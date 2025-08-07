Anzeige
Fundstück
Schlagabtausch im KI-Wettbewerb: Google verspottet Apples ewige Siri-Versprechen

Seit Jahren stehen KI-Anwendungen bei Googles Pixel-Reihe ganz oben auf der Feature-Liste. Mit dem iPhone wollte Apple 2024 nachziehen. Das klappte nicht – wie Google in einem Werbespot deutlich macht.

Von Marco Engelien
2 Min.
Bei KI-Anwendungen haben Googles Pixel-Smartphones klare Vorteile gegenüber dem iPhone. (Foto: t3n)

Wer auf der Suche nach einem neuen Smartphone ist, sollte vorab eines immer beachten: niemals Hardware auf Basis von Software-Versprechen kaufen. Denn nur, weil Hersteller sagen, dass eine Funktion mit einem späteren Software-Update hinzukommt, bedeutet das nicht, dass dieser Fall auch wirklich eintrifft. Das wissen iPhone-16-Käufer:innen nur zu gut. Schließlich hatte Apple zum Marktstart viele KI-Features versprochen – und einige davon im Nachgang auch geliefert.

Eine neue und klügere Version der Sprachassistenz Siri gehört bislang aber nicht zum Angebot – obwohl Apple dafür sogar eigens einen Werbespot produzierte (und im Nachgang wieder kassierte). Mit einem neuen Video zum kommenden Pixel 10 legt Google jetzt den Finger in die Wunde vieler iPhone-Fans.

Pixel 10 hält Siris Software-Versprechen

“Hast du ein neues Telefon wegen eines Features gekauft, das bald erscheint?” fragt eine Stimme in dem Spot. “Aber es kommt seit einem Jahr ‘bald’?”, geht es weiter. Dann könnten Nutzer:innen ihre Definition von “bald” ändern, “oder du könntest ein neues Telefon kaufen”, schließt die Stimme, bevor man das Intro zum Song The Next Episode von Dr. Dre hört.

Die Anspielung ist klar. Googles Smartphones bieten Zugriff auf eine Vielzahl mehr oder weniger nützlicher KI-Funktionen, den umfassenden Assistenten Gemini inklusive. Dem kann man nicht nur Wissensfragen stellen oder einfache Aufgaben wie den Versand von Nachrichten an die Hand geben. Die App verfügt zudem über einen Gesprächsmodus, über den man sich in natürlicher Sprache mit dem Bot unterhalten kann. Bei Bedarf lässt sich sogar die Kamera dazuschalten. Gemini soll so tatsächlich zum Helfer in alltäglichen Situationen werden. Apples Siri ist kein Vergleich dazu. Schon bei recht einfachen Fragen will die Assistenz ChatGPT zur Beratung hinzurufen.

Auf eine klügere Version müssen iPhone-Käufer:innen aller Versprechen zum Trotz noch länger warten. Erst 2026 soll die versprochene Version zur Verfügung stehen. Bis dahin bleibt Siri ein Assistent, der maximal die Basics abarbeiten kann, also diktierte Nachrichten versenden, Timer stellen oder Notizen anlegen.

Auch bei Google läuft es nicht immer rund

Übrigens läuft bei Google auch nicht immer alles nach Vorschrift. Im Vorjahr kam etwa die Pixel-9-Serie auf den Markt, ließ aber das damals neue Betriebssystem Android 15 vermissen. Erst zweite Monate später lieferte Google die Software per Update aus.

