Schluss mit Spam: Google plant Shielded E-Mail für Android-Nutzer

Google arbeitet offenbar an einem neuen Tool, mit dem sich Wegwerf-E-Mails erstellen lassen. (Foto: AP_FOOTAGE / Shutterstock)

Für die Nutzung von Apps und Online-Diensten ist es mittlerweile normal geworden, einen Account mit der eigenen E-Mail-Adresse anlegen zu müssen. Das Ergebnis sind im besten Fall nur Newsletter und Spam – im schlimmsten Fall landen die persönlichen Kontaktdaten bei irgendwelchen Drittanbietern.

Wie Android Police berichtet, scheint Google jetzt an einer Lösung zu arbeiten, mit der Nutzer:innen dieses Problem schon bald umgehen könnten. Die neue Funktion soll „Shielded Email“ heißen und knüpft an einen Trend an, der schon seit Längerem besteht.

Mit dem neuen Feature soll es möglich sein, Wegwerf-E-Mail-Adressen zu generieren, die zufällig erstellt und bei der Anmeldung in Apps oder sonstigen Diensten verwendet werden können. Shielded Email leitet dann alle E-Mails, die an diese zufällig generierte Adresse gesendet werden, automatisch an das Hauptkonto der Nutzer:innen weiter.

Um Spam zu vermeiden, kann die Weiterleitung jederzeit im Google-Konto deaktiviert werden – und damit auch ungewollte Kontaktversuche. Das neue Feature soll also nicht nur bei der Bekämpfung von Spam helfen, sondern auch die Privatsphäre der Nutzer:innen schützen, da sie die Angabe ihrer privaten Kontaktinformationen jetzt umgehen können.

Wie und wann genau Google das neue Feature implementieren wird, ist noch unklar. Denkbar ist jedoch, dass der Tech-Konzern Shielded E-Mail in seinen Passwortmanager integriert und im Rahmen des Google One-Abonnements kostenpflichtig anbietet. Und selbst für den Fall, dass das neue Feature kostenlos angeboten wird, ist davon auszugehen, dass die Zahl der zufällig generierten E-Mail-Adressen begrenzt sein wird.

Late to the party: Die Einführung wird höchste Zeit

Neu ist die Idee von Google jedenfalls nicht: Viele beliebte Passwortmanager bieten bereits die Möglichkeit, solche Wegwerf-E-Mail-Adressen erzeugen. Und auch Konkurrent Apple hat mit „Meine E-Mail verbergen“ eine vergleichbare Funktion für iCloud-Plus-Kund:innen bereits im Jahr 2021 eingeführt. Höchste Zeit also für Google, mit einem Feature nachzuziehen, das es auch Android-Nutzer:innen ermöglicht, zufällige E-Mail-Adressen zu erstellen, mit denen sie ihre privaten Daten schützen können.