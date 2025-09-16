Schöner schminken: Macht KI den Beauty-Markt vielfältiger – oder verstärkt sie Stereotype?

Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als Make-up-Linien mit nur wenigen Farbtönen auskamen? Damals lächelte uns oft ein einziges, globales Schönheitsideal von Plakaten auf der ganzen Welt entgegen. Dieser „One-size-fits-all“-Ansatz fühlt sich heute wie ein Relikt an. Plattformen wie Instagram und Tiktok definieren heute Schönheitsideale in rasantem Tempo – mal realistischer, mal idealisierter. Zugleich schaffen sie aber auch Raum für mehr Diversität, Dialog und Authentizität.

Die treibende Kraft, die uns hilft, diese neue, personalisierte Vielfalt für die Zukunft der Schönheit zu gestalten, ist zweifelsohne Künstliche Intelligenz. Sie ist dabei weit mehr als ein technisches Hilfsmittel: Statt eines globalen Schönheitsideals ermöglicht uns KI millionenfache, individuelle Schönheitsnarrative.

KI-Services nehmen in der Beauty-Branche stark zu

Wo früher ein Model für alle warb, entstehen heute dank KI-generierter Inhalte personalisierte Beauty-Stories: Der 25-jährige Student aus München sieht auf Social Media beispielsweise Inhalte, die gezielte auf seine Mischhaut eingehen, während die 45-jährige Managerin aus Hamburg Inspiration für Makeup und Anti-Aging-Routinen erhält, die zu ihrem Lebensstil passen.

Algorithmen können Lebensstil, Umweltfaktoren und Hautbedürfnisse analysieren und so passende Produktempfehlungen geben. KI-Services nehmen stark zu: Der globale Markt für Augmented- und Virtual-Reality-Anwendungen wächst laut Statista um durchschnittlich 10 Prozent pro Jahr. Das zeigt sich auch in der Kosmetikbranche – besonders beliebt sind Virtual Try-on-Tools, mit denen sich Kleidung und Kosmetikprodukte digital anprobieren lassen. Dabei erkennt ein Algorithmus präzise Hautton und -beschaffenheit und simuliert, wie der Lippenstift oder die Foundation tatsächlich aussehen wird.

Gen Z nutzt Virtual Try-ons deutlich häufiger

Diese digitalen Beauty-Berater können Fehlkäufe reduzieren und ermöglichen es beispielsweise auch Menschen mit dunkleren Hauttönen erstmals, online eine realistische Produktvorschau zu erhalten. Das überzeugt vor allem jüngere Zielgruppen: Beim Kosmetikkauf vertraut die Gen Z Daten von L’Oréal zufolge rund 1,5-mal häufiger auf Virtual Try-on-Tools als der Durchschnittskonsument.

Auch die Produktentwicklung wird schneller. Durch eine KI-gestützte Analyse von Kundenfeedback, Markttrends und Verbraucherbedürfnissen kann die Beauty-Industrie ihre Innovationen besser an die Vorlieben ihrer Kunden anpassen und Produkte entwickeln, die auf verschiedene Hauttöne, Haartypen und kulturelle Vorlieben zugeschnitten sind. Ein Produkt wird erst dann wirklich individuell, wenn es wirksame Inhaltsstoffe mit den Bedürfnissen jeder einzelnen Person kombiniert.

Trotz aller Fortschritte gilt: KI braucht klare Regeln und menschliche Kontrolle, um Qualität und Transparenz zu sichern. Entscheidend ist nicht nur, woher die Trainingsdaten stammen und wie sie verarbeitet wurden, sondern auch, welche Risiken bestehen.

Ohne Regeln tendieren Algorithmen zu Stereotypen

Dieselbe Technologie, die Diversität fördern kann, neigt auch zur Vereinheitlichung – etwa durch digital optimierte Idealbilder. Diese zeigen vermeintlich perfekte Menschen, blenden individuelle Merkmale aus und verstärken so stereotype Schönheitsbilder. Das erzeugt unrealistische Erwartungen und erhöht den gesellschaftlichen Druck.

Hinzu kommt der sogenannte Algorithmic Bias: Algorithmen, die auf einseitigen Daten basieren, bevorzugen bestimmte Gruppen und benachteiligen andere. Der Unterschied liegt in bewussten Entscheidungen, die Entwickler:innen, Unternehmen und Gesellschaft bei der Gestaltung und Anwendung von KI treffen. Klare KI-Ethikrichtlinien sind dafür unverzichtbar.

Der weltweite Beauty-Markt hat ein Volumen von über 600 Milliarden Euro. Angesichts dieser Größe geht es um mehr als Technologie. Es geht um gesellschaftliche Verantwortung. Die Branche hat die Wahl: Erzählt sie mithilfe von KI viele verschiedene Schönheitsgeschichten – oder verstärkt sie alte Ideale mit neuen Filtern? Die Technologie ist neutral, ob sie Vielfalt fördert oder Stereotype verstärkt, entscheidet der Mensch. Echte Innovation liegt darin, jedem zu helfen, die beste Version seiner selbst zu werden: authentisch, vielfältig und menschlich.

Zum 20-jährigen Jubiläum (hier geht es zu unserem Jubiläums-Hub) von t3n haben wir Expert:innen gefragt, welche Trends und Technologien die Zukunft prägen werden. Eine von ihnen ist die Autorin dieses Artikels: Alma Lipa ist Chief Digital & Marketing Officer bei L’Oréal für die DACH-Region.

