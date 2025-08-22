Schluss mit Spacegrau: Warum unsere Hardware wieder bunt werden sollte

Was ist deine Lieblingsfarbe? Viele sagen hier wahrscheinlich rot oder blau. Vielleicht ist es ein Grünton. Vielleicht gibt es ein paar ausgefallene Menschen, die Gelb, Lila oder Cyan sagen. Alles möglich. Grau habe ich als Antwort noch nie gehört. Aber warum haben dann so viele Menschen ein graues Smartphone?