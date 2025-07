Schlaf dich jung: Mit diesen Gadgets soll das klappen

Das Moonbird schmiegt sich bequem in meine Hand. Ein kurzes Schütteln aktiviert das spindelförmige Maschinchen mit einer Oberfläche aus samtigem Silikon, das etwa so groß wie eine Amsel ist. Dann fängt es leise surrend an, sich auszubeulen und wieder zusammenzuziehen. Ich soll im selben Rhythmus ein- und ausatmen. Über die Moonbird-App habe ich die Atemübung „Einschlafen“ gewählt: vier Sekunden ein- und sechs Sekunden ausatmen. Dieser Rhythmus soll meine Herzfrequenz senken und den Parasympathikus aktivieren, den beruhigenden Teil meines autonomen Nervensystems.