Schock für Ford-CEO: US-Autobauer zerlegt Tesla und wird unangenehm überrascht

In der Autobranche ist es üblich, Fahrzeuge der Konkurrenz auseinanderzunehmen und aufs Genaueste zu inspizieren. So hatte Xiaomi-CEO Lei Jun erst im September 2025 offenbart, dass er sich drei Tesla Model Y gekauft habe, um sie zu zerlegen und die gefundenen Komponenten genau zu studieren.

Ford-CEO: Geschockt nach E-Auto-Inspektion

Bei Ford soll die konkrete Beschäftigung mit den Bauteilen von E-Autos der Konkurrenz aus China sowie eines Model 3 von Tesla sogar zu einer Strategieänderung geführt haben. Ford-CEO Jim Farley sei „geschockt“ gewesen, als er die Fahrzeuge der Konkurrenten unter die Lupe genommen habe, berichtet Business Insider.

In der aktuellen Folge des Podcasts „Office Hours: Business Edition“ erklärte Farley, dass ihn die überraschende Erkenntnis, wie weit die Konkurrenz voraus war, zu einer „brutalen“ geschäftlichen Entscheidung brachte. Der CEO, der seit 2020 an der Spitze von Ford steht, entschied sich, den Traditionskonzern in puncto E-Auto-Fertigung umzukrempeln.

1,6 Kilometer mehr elektrische Verkabelung

Aber was hatten Farley und seine Mitarbeiter:innen eigentlich gefunden? Der Ford Mustang Mach-E, so der Konzernchef, habe rund 1,6 Kilometer mehr elektrische Verkabelung an Bord gehabt als der Tesla. Eine ähnliche „Überraschung“ habe er erlebt, als er die chinesischen E-Autos auseinandergenommen habe, wie Farley berichtet.

Das Problem: Die zusätzliche Verkabelung führte zu einem höheren Gewicht des Fahrzeugs. Dadurch wurde eine wesentlich größere und teurere Batterie notwendig. Farleys Erkenntnis: Daran muss sich etwas ändern.

5 Milliarden Dollar Verlust pro Jahr

Im Jahr 2022 legte der Ford-CEO die E-Auto-Aktivitäten des Konzerns in einer eigenen Sparte aus: Model E. Und obwohl die Sparte 2024 und 2025 jeweils Verluste in der Höhe von rund fünf Milliarden US-Dollar eingefahren hat, bereut Farley den Schritt eigenen Angaben zufolge nicht.

„Meine Devise lautet: Nimm dir die schwierigsten Probleme so schnell wie möglich vor und tu es manchmal auch in aller Öffentlichkeit, denn so löst du sie schneller“, zitiert Business Insider den Automanager.

E-Pickup-Truck für 30.000 Dollar kommt 2027

Angesichts der zuletzt noch massiv gestiegenen Konkurrenz aus China hat Farley seine E-Auto-Pläne im August 2025 noch einmal neu justiert und eine neue Fertigungslinie entwickeln lassen. 2027 soll hier ein mittelgroßer Pickup-Truck vom Band rollen. Kostenpunkt: 30.000 Dollar.