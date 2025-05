Schnarchfrei dank KI? Das verspricht zumindest dieses neue Hightech-Bett

Das Unternehmen Eight Sleep aus New York hat mit dem Pod 5 ein neues Schlafsystem vorgestellt, das euren Schlaf mithilfe von künstlicher Intelligenz auf ein neues Level heben soll. Es handelt sich um ein modulares System – bestehend aus einer Auflage (Cover), einem Hub, einer speziellen Decke und einer sogenannten Basis – das ihr laut Hersteller mit eurer bereits vorhandenen Matratze nutzen könnt. Soweit die Verheißung. Doch was steckt wirklich dahinter?

Wie Engadget berichtet, ist der Pod 5 ab sofort in den USA, der EU und einigen weiteren Ländern erhältlich. Während der US-Startpreis für die Basiskonfiguration bei 2.849 US-Dollar liegt, werden Interessent:innen in der EU auf der offiziellen europäischen Webseite von Eight Sleep über die finalen Euro-Preise für die verschiedenen Pod-5-Modelle informiert.

Den Pod 5 gibt es in vier Größen. Das System startet bei 3.248 EUR in der Größe 135 × 190 Zentimeter. In der größten Auslage mit 200 × 200 Zentimetern kostet der Pod 5 3.748 EUR. Eine 30-Nächte-Testphase soll euch die Entscheidung erleichtern. Die angegebenen Preise beinhalten bereits das erforderliche Abo für das erste Jahr. In Folgejahren ist mit Kosten von 200 bis 400 EUR jährlich zu rechnen – abhängig davon, wie intensiv ihr euch von der KI auswerten lassen wollt.

Der Pod 5 sammelt, wie Engadget beschreibt, eine Fülle eurer intimsten Daten: Die Auflage und Decke regulieren nicht nur die Temperatur (von 12,7 bis 43,3 Grad Celsius), sondern die eingebetteten Sensoren erfassen auch eure biometrischen Werte. Der KI-Algorithmus „Health Check“ soll eure Herz- und Atemfrequenz überwachen und euch bei Auffälligkeiten via App informieren.

Das wirft natürlich Fragen auf: Wo landen all diese sensiblen Gesundheits- und Schlafdaten? Wie transparent geht Eight Sleep mit dem Thema Datenschutz um, und wie sicher sind eure Daten vor unbefugtem Zugriff geschützt? Bevor ihr euer Schlafverhalten derart digitalisiert, solltet ihr diese Aspekte genau prüfen.

Für Nutzer:innen in der EU ist zudem entscheidend, wie der Hersteller die Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) bei der Verarbeitung der Daten gewährleistet. Explizite Informationen seitens Eight Sleep gibt es hier und sind ein wichtiger Punkt bei eurer Recherche vor einem möglichen Kauf.

KI-Autopilot für perfekte Nächte – oder nur Hightech-Placebo?

Herzstück des Systems ist die KI-Engine „Autopilot“. Eight Sleep gibt an, diese mit Daten von 600 Millionen Schlafstunden trainiert zu haben. Sie soll zudem von euren individuellen Schlafgewohnheiten lernen und das System so dynamisch anpassen – von der Temperatur bis zur Reaktion auf Schnarchen. Erkennt das System nämlich über Vibrationen, dass ihr schnarcht, soll die Basis euren Kopf sanft anheben, was laut Herstellerangaben klinisch erprobt Schnarchen reduzieren soll.

Das klingt interessant, aber hilft das auch bei ernsthafteren Problemen wie Schlafapnoe? Hier ist Vorsicht geboten. Die Schlafmedizin zeigt zwar, dass eine Oberkörperhochlagerung, wie sie die Basis des Pod 5 ermöglicht, bei manchen Formen der leichten oder lagebedingten Schlafapnoe Linderung verschaffen kann, indem sie die Atemwege offen hält.

Eight Sleep selbst bewirbt den Pod 5 jedoch primär zur Reduktion von „normalem“ Schnarchen und nicht als medizinisches Gerät zur Behandlung von Schlafapnoe. Schlafapnoe ist eine ernst zu nehmende Erkrankung, die einer ärztlichen Diagnose und einer spezifischen Therapie bedarf, beispielsweise mittels eines CPAP-Geräts. Eine Selbstbehandlung oder der alleinige Verlass auf ein Wellness-Produkt wie den Pod 5 sind hier definitiv nicht ratsam. Wenn ihr also den Verdacht auf Schlafapnoe habt, solltet ihr unbedingt ärztlichen Rat einholen.

Zusätzlich bietet die Basis ein integriertes Surround-Soundsystem, das euch mit geführten Meditationen oder beruhigenden Klängen in den Schlaf wiegen soll. Ob diese Hightech-Ausstattung tatsächlich zu einer signifikanten und spürbaren Verbesserung eurer Schlafqualität führt oder ob – wenn überhaupt – der Placebo-Effekt eines teuren Gadgets eine Rolle spielt, wird sich für jede:n von euch individuell zeigen müssen. Die Versprechungen sind groß, doch der Nachweis im Alltag steht oft auf einem anderen Blatt.

Über 3000 Euro für besseren Schlaf: Rechnet sich das für euch?

Der Anschaffungspreis von mindestens 3.250 EUR ist eine Ansage. Angesichts dessen stellt sich die Frage, für wen sich eine solche Investition wirklich lohnt. Denn der Eight Sleep Pod 5 ist kein medizinisches Hilfsmittel für Menschen mit ernsthaften Schlafproblemen, sondern eher ein Luxus-Gadget für Technikenthusiast:innen, die bereit sind, für das Versprechen optimierter Nächte tief in die Tasche zu greifen.

Eight Sleep zielt mit dem Pod 5 darauf ab, die Schlafumgebung proaktiv zu optimieren. Die Idee, Technologie zur Verbesserung einer so fundamentalen Säule der Gesundheit wie Schlaf einzusetzen, ist faszinierend. Doch ihr solltet die Marketingversprechen kritisch hinterfragen und für euch abwägen, ob der Nutzen die Kosten nebst Preisgabe eurer Daten rechtfertigt.

