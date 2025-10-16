Eine Schwachstelle im Magnetfeld der Erde wird größer: Warum das schlechte Nachrichten für Satellitenbetreiber sind

Das Magnetfeld der Erde schützt uns vor kosmischer Strahlung und geladenen Teilchen des Sonnenwindes. Doch im südlichen Atlantik zeigt das Magnetfeld eine Schwäche. Diese sogenannte Südatlantische Anomalie zwischen Afrika und Südamerika ist schon seit dem 19. Jahrhundert bekannt.

Anzeige Anzeige

Doch die Größe dieses Areals ist in den letzten rund zehn Jahren massiv gestiegen. Zu diesem Schluss kommt eine Untersuchung eines Forschungsteams, die gerade in der Zeitschrift Physics of the Earth and Planetary Interiors erschienen ist.

Gewachsene Fläche halb so groß wie Kontinentaleuropa

Die Wissenschaftler:innen analysierten Daten, die im Rahmen der Mission Swarm der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) angefallen sind. Seit 2014 umkreisen drei Satelliten die Erde und messen die Veränderung des Erdmagnetfelds.

Anzeige Anzeige

Durch die Untersuchung der Messungen in den letzten elf Jahren zeigte sich, dass sich die Südatlantische Anomalie seit 2014 kontinuierlich vergrößert. Die hinzugekommene Fläche ist etwa halb so groß wie Kontinentaleuropa.

Erdmagnetfeld schwächelt bei Afrika seit 2020 rapide

In einem bestimmten Teilbereich südwestlich von Afrika schwächt sich das Magnetfeld nicht nur kontinuierlich ab. Seit 2020 geht die magnetische Stärke rapide bergab. Woran das genau liegt, ist noch nicht geklärt.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Grundsätzlich hat die Schwächung des Erdmagnetfelds aber mit Vorgängen im Bereich zwischen dem flüssigen äußeren Kern der Erde und ihrem felsigen Mantel zu tun. Dort kann es zu Reverse-Flux-Patches kommen. Das Magnetfeld ist hier andersherum gepolt als normal. Es tritt hier nicht aus dem Erdkern aus, sondern bewegt sich in diesen zurück.

Darum sind Satelliten in Gefahr

Das Erdmagnetfeld schützt nicht nur die Erde vor Strahlungen und Sonnenstürmen, sondern auch den erdnahen Orbit, in dem die meisten Satelliten unterwegs sind.

Anzeige Anzeige

Satelliten können von diesen Einflüssen aus dem Weltall in ihrer Funktionalität gestört werden. Es drohen Ausfälle in der Kommunikation mit den Bodenstationen – oder sogar totale Blackouts. Fliegen Satelliten über die Südatlantische Anomalie, sind sie also weniger geschützt als in anderen Gebieten.

Verdacht einer fünften physikalischen Kraft erhärtet sich