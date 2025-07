Schluss mit langweiligen Gruppen-Chats in Whatsapp: So funktionieren die neue Status-Updates

Metas Messaging-App Whatsapp entwickelt sich immer mehr zum Social-Media-Kosmos. Dafür sorgen nicht nur die Verbindungen in Gruppen-Chats, die multimodal optimiert werden können, sondern vor allem Funktionen im Bereich des Status-Updates. Dieses ist quasi eine Kopie der auf Instagram so erfolgreichen Storys und wurde zuletzt mit zahlreichen Neuerungen versehen. Dazu gehört der Einsatz von Musik, Likes, Mentions, der populären „Add Yours Sticker“-Funktionen und einem neuen Layout-Feature, um mehrere Bilder zusammenzulegen. Während die Whatsapp-Gruppen mit Features wie dem neuen Sprach-Chat stetig optimiert werden, bringt die Meta-Tochter jetzt beide Welten zusammen und bereitet den Launch von Status-Updates für Gruppen vor.

WABetaInfo berichtet über die Entwicklung des neuen Status-Features für Gruppen-Chats. Demnach soll dieses in einem künftigen App-Update eingeführt werden. Dabei können User in Gruppen Status-Updates exklusiv für diese Gruppe teilen. Sie müssen also die Gruppenmitglieder nicht extra in Updates außerhalb dieses Zusammenschlusses taggen. Texte, Bilder, Layouts, Musik und Co. lassen sich so im Gruppenkontext einfach teilen. Sowohl für Android als auch für iOS soll die Funktion, derzeit im Testmodus, bald ausgerollt werden.

Wie beim Status üblich werden die Inhalte nach 24 Stunden wieder verschwinden. Sie sind in diesem Fall nur für Gruppenmitglieder sichtbar und nur sie können interagieren. Verfügbar sind diese Updates dann über das Updates-Tab oder über das Gruppen-Chat-Icon sowie in der Gruppe selbst über den Info-Screen und die Konversation.

Nutzer:innen könnten es beispielsweise einsetzen, um in Arbeits-Teams Erfolge zu teilen. Trainer:innen von Sportmannschaften könnten mit einem Status-Update auf den Treffpunkt vor dem Spiel hinweisen. In Freundesgruppen wiederum könnten die Updates sowohl Einblicke in den Alltag liefern als auch aktuelle Hinweise darstellen. Die Möglichkeiten sind so vielfältig wie das Status-Feature selbst.

Derweil liefert Meta für Whatsapp zahlreiche neue Funktionen, die zum Teil die Gruppen-Chat-Erfahrung deutlich optimieren sollen. Dazu kann zum Beispiel eine KI-Option beitragen, die User eigens kreierte AI-Hintergründe für Gruppen erstellen lässt. Als besonders hilfreich dürfte sich im Alltag allerdings das Message Summaries Feature mit Meta-AI-Support erweisen. Dieses hilft dabei, den Überblick über zahlreiche ungelesene Nachrichten zu behalten, die vielfach in Gruppen-Chats zusammenkommen können.

Der Artikel stammt von Niklas Lewanczik aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.

