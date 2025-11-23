Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Ratgeber
Verpasse keine News mehr!

Schluss mit dem Wecker-Slider: So bekommst du in iOS 26.1 die Buttons zurück

Mit dem Update auf iOS 26.1 hat Apple eine Funktion beim Wecker geändert: Ihr müsst jetzt sliden statt tippen, um den Alarm zu deaktivieren. Das gefällt nicht jedem. So macht ihr die Änderung rückgängig.

Von Marco Engelien
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Schluss mit dem Wecker-Slider: So bekommst du in iOS 26.1 die Buttons zurück
Zum Stoppen streichen? Das müssen iPhone-Besitzer:innen schlaftrunken erstmal auf die Reihe kriegen. (Foto: t3n)

Dass man es nicht immer jedem recht machen kann, werden die Entwickler:innen bei Apple längst wissen. Ein aktuelles Beispiel ist die Weck-Funktion auf dem iPhone. Früher war es so, dass das Gerät zwei Optionen anzeigte, um den Alarm morgens abzustellen. Einmal auf „Schlummern“ tippen, ließ euch neun Minuten weiterschlafen, bis der Wecker erneut ertönte. Wer dagegen bereit für den Tag war, tippte einfach auf die Schaltfläche „Stopp“. Das hat sich mit dem Update auf iOS 26.1 geändert.

Anzeige
Anzeige

So deaktiviert ihr den Slider beim iPhone-Wecker

Weil viele Nutzer:innen im Halbschlaf vermutlich auf die falsche virtuelle Taste getippt und danach ein wenig zu lange geschlummert haben, hat das Unternehmen ein neues Element eingebaut. Wer den Wecker jetzt abschalten will, muss einen Schieberegler von links nach rechts über den Bildschirm wischen, ähnlich wie es früher beim Swipe-to-Unlock-Vorgang auf dem Phone der Fall war.

Empfehlungen der Redaktion

Doch die Änderung kommt nicht überall gut an. Zwar gibt es einige Fürsprecher, auf Reddit und in den sozialen Netzwerken zeigen sich viele Nutzer:innen aber auch wenig begeistert von Apples Änderung. Der neue Slider sei zu umständlich oder zu langsam. Zum Glück lässt er sich bei Bedarf einfach deaktivieren. Das entsprechende Menü ist nur ein wenig versteckt.

Anzeige
Anzeige
Zwei iPhone-Screenshots nebeneinander.

Diese simple Einstellung müsst ihr aktivieren, dann bekommt ihr den alten iPhone-Wecker zurück. (Screenshots: t3n)

Um es aufzurufen, öffnet ihr die Einstellungen, tippt auf Bedienungshilfen, dann auf Tippen und aktiviert ganz unten die Option Einzeltippaktionen bevorzugen. Dadurch zeigt das iPhone überall einen Button, wo eigentlich ein Schieberegler vorgesehen ist. Das ist übrigens nicht nur beim Wecker der Fall, sondern auch bei abgelaufenen Timern, die ihr jetzt ebenfalls per Wischgeste abschaltet.

Warum man diese Einstellung nicht in der Uhr-App vornehmen kann, bleibt offen. Immerhin lässt sich hier aber die Dauer der Schlummer-Funktion festlegen. Dazu tippt ihr auf eine beliebige Weckzeit und gebt unter Dauer des Schlummermodus eure favorisierte Zeit ein.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Top-Artikel
MIT Technology Review iOS Apple iPhone
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren