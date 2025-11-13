Anzeige
News
Schlechte Nachrichten für Leben im All: Habitable Zone reicht nicht immer

Ein internationales Team hat erstmals eine Koronamassen-Eruption (CME) außerhalb unseres Sonnensystems eindeutig nachgewiesen. Der Ausbruch an einem Roten Zwerg war so schnell und dicht, dass er nahen Planeten die Atmosphäre entreißen könnte – mit klaren Folgen für die Suche nach bewohnbaren Welten.

Von Christian Weindl
2 Min.
Schlechte Nachrichten für Leben im All: Habitable Zone reicht nicht immer

Nicht nur unsere Sonne kann koronale Massenauswürfe. Bei anderen Sternen haben diese teils verheerende Folgen für nahe Planeten. (Bild: Elena11/Shutterstock)


Forschende versuchen seit Langem, CMEs an fremden Sternen nachzuweisen und zu untersuchen. Wie eine kürzlich veröffentlichte Studie zeigt, ist genau das jetzt gelungen. Das Ergebnis überraschte aber selbst die Wissenschaftler:innen: Offenbar war der Ausbruch des ins Visier genommenen Roten Zwergs so heftig, dass er nahe Exoplaneten damit unbewohnbar gemacht hätte.

Die Erkenntnis daraus: Offenbar reicht es für die Entstehung von Leben nicht aus, dass ein Planet im richtigen Abstand um einen Stern kreist – der Stern selbst darf auch keine allzu destruktiven Eruptionen ausstoßen.

Heftiger Ausbruch würde Atmosphäre zerstören

Laut Studie raste die ausgestoßene Materie mit etwa 2.400 Kilometern pro Sekunde ins All – ein Extremwert, den Sonnen-CMEs nur in etwa einer von 2.000 Eruptionen erreichen. Damit war die Eruption so dicht und energiereich, dass sie die Atmosphäre eines eng umlaufenden Planeten einfach hinwegfegen könnte.

Wie die Entdeckung gemacht wurde

Erkannt haben die Wissenschaftler:innen das Ereignis mithilfe des niederfrequenten Radioteleskop-Netzwerks Lofar (Low Frequency Array): Wenn ausgestoßenes, hochenergetisches Plasma die äußeren Schichten eines Sterns passiert, entsteht eine Schockwelle mit charakteristischem Radio-Lichtblitz.

„So ein Radiosignal gäbe es nicht, wenn Material nicht vollständig die magnetische Blase des Sterns verlassen hätte“, sagt Teammitglied Joe Callingham in einem Statement gegenüber Eurekalert. „Mit anderen Worten: Es wird von einer CME verursacht.“

Die ESA-Röntgensonde XMM-Newton lieferte ergänzend Temperatur, Rotationsgeschwindigkeit und Röntgenhelligkeit des Sterns. Offenbar handelt es sich um einen kompakten Roten Zwerg in rund 130 Lichtjahren Entfernung. Er ist in etwa halb so massereich wie die Sonne, aber rotiert rund 20-mal schneller. Sein Magnetfeld ist fast 300-mal stärker als das der Sonne.

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Schlechte Nachrichten für außerirdisches Leben

Rote Zwerge gelten als häufigste Sternklasse der Milchstraße – und als primäre Wirte potenziell bewohnbarer Exoplaneten. Wenn solche Sterne jedoch regelmäßig extreme CMEs schleudern, reicht ein Orbit in der „Goldilocks-Zone“ allein nicht aus.

Ohne schützende Atmosphäre fehlt die Basis für flüssiges Wasser an der Oberfläche. Offenbar kann das Weltraumwetter um kleinere Sterne sogar noch extremer sein als angenommen. Das wiederum bedeutet, dass Leben in ihrer bewohnbaren Zone ein gutes Stück unwahrscheinlicher wird.

Kommentare

