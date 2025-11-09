Schwächelnde Aktienkurse: Verliert die Wall Street den Glauben an KI?

Der KI-Boom hat die Aktien von Tech-Unternehmen in Rekordhöhen getrieben. Jetzt lässt das Vertrauen der Anleger:innen allmählich nach. Wie das Wall Street Journal berichtet, ist der Nasdaq Composite Index um drei Prozent gefallen und hat damit die schlechteste Woche verzeichnet, seit Präsident Donald Trump im April seinen umfassenden Zollplan ankündigte.

Tech-Konzerne verzeichnen ein deutliches Minus

Der technologieorientierte Nasdaq Composite Index hat lange von der Euphorie rund um KI profitiert. Jetzt beginnen die Aktien zu schwächeln. Palantir verlor in dieser Woche elf Prozent, Oracle neun Prozent und Nvidia büßte sieben Prozent ein. Auch Meta und Microsoft verzeichneten mit rund vier Prozent deutliche Rückgänge. Damit sind vor allem jene Unternehmen betroffen, die bisher am meisten von der KI-Euphorie beflügelt wurden.

Der Nasdaq schloss am Freitag mit einem Minus von 0,2 Prozent. Der Wochenverlust von insgesamt drei Prozent war der stärkste seit April. Auch andere Indizes entwickelten sich schwächer: Der S&P 500 legte am Freitag zwar um 0,1 Prozent zu, schloss die Woche aber mit einem Minus von insgesamt 1,6 Prozent ab. Der Dow Jones Industrial Average stieg am Freitag um 0,2 Prozent, beendete die Woche aber ebenfalls mit einem Minus von 1,2 Prozent.

Es scheitert noch immer an der Profitabilität

Für Investor:innen besteht die größte Aufgabe darin, abzuschätzen, wie viel Geld KI-Unternehmen noch ausgeben werden, bevor sie endlich Gewinne erzielen. Allein die größten Konzerne des Silicon Valley planen, in diesem Jahr rund 400 Milliarden Dollar in KI-Infrastruktur zu investieren. Im kommenden Jahr sollen weitere Rekordonvestitionen folgen. Sie argumentieren, dass diese Ausgaben notwendig seien, um KI-Tools leistungsfähiger zu machen. Thomas Martin, Senior Portfolio Manager bei Globalt Investments, sieht das allerings kritisch: „Die Leute fragen sich weiterhin: Meine Güte, ihr gebt so viel Geld aus? Wie wollt ihr das monetarisieren?“

Ein aktueller Quartalsbericht von Microsoft verdeutlicht zudem, wie hoch die Verluste von OpenAI weiterhin sind. Microsoft hält 27 Prozent an dem einstigen Startup und hat deshalb auch den finanziellen Status offengelegt. Demnach könnten die Verluste des KI-Pioniers im dritten Quartal mehr als zwölf Milliarden Dollar betragen. OpenAI-Chef Sam Altman bleibt trotzdem gelassen. Ob das Unternehmen „50 Millionen oder 50 Milliarden pro Jahr verbrenne“, spiele für ihn keine Rolle, wie er im vergangenen Jahr bei einer Veranstaltung der Stanford University sagte.

Der größte KI-Hype scheint vorbei zu sein

Auch potenzielle psychische Risiken rücken zunehmend in den Fokus der Finanzmärkte. Analyst:innen von Barclays verwiesen kürzlich auf eine Untersuchung, die die starke Zustimmungstendenz von KI-Modellen analysierte, und äußerten sich besorgt. Die Expert:innen kamen zu dem Schluss: „Es muss noch mehr getan werden, um sicherzustellen, dass die Modelle für die Nutzer:innen sicher sind, und hoffentlich werden im Laufe der Zeit Schutzmaßnahmen eingeführt, um sicherzustellen, dass schädliches Verhalten nicht gefördert wird.“

Auch Gartners Hypecycle zeigt, dass generative KI den Gipfel überzogener Erwartungen überschritten hat und jetzt auf das Tal der Enttäuschungen zusteuert. Ob sich die Investitionen in Milliardenhöhe letzten Endes auszahlen, bleibt deshalb abzuwarten. Aktuell spricht jedenfalls vieles dafür, dass ein Teil der Ausgaben ins Leere laufen könnte.