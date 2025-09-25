Schön, aber empfindlich: Das neue iPhone 17 Pro hat ein Problem mit Kratzern

Orange is the new black und vielleicht auch die beste Wahl. Dunkle iPhone-17-Pro-Modelle sollen stark anfällig für Kratzer sein. (Foto: Wongsakorn 2468 / Shutterstock)

Bei der neuen iPhone-Serie nehmen die Kaufentscheidungen ganz andere Züge an. In den sozialen Medien diskutieren die Apple-Fans nicht darüber, welches der Geräte die besten Funktionen bietet, sondern welches die schönste Form und Farbe hat. Ganz klarer Favorit ist das iPhone 17 Pro (Max) in Orange. Das scheint eine gute Wahl zu sein. Wer plant, sich das teure Apple-Smartphone in einer anderen Farbe zuzulegen, sollte laut Medienberichten aber auch gleich in eine passende Hülle investieren. Wie etwa Bloomberg berichtet, sollen die Geräte schnell zerkratzen.

Anzeige Anzeige

Woher kommen die Kratzer?

Aufgefallen ist das zahlreichen Kund:innen in Apple-Stores, die Kaufinteressierte in den sozialen Medien darüber informieren. Demnach seien das dunkelblaue iPhone 17 Pro und das schwarze iPhone Air besonders betroffen. Es gibt aber auch vereinzelt Bilder von den orangefarbenden Modellen mit deutlich erkennbaren Gebrauchsspuren. Ähnliche Berichte gibt es auch aus Deutschland. Laut Bloomberg sollen außerdem die drahtlosen Magsafe-Ladepucks Spuren auf der Rückseite hinterlassen.

Eine Erklärung für die unschönen Macken: Bei den neuen iPhone-Pro-Geräten setzt Apple nicht mehr auf Titan, sondern auf Aluminium. Das gilt als vor allem bei dunklen Farben als kratzempfindlich. Dass es sich nicht um eine Ausnahmeerscheinung handelt, zeigt der Youtuber Zack Nelson auf seinem Kanal Jerryrigeverything. Im üblichen Gehäuse-Härtetest war es Nelson möglich, Teile der Rückseiten mit einer einfachen Münze zu zerkratzen. Er macht das Färbeverfahren der Gehäuse, das sogenannte Eloxieren, dafür verantwortlich. Weil an den Gehäuseecken nicht genügend Aluminium vorhanden sei, an dem das farbliche Aluminiumoxid haften könne, verkratzen diese laut Nelson eben schneller.

Anzeige Anzeige

Es ist nicht das erste Mal, dass Apple Probleme mit kratzanfälligen iPhones hat. Schon beim 2012 erschienenen iPhone 5 beklagten Käufer:innen schnelle Schäden am Gehäuse. Die Jet-Black genannte Version des iPhone 7 in Klavierlackoptik zog sich ebenfalls schnell Kratzer zu.

Für Käufer:innen gibt es also nur zwei Möglichkeiten: Entweder nehmen sie den Umstand so hin. Oder sie kaufen zum neuen iPhone eine Schutzhülle. Das dürften die meisten aber wohl ohnehin ins Budget einkalkulieren.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Diese iPhone-Funktionen kennst du vermutlich noch nicht