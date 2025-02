Hubble-Teleskop: So schickt ihr Freunden eine Aufnahme, die an ihrem Geburtstag gemacht wurde

Was hat das Hubble-Weltraumteleskop an eurem Geburtstag aufgenommen? (Bild: Dima Zel/Shutterstock)

Viele Menschen wissen, mit welchen berühmten Persönlichkeiten sie sich einen Geburtstag teilen. Und wieder andere wissen, welcher Song am Tag ihres Geburtstags in den Charts auf dem ersten Platz landete. Nur die wenigsten dürften wissen, was das Hubble-Teleskop an ihrem Geburtstag aufgenommen hat. Doch das ändert sich jetzt – dank der Nasa.

Hubble-Aufnahmen zum Geburtstag

Denn die amerikanische Weltraumfahrtbehörde hat eine Website ins Leben gerufen, auf der ihr genau das nachschauen könnt. Dort heißt es: „Hubble erkundet das Universum 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche. Das bedeutet, dass es an jedem Tag im Jahr einige faszinierende, kosmische Wunder entdeckt hat – auch an eurem Geburtstag.“

Die Nasa-Website zu nutzen, ist denkbar einfach. Ihr ruft sie einfach auf und wählt den Monat sowie den Tag eurer Geburt aus. Sobald ihr auf den roten Submit-Button drückt, wird euch eine Aufnahme des Hubble-Teleskops angezeigt. Wer etwa am 1. Januar Geburtstag hat, bekommt ein Bild der Galaxie Leo IV angezeigt, die sich in der Nähe der Milchstraße befindet. Der 24. Dezember hingegen zeigt ein Bild der rot und blau leuchtenden Galaxie NGC 4214, die zehn Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt ist.

Möchtet ihr ein neues Datum eingeben, müsst ihr auf das rote X oben rechts klicken oder die Nasa-Website neu laden. Wollt ihr hingegen mehr über das Bild erfahren, könnt ihr unten links im Infokasten „More Info“ anklicken. Im Falle der Galaxie NGC 4214 wird euch dann etwa angezeigt, wo sich die Galaxie befindet und welche Kamera des Hubble-Teleskops für die Aufnahme verwendet wurde. Besonders spannend sind die langen Belichtungszeiten. Um eine Galaxie wie NGC 4212 aufzunehmen, benötigt das Hubble-Teleskop mehr als drei Stunden.

Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch das Bild sogar herunterladen und beispielsweise als Hintergrund auf dem Smartphone oder auf eurem Laptop nutzen. Die Nasa ermutigt euch sogar, das Bild auf Social-Media-Kanälen zu teilen. So könntet ihr auch den Ehrentag eurer Freund:innen verschönern, indem ihr ihnen eine Hubble-Aufnahme schickt.

