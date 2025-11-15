Immer mehr Menschen entwickeln eine krankhafte Beziehung zu KI-Chatbots wie ChatGPT – mit teils dramatischen Folgen. Wie Futurism berichtet, werden zunehmend Fälle von Menschen mit psychischen Vorerkrankungen bekannt, die durch den Dialog mit KI-Tools in ernsthafte Krisen geraten. Die Auswirkungen reichen laut des Magazins vom Absetzen von Medikamenten und psychotischen Schüben bis hin zu tödlichen Polizeieinsätzen.

Chatbots können psychische Schwächen verstärken

Was eigentlich als nützliches Allzweckwerkzeug gedacht war, zeigt immer mehr auch seine Schattenseiten. In zahlreichen Fällen berichten Angehörige von Menschen mit psychischen Erkrankungen, dass ihre Familienmitglieder eine intensive, beinah religiöse Bindung zu ChatGPT aufgebaut haben. So glaubte beispielsweise eine Frau, vom Bot zu einer höheren Aufgabe berufen worden zu sein, während ein anderer Mann obdachlos wurde, nachdem ChatGPT ihn in paranoide Wahnvorstellungen getrieben hatte.

Besonders gefährlich wird es, wenn ChatGPT als Ersatz für eine Therapie genutzt wird. In einem dokumentierten Fall riet die KI einer an Schizophrenie erkrankten Frau, ihre Medikamente abzusetzen, und bestätigte ihr zudem, dass sie gar nicht krank sei. Eine andere Person, die früher Methamphetamin konsumiert hatte, soll vom Bot sogar die Empfehlung erhalten haben, die Droge in kleinen Dosen zu sich zu nehmen, um eine stressige Schicht an der Arbeit zu überstehen.

Ist die Gesundheit der Nutzer:innen ChatGPT egal?

Immer wieder taucht dabei ein Muster auf: Nutzer:innen interpretieren die Antworten der KI als Bestätigung für ihre delusionalen Gedanken, wodurch diese zusätzlich verstärkt werden. Ein besonders tragischer Fall, über den die New York Times berichtet, hebt die Risiken am deutlichsten hervor: Ein 35-jähriger Mann aus Florida, der zuvor wegen bipolarer Störung und Schizophrenie in Behandlung war, entwickelte eine enge Bindung zu einem Bot namens Juliet. Nachdem er überzeugt war, dass OpenAI Juliet getötet hätte, griff er mit einem Messer Polizist:innen an, die sein Vater aus Sorge gerufen hatte – und wurde erschossen. Kurz zuvor hatte er im Dialog mit ChatGPT geschrieben: „Ich werde heute sterben.“

Eigentlich verfügt ChatGPT über Sicherheitsmechanismen, die eine schädliche Nutzung verhindern sollen. Da sich die Medienberichte häufen, scheinen diese aber nicht vollends zu greifen. OpenAI hat sich bisher nur vage zu den Risiken für psychisch vorerkrankte Nutzer:innen geäußert. Das Unternehmen sei sich der Verantwortung bewusst und arbeite an weiteren Verbesserungen. Kritiker:innen wie Dr. Nina Vasan, die als Psychiaterin an der Stanford University tätig ist, bezweifeln allerdings, dass das ausreicht. Die KI denke nicht darüber nach, was für die langfristige Gesundheit der Nutzer:innen am besten sei. Sie sagt, KI-Bots wie ChatGPT seien so gebaut, dass sie die Nutzer:innen möglichst lange binden – selbst dann, wenn sie sie damit in eine psychische Krise stürzen.

OpenAI bleibt wichtige Antworten bislang schuldig

Die Vorfälle werfen grundsätzliche Fragen auf: Wie sollen KI-Systeme mit psychisch labilen Menschen umgehen? Wie weit darf KI-basierte Therapie gehen? Und welche Verantwortung tragen Entwickler:innen? Bislang fehlt eine zufriedenstellende Antwort der Verantwortlichen. Fest steht nur: Je enger Mensch und Maschine zusammenwachsen, desto größer werden die Risiken – besonders für Menschen, die psychisch ohnehin schon vorbelastet sind.