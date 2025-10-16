Anzeige
News
Eine Schwachstelle im Magnetfeld der Erde wird größer: Warum das schlechte Nachrichten für Satellitenbetreiber sind

Laut einer Studie hat sich die Südatlantische Anomalie im Magnetfeld der Erde in den letzten rund zehn Jahren massiv vergrößert. In einem Teilbereich bei Afrika ist sie seit 2020 sogar rapide angestiegen. Was bedeutet das für Satelliten?

Von Sebastian Milpetz
2 Min.
Eine Schwachstelle im Magnetfeld der Erde wird größer: Warum das schlechte Nachrichten für Satellitenbetreiber sind

Gefahr für Satelliten durch Schwächen im Erdmagnetfeld (Foto: Boris Rabtsevich / Shutterstock)

Das Magnetfeld der Erde schützt uns vor kosmischer Strahlung und geladenen Teilchen des Sonnenwindes. Doch im südlichen Atlantik zeigt das Magnetfeld eine Schwäche. Diese sogenannte Südatlantische Anomalie zwischen Afrika und Südamerika ist schon seit dem 19. Jahrhundert bekannt.

Doch die Größe dieses Areals ist in den letzten rund zehn Jahren massiv gestiegen. Zu diesem Schluss kommt eine Untersuchung eines Forschungsteams, die gerade in der Zeitschrift Physics of the Earth and Planetary Interiors erschienen ist.

Gewachsene Fläche halb so groß wie Kontinentaleuropa

Die Wissenschaftler:innen analysierten Daten, die im Rahmen der Mission Swarm der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) angefallen sind. Seit 2014 umkreisen drei Satelliten die Erde und messen die Veränderung des Erdmagnetfelds.

Durch die Untersuchung der Messungen in den letzten elf Jahren zeigte sich, dass sich die Südatlantische Anomalie seit 2014 kontinuierlich vergrößert. Die hinzugekommene Fläche ist etwa halb so groß wie Kontinentaleuropa. 

Erdmagnetfeld schwächelt bei Afrika seit 2020 rapide

In einem bestimmten Teilbereich südwestlich von Afrika schwächt sich das Magnetfeld nicht nur kontinuierlich ab. Seit 2020 geht die magnetische Stärke rapide bergab. Woran das genau liegt, ist noch nicht geklärt. 

Grundsätzlich hat die Schwächung des Erdmagnetfelds aber mit Vorgängen im Bereich zwischen dem flüssigen äußeren Kern der Erde und ihrem felsigen Mantel zu tun. Dort kann es zu Reverse-Flux-Patches kommen. Das Magnetfeld ist hier andersherum gepolt als normal. Es tritt hier nicht aus dem Erdkern aus, sondern bewegt sich in diesen zurück.

Darum sind Satelliten in Gefahr

Das Erdmagnetfeld schützt nicht nur die Erde vor Strahlungen und Sonnenstürmen, sondern auch den erdnahen Orbit, in dem die meisten Satelliten unterwegs sind.

Satelliten können von diesen Einflüssen aus dem Weltall in ihrer Funktionalität gestört werden. Es drohen Ausfälle in der Kommunikation mit den Bodenstationen – oder sogar totale Blackouts. Fliegen Satelliten über die Südatlantische Anomalie, sind sie also weniger geschützt als in anderen Gebieten. 

