Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Fundstück
Verpasse keine News mehr!

Mit „schwarzem Metall“: Forscher steigern Leistung von Thermogeneratoren um 1.500 Prozent

Eine simple Idee, umgesetzt mit Hightech-Lasern, könnte die Energieversorgung für unzählige Kleingeräte verändern. Der Schlüssel liegt nicht im Generator selbst, sondern in seiner thermischen Hülle.

Von Dieter Petereit
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Mit „schwarzem Metall“: Forscher steigern Leistung von Thermogeneratoren um 1.500 Prozent

Diese neue Technologie soll die Nutzung von Sonnenenergie verbessern. (Foto: Lukasz Pawel Szczepanski/Shutterstock)

Ein Team von Forschern der University of Rochester im US-Bundesstaat New York hat die Leistung von solar-thermoelektrischen Generatoren (STEG) um den Faktor 15 gesteigert. Diese Generatoren wandeln Wärme direkt in elektrische Energie um, litten bisher aber unter einem extrem niedrigen Wirkungsgrad.

Anzeige
Anzeige

Die Ergebnisse wurden im renommierten Fachjournal Light: Science & Applications veröffentlicht. Der entscheidende Fortschritt liegt dabei nicht in einem neuen Halbleitermaterial, sondern in einer cleveren Optimierung der Wärmeaufnahme und -abgabe des gesamten Systems.

Der Trick: Heißer absorbieren, kälter abstrahlen

Das Grundproblem thermoelektrischer Generatoren ist es, eine möglichst große Temperaturdifferenz zwischen der heißen und der kalten Seite aufrechtzuerhalten. Genau hier setzten die Forscher an und optimierten beide Seiten mit Femtosekundenlasern.

Anzeige
Anzeige

Auf der heißen Seite bearbeiteten sie ein dünnes Wolframblech. Durch die ultrakurzen Laserpulse entstand eine Nanostruktur, die das Metall pechschwarz färbt und ihm besondere Eigenschaften verleiht. Diese Oberfläche absorbiert über 90 Prozent des Sonnenlichts, strahlt die gewonnene Wärme im Infrarotbereich aber kaum wieder ab.

Zusätzlich spannten die Wissenschaftler eine durchsichtige Kunststofffolie über die Oberfläche. Diese simple Maßnahme erzeugt eine isolierende Luftschicht, ähnlich einem Mini-Gewächshaus, und reduziert den Wärmeverlust durch Konvektion erheblich.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Für die kalte Seite wurde ein Aluminiumblech ebenfalls per Laser mit einer Mikrostruktur versehen. Dieser Kühlkörper kann Wärme doppelt so effektiv abführen wie ein unbehandeltes Blech, da die vergrößerte Oberfläche die Wärmeabgabe an die Luft (Konvektion) und die Wärmeabstrahlung (Radiation) zugleich verbessert.

Kein Ersatz für Dachanlagen, aber eine Lösung für die Nische

Die erzielte Leistungssteigerung ist beeindruckend, dennoch wird diese Technologie die klassische Fotovoltaik auf absehbare Zeit nicht ersetzen. Der absolute Wirkungsgrad der optimierten STEGs liegt weiterhin deutlich unter dem von handelsüblichen Solarzellen.

Anzeige
Anzeige

Ihre Stärken liegen jedoch woanders. STEGs sind kompakt, leicht, enthalten keine beweglichen Teile und sind somit extrem wartungsarm. Die Leistungssteigerung macht sie nun zu einer höchst interessanten Option für Anwendungsfälle, in denen genau diese Eigenschaften entscheidend sind.

Denkbar ist der Einsatz in autarken Sensoren für das Internet der Dinge (IoT), etwa in der Landwirtschaft oder zur Überwachung von Infrastruktur. Auch für Wearables wie Fitness-Tracker oder medizinische Sensoren, die kontinuierlich mit kleinen Mengen Strom versorgt werden müssen, eröffnet die Technik neue Möglichkeiten des Energy Harvesting.

Skalierbarkeit bleibt die Herausforderung

Die entscheidende Hürde für eine breite Anwendung dürfte in der Herstellung liegen. Die Bearbeitung von Oberflächen mit Femtosekundenlasern ist ein präzises, aber auch potenziell langsames und kostenintensives Verfahren. Die Skalierung auf große Produktionsvolumen zu einem wettbewerbsfähigen Preis wird die größte Herausforderung sein.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Dennoch zeigt die Studie einen völlig neuen Weg zur Effizienzsteigerung auf. „Jahrzehntelang hat sich die Forschungsgemeinschaft darauf konzentriert, die in STEGs verwendeten Halbleitermaterialien zu verbessern, und dabei bescheidene Effizienzgewinne erzielt”, erklärt Professor Chunlei Guo laut einer Mitteilung der University of Rochester. „In dieser Studie fassen wir die Halbleitermaterialien gar nicht an.”

Dieser Fokus auf die Peripherie des Systems – die Schnittstellen zur Umwelt – hat sich als äußerst erfolgreich erwiesen und könnte einem alten Technologieprinzip zu einer neuen, relevanten Zukunft verhelfen.

Mehr zu diesem Thema
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren