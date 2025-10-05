Anzeige
Schützen Trigger-Warnungen wirklich – oder schaden sie eher?

Eine neue Studie kommt zu einem klaren Ergebnis: Anstatt abzuschrecken, machen Trigger-Warnungen sensible Inhalte noch attraktiver. Auch vorbelastete Menschen klicken die Posts aus Neugier an.

Von Noëlle Bölling
2 Min.
Schützen Trigger-Warnungen wirklich – oder schaden sie eher?
Wie wirken Trigger-Warnungen wirklich? (Foto: fizkes /Sutterstock)

Trigger-Warnungen sind Hinweise auf Inhalte, die bei manchen Menschen negative emotionale Reaktionen auslösen können. Sie geben Betroffenen die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, ob sie den folgenden Inhalt konsumieren möchten oder ihn lieber vermeiden, um erneute Traumatisierungen zu verhindern. Wie Futurism allerdings berichtet, hat eine neue Studie herausgefunden, dass die Warnungen vor sensiblen Inhalten das genaue Gegenteil bewirken können.

Die Hinweise sollen Menschen schützen

Trigger-Warnungen werden beispielsweise in Podcast-Episoden ausgesprochen, wenn Themen wie sexuelle Gewalt behandelt werden. Aber auch in den sozialen Medien werden die Hinweise verwendet, um unter anderem vor Beiträgen zu warnen, die Gewalt gegen Menschen oder Tiere zeigen. Nach dem Hinweis sollen Zuschauer:innen oder Zuhörer:innen selbst entscheiden, ob sie die potenziell belastenden Inhalte wirklich konsumieren möchten. Soweit zumindest die Theorie – denn wie eine neue Studie zeigt, haben Trigger-Warnungen einen unerwartet kontraproduktiven Effekt.

Ein Forschungsteam der Flinders University bat insgesamt 261 Personen im Alter zwischen 17 und 25 Jahren, sieben Tage lang zu protokollieren, wie sie auf Trigger-Warnungen reagierten, denen sie begegneten. Das Ergebnis: Tatsächlich gaben 90 Prozent von ihnen an, die sensiblen Inhalte, auf die sie stießen, trotz der Warnung geöffnet zu haben. Der Grund dafür war aber nicht, dass sie sich durch die vorangegangenen Hinweise emotional darauf vorbereitet fühlten – sondern dass sie einfach neugierig waren. Das deutet darauf hin, dass Trigger-Warnungen das genaue Gegenteil von dem erreichen könnten, wozu sie eigentlich dienen sollen.

Laut Studie wecken Warnungen die Neugier

„Trigger-Warnungen scheinen bei vielen Menschen einen ‚verbotenen Frucht’-Effekt zu fördern, bei dem etwas, das tabu ist, oft umso verlockender erscheint”, kommentiert Victoria Bridgland, Hauptautorin der im Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry veröffentlichten Studie. „Das mag daran liegen, dass negative oder beunruhigende Informationen tendenziell stärker auffallen und im Vergleich zu alltäglichen Informationen wertvoller oder einzigartiger erscheinen.“ Besonders problematisch ist, dass auch Menschen, die psychisch vorbelastet sind und zum Beispiel unter einer posttraumatischen Belastungsstörung oder Depressionen leiden, Inhalte mit Trigger-Warnungen nicht öfter meiden als andere Menschen – dabei sollen gerade sie vor sensiblen Inhalten geschützt werden.

Ein Grund dafür ist laut Bridgland, dass die Hinweise in der Regel sehr vage gehalten sind, wodurch bei den Konsument:innen eine Wissenslücke entsteht. „Diese Lücke kann Neugier wecken und Menschen dazu bringen, sich die Inhalte anzusehen, nur um herauszufinden, was sie verpassen“, erklärt sie. Darüber hinaus stellen Trigger-Warnungen für Social-Media-Plattformen wie Instagram oder Tiktok ein bequemes Mittel dar, um mit der Moderation sensibler Inhalte umzugehen. Anstatt Sicherheitsmaßnahmen einzuführen, die das Ausspielen potenziell problematischer Inhalte eindämmen, wird die Verantwortung den Nutzer:innen selbst überlassen. Immerhin wurden sie gewarnt – dann sind sie selbst schuld, wenn sie sich die Fotos oder Videos ansehen.

Nützen Trigger-Warnungen wirklich etwas?

„Wenn die meisten Menschen die Inhalte ohnehin konsumieren und gefährdete Gruppen sie nicht öfter meiden als andere, dann müssen wir überdenken, wie und warum wir diese Warnungen verwenden“, so die Studienautorin. „Es ist an der Zeit, wirksamere Maßnahmen zu erforschen, die das Wohlbefinden der Menschen wirklich unterstützen.“

