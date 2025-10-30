Scheinprozess mit Chatbots: Warum ChatGPT, Grok und Claude als Geschworene dienten

Es klingt zunächst nach einem gewöhnlichen Gerichtsprozess: Die Geschworenen sollten über das Schicksal eines Jugendlichen entscheiden, der wegen eines Raubes angeklagt wurde. Doch dieses Setting hatte eine Besonderheit. Auf der Geschworenenbank saßen keine Menschen aus Fleisch und Blut, sondern Chatbots. Den Aufbau dieses Scheinprozesses hat sich die juristische Fakultät der University of North Carolina (UNC) ausgedacht. Das Ziel war es herauszufinden, wie sich ChatGPT, Grok und Claude als Geschworene machen und ob sie den Bias, also die Voreingenommenheit der Kriminaljustiz, reduzieren können.

„The Trial of Henry Justus“

In dem fiktiven Fall war ein afroamerikanischer Highschool-Schüler namens Henry Justus angeklagt und stand nach einem imaginären KI-Strafrechtsgesetz von 2035 vor Gericht. „Diese Übung verdeutlicht kritische Fragen der Genauigkeit, Effizienz, Voreingenommenheit und Legitimität, die durch eine solche Nutzung aufgeworfen werden“, sagte Joseph Kennedy, Professor der juristischen Fakultät. Interessierte konnten die Aktion „The Trial of Henry Justus“ im Livestream mitverfolgen.

Kennedy entwarf den simulierten Prozess und nahm die Rolle des Richters ein. Die KI-Geschworenen waren nicht, wie man es aus dem Alltag kennt, auf gewöhnlichen Endgeräten zu sehen. Sie wurden durch drei menschengroße, schwarze Monitore repräsentiert. Vorab wurden die drei Chatbots von einem Team aus einem Datenbibliothekar und Geisteswissenschaftler:innen auf ihren Einsatz vorbereitet. Sie wurden so trainiert, dass sie Informationen zu Live-Zeugenaussagen, rechtlichen Argumenten und Anweisungen verarbeiten und darauf reagieren konnten.

Kritik am KI-Prozess

Auf Bluesky postete Eric Muller, Professor für Rechtswissenschaften und Ethik an der UNC, einen Thread, in dem er den Prozess begleitete. Ihm zufolge erhielten die Bots eine Echtzeit-Mitschrift des Verfahrens und „berieten“ dann vor dem Publikum. Der Professor der UNC kommt zu dem Schluss, dass strafrechtliche Urteile von menschlichen Geschworenen gefällt werden sollten – ohne die Hilfe von KI. „Die Zeit, dies zu beschließen, ist jetzt, bevor wir uns von der Verlockung der nächsten Veröffentlichung eines neuen Modells verführen lassen“, schreibt er.

Dass die Bots in ihren Einschätzungen über den Angeklagten erhebliche Mängel hatten, zeigte dieser Prozess deutlich. Muller berichtet in dem Thread über anwesende Expert:innen, die den fiktiven Prozess scharf kritisierten. Sie merkten an, dass die KI-Geschworenen nicht in der Lage sind, die Körpersprache der Zeugen zu lesen, und ihr Urteil an Menschlichkeit vermissen ließ.

Gefahr von Bias und Halluzinationen

Die Einsatzfähigkeit von KI für gerichtliche Urteile ist außerdem fragwürdig, da Chatbots zu Bias, also einer Voreingenommenheit, neigen. Diese Verzerrung führt dazu, dass einige dieser Systeme Minderheiten diskriminieren oder für diese schlechter funktionieren. So enthalten die klassischen Datensätze für das Training von Bilderkennungsalgorithmen zum Beispiel überproportional viele Bilder von weißen Männern und Sprachmodelle werden mit westlicher Kultur trainiert.

Der Einzug von KI in juristische Bereiche ist nicht nur wegen des Bias von Chatbots umstritten. Zu dieser Diskussion trägt auch der fiktive Fall von Henry Justus bei. Vor allem in den USA landen von KI erfundene Behauptungen, Studien oder Präzedenzfälle im Gerichtssaal und fließen in das Urteil ein. Solche Halluzinationen einer KI sind keine Sel­ten­heit. Wie problematisch der Einsatz von KI bei der Rechtsprechung ist, zeigt eine Datenbank, die bekannte Fälle mit KI-Halluzinationen vor Gericht dokumentiert. Gemäß der Datenbank wurden seit 2023 fast 500 Fälle identifiziert, in denen solche Fehlinformationen im Gericht verwendet wurden. Davon lassen sich gut 320 Fälle den USA zuordnen, wobei auch einige Fälle im europäischen Raum dokumentiert wurden.

Auch in Israel wurde ein solcher Fall aufgedeckt: Nachdem die Polizei eine Person unter dem Vorwurf der Geldwäsche verhaftet hatte, beantragte die israelische Staatsanwaltschaft bei einem Richter die Erlaubnis, das Telefon der Person als Beweismittel zu behalten. Sie beriefen sich jedoch auf Gesetze, die nicht existieren. Letztlich stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft KI-Halluzinationen verwendete.

Umstritten ist dabei die Verantwortungsfrage – also wer oder was für die verwendeten Fehlinformationen zur Rechenschaft gezogen wird. Zwei solcher Fälle ereigneten sich zum Beispiel kürzlich in den USA, wobei das menschliche Personal die Verantwortung nicht übernehmen wollte. „Es sind jetzt zwei Fälle KI-verschmutzter Urteile aufgeflogen. Persönliche Verantwortung übernehmen die zuständigen Richter keine“, heißt es in einem erschienen Meinungstext bei heise online. Der Einsatz von KI in der Justiz bleibt damit weiterhin äußerst fragwürdig.