Schluss mit Content-Chaos: Linkedin testet My Network

Linkedin befindet sich in einer Umbruchphase: Das Business-Netzwerk entwickelt sich mehr und mehr zu einem sozialen Medium wie Tiktok und Instagram. Video-Content auf Linkedin erhält derzeit 36 Prozent mehr Views als im Vorjahr, Tendenz steigend – davon kannst auch du profitieren. Seit Kurzem ist es sogar per Desktop möglich, durch LinkedIn-Videos zu swipen.

Jetzt hat die Plattform eine weitere Neuerung für den Feed angekündigt: Erste User können im Rahmen eines Tests zwischen einem All Tab und einem My Network Tab wechseln, um Content nach ihren Vorlieben zu filtern. Während der als Default eingestellte All Tab Content sowohl von gefolgten Accounts als auch von anderen Linkedin-Mitgliedern enthält, zeigt der neue My Network Tab lediglich Posts des eigenen Netzwerks – also gefolgten Personen und Seiten – an.

My Network statt Most Relevant

In einem mittlerweile nicht mehr sichtbaren FAQ-Beitrag, der Social Media Today vorliegt und den wir kurzzeitig auch einsehen konnten, erklärt Linkedin, dass der Test der Funktion fünf Wochen lang andauern wird. Anschließend wird das Feedback der User ausgewertet. Mit der Integration des My Network Tab fallen die bisher verfügbaren Filteroptionen Most Relevant und Most Recent weg – allerdings nicht für User in der EU:

„Members in the UK, the European Economic Area (EEA), and the European Union (EU) will still have access to the sort filter and can organize their feed based on the most recent posts. This change affects members outside of these regions who will no longer see the sort filter on their desktop feeds.“

Die Option, nur Inhalte von bekannten Accounts auf der Plattform angezeigt zu bekommen, erinnert an Instagrams Following Tab für Reels. Linkedin experimentierte vor einigen Jahren zudem mit einer weiteren Personalisierungsoption für den Feed, die gezielt das Gegenteil des My Network Tabs ermöglichte: Der Discover Feed präsentierte Accounts, Videos, Newsletter und Events, denen die User bislang nicht folgten. Damit passte Linkedin den Algorithmus testweise an Tiktoks Prinzip für den For You Feed an.

Der My Network Tab könnte auf Linkedin für mehr Engagement sorgen – schließlich ermöglicht er den User:innen, ausschließlich Content von Accounts zu sehen, denen sie bewusst folgen. Gerade bei jenen Beiträgen dürften Linkedins neue Kommentar-Analytics besonders ins Gewicht fallen.

Von der neuen Funktion können insbesondere Accounts mit einer hohen Zahl an Verbindungen und Followern profitieren, während es neue Linkedin-User und jene mit einem noch kleinen Publikum schwerer haben dürften, die nötige Reichweite zu erzielen. Zunächst bleibt abzuwarten, ob, wann und für wen Linkedin das Feature nach Abschluss der Testphase herausbringen wird.

Der Artikel stammt von Caroline Immer aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.

