Scheitern mit Rocky: Russische Roboter-Premiere geht voll in die Hose

Russlands Versuche, Geräte wie Smartphones und Computer mit eigener Hardware zu bauen, waren bisher wenig von Erfolg gekrönt. Bei dem Mitte 2023 angekündigten Akinak-PC etwa musste der Hersteller auf eine GPU zurückgreifen, die 2017 für Einsteiger- und Mittelklasse-Smartphones entworfen worden war.

Russland: Debakel bei Roboter-Debüt

Jetzt ist die Präsentation des ersten russischen humanoiden KI-Roboters krachend gescheitert. Bei dem Debüt bei einem Tech-Event in Moskau am 10. November 2025 stürzte der AIdol genannte Roboter der Firma Idol nach kurzer Zeit auf die Bühne, wie Newsweek schreibt.

Zuvor war er, begleitet von dem Titellied des Films Rocky und zwei Mitarbeitern, einige Schritte gegangen und hatte kurz in Richtung Publikum gewinkt. Dann allerdings geriet er ins Straucheln und fiel hin.

KI-Roboter stürzt auf der Bühne

Wie in einem in sozialen Medien geteilten Video von der Veranstaltung zu sehen ist, versuchen die beiden Begleiter, den Roboter schnellstmöglich von der Bühne zu bringen. Dabei blieben einige Teile zurück. Ein weiterer Mitarbeiter bemühte sich derweil, das Desaster mit einem schwarzen Vorhang zu verhüllen.

Idol-CEO Wladimir Wituchin zufolge sei der Sturz auf Probleme bei der Kalibrierung zurückzuführen. Der KI-Roboter befinde sich noch in der Testphase und seine Firma werde aus diesem Fehler lernen, so Wituchin laut Newsweek-Bericht.

AIdol: Komponenten aus Russland

Auf dem Papier lesen sich die angeblichen technischen Fähigkeiten des Roboters recht beeindruckend – zumal 77 Prozent der Komponenten aus Russland stammen sollen. Dieser Anteil soll künftig noch auf 93 Prozent angehoben werden.

Eine 48-Volt-Batterie sorgt demnach für einen Dauerbetrieb von bis zu sechs Stunden. Laut Idol ist AIdol zudem mit 19 Servomotoren ausgestattet, dank denen der Roboter über ein Dutzend grundlegende Emotionen sowie Hunderte von Mikroausdrücken zeigen können soll.

Die Silikonhaut soll es ermöglichen, menschliche Gesichtsausdrücke nachzubilden. „Der Roboter kann lächeln, denken und überrascht sein – genau wie ein Mensch“, so Wituchin im Rahmen der Präsentation.

Internet reagiert mit Spott

Vielleicht sind auch diese vollmundigen Worte ein Grund dafür, dass die Reaktionen auf das Scheitern bei der Präsentation so heftig ausfallen. In den sozialen Medien wird unter anderem das Stolpern des Roboters mit dem Gang von Betrunkenen verglichen und die Qualität russischer Produkte allgemein in Zweifel gezogen.

Auch der teils misslungene Versuch, das Malheur zu verdecken und die über die Bühne verteilten Roboter-Komponenten luden die Internetgemeinde zum Spotten ein. Fairerweise muss aber betont werden, dass auch andere Hersteller humanoider Roboter wie Tesla oder Boston Dynamics mit Problemen kämpfen.