
Vermögenssteuer für IT-Superreiche: Das zahlen die Tech-Magnaten! Quelle: dpa

Letzterer war allerdings schon im Jahr 2021, im Alter von 24 Jahren, zum jüngsten Selfmade-Milliardär der Welt geworden. Sein Vermögen soll sich derzeit auf 3,6 Milliarden Dollar belaufen. Wang ist nach dem Meta-Deal im Juni zum KI-Chef bei dem Facebook-Konzern aufgestiegen.

Mehr zu diesem Thema
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren