Mit den sogenannten Meta-Business-Tools kommt der US-Tech-Konzern, der unter anderem Facebook, Instagram und Whatsapp betreibt, an viel mehr Daten als Nutzer:innen sich das wahrscheinlich vorstellen. Website- oder Online-Shop-Besuche werden dabei sogar getrackt, wenn die Nutzer:innen sich bei den sozialen Netzwerken ausgeloggt haben.

Meta weiß viel über das Surfverhalten

Und, so die Verbraucherschützer:innen der Stiftung Warentest: Oft bekommt der Meta-Konzern sogar dann Informationen über das Surfverhalten, wenn die Nutzer:innen im Browser „die Über­tragung von Daten an Dritt­anbieter abge­schaltet hatten“. Facebook und seine Schwesterfirmen wissen so, was Nutzer:innen einkaufen, welche Serien sie schauen oder welche Themen sie interessieren.

Die Trackingtools von Meta, vor allem das Meta-Pixel und die Meta-Conversion-API, finden sich auch auf Erotik-Shop-Plattformen, Gesundheits-Portalen und Datingseiten, wie stern.de schreibt. Diese exzessive Datensammelei ist allerdings nicht erlaubt. Laut DSGVO müssen europäische Internetnutzer:innen der Sammlung ihrer Daten zustimmen – und zwar auf der jeweiligen Website.

Verstoß gegen DSGVO? Meta sagt, nein

Die von externen Seiten getrackten Daten darf Meta also eigentlich nicht speichern, auch wenn Nutzer:innen der Sammlung auf der betroffenen Seite zugestimmt haben, wie Rechtsexpert:innen meinen. Meta dagegen sieht sich im Recht und argumentiert, sich an die jeweiligen Gesetze zu halten.

Allerdings hält Metas Argumentation vor Gericht in vielen Fällen nicht. Allein jedes dritte von der Kanzlei BK Baumeister & Kollegen angestrengte Verfahren gegen Meta in diesem Zusammenhang war erfolgreich. In 500 Fällen gab es bis zu 10.000 Euro Schadenersatz.

50 Millionen Deutsche könnten klagen

Für Meta könnte das Ganze schnell teuer werden. Denn berechtigt ist jede:r mit einem Facebook- oder Instagram-Konto – was rund 50 Millionen Deutsche betreffen soll. Da käme eine dreistellige Milliardensumme zusammen, selbst wenn gut 30 Prozent der Klagen nicht durchkämen.

Denn der große Haken an dem Ganzen: Während 500 Klagen erfolgreich waren, scheiterten 1.000. Zudem geht Meta wohl gegen die Entscheidungen vor. Wer klagt und Schadenersatz fordert, könnte also in die Verlegenheit kommen, über weitere Instanzen hinweg um sein Recht kämpfen zu müssen. Mit dem Nachteil, dass das die Kosten erhöht.

Klagen können teuer werden

Bei einem Streitwert von 9.000 Euro können Anwalts- und Gerichtskosten von über 4.800 Euro anfallen, wie die Stiftung Warentest vorrechnet. Und das gilt nur für die erstinstanzliche Entscheidung.

Die Verbraucherschützer:innen empfehlen daher eine Rechtsschutzversicherung. Wer das Risiko eingehen möchte, findet hier einen Musterbrief, mit dem man eine entsprechende Forderung an Meta stellen kann. Diese muss dann allerdings anwaltlich durchgesetzt werden.

Ansprüche pauschal verkaufen

Wer sein Risiko minimieren will, kann übrigens seine potenziellen Ansprüche bei Dienstleistern wie Privacyreclaim verkaufen. Auf mögliche hohe Einnahmen muss man dann allerdings verzichten. Privacyreclaim etwa zahlt pauschal 40 Euro.