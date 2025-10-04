Schweizer Forscher entdecken: Ohne diesen kosmischen Crash gäbe es kein Leben auf der Erde

Ein Team von Forscher:innen der Universität Bern in der Schweiz hat neue und sehr präzise Daten zur Frühgeschichte unseres Planeten vorgelegt. Ihre im Fachjournal Science Advances veröffentlichte Analyse legt nahe, dass die Erde in ihrer Entstehungsphase ein trockener und lebensfeindlicher Gesteinsplanet war.

Die chemische Zusammensetzung des Erdvorgängers, der sogenannten Proto-Erde, war demnach bereits innerhalb von drei Millionen Jahren nach der Bildung des Sonnensystems abgeschlossen. Das ist, gemessen an kosmischen Zeiträumen, eine erstaunlich kurze Spanne. In dieser frühen Phase fehlten jedoch die für das Leben entscheidenden flüchtigen Elemente wie Wasser oder Kohlenstoffverbindungen.

Eine Uhr aus radioaktivem Zerfall

Um zu diesen Ergebnissen zu gelangen, nutzte das Team eine Methode namens Mangan-Chrom-Chronometrie. Dabei wird der radioaktive Zerfall des Isotops Mangan-53 zu Chrom-53 als eine Art geologische Stoppuhr verwendet. Dieser Prozess erlaubt es, Ereignisse in der Frühzeit des Sonnensystems mit einer Genauigkeit von weniger als einer Million Jahre zu datieren.

Durch den Vergleich von Isotopenmustern in Meteoriten mit denen von irdischem Gestein konnten die Forscher:innen den Zeitpunkt bestimmen, zu dem die Proto-Erde ihre chemische Signatur erhielt. Das Ergebnis: Die junge Erde war im heißen, inneren Sonnensystem entstanden, wo flüchtige Stoffe nicht kondensieren und somit nicht Teil des Planeten werden konnten.

Der lebensspendende Einschlag von Theia

Die Studie untermauert eine bereits bekannte, aber oft diskutierte Theorie: Erst eine spätere, gigantische Kollision brachte das Wasser auf die Erde. Bei diesem Ereignis stieß ein etwa marsgroßer Planet namens Theia mit der Proto-Erde zusammen – ein Prozess, aus dem nach heutigem Wissensstand auch der Mond hervorging.

Theia bildete sich vermutlich in den kühleren, äußeren Regionen des Sonnensystems und war daher, im Gegensatz zur Proto-Erde, reich an Wasser und anderen flüchtigen Elementen. „Dank unserer Ergebnisse wissen wir, dass die Proto-Erde anfangs ein trockener Gesteinsplanet war“, erklärt der Erstautor der Studie, Dr. Pascal Kruttasch, der mittlerweile am Imperial College London in Großbritannien forscht. „Es ist daher anzunehmen, dass erst die Kollision mit Theia flüchtige Elemente auf die Erde brachte und dort schlussendlich Leben ermöglichte.”

Ist bewohnbares Leben ein seltener Glücksfall?

Diese Erkenntnis hat weitreichende Konsequenzen. Sie deutet darauf hin, dass die Entstehung eines bewohnbaren Planeten kein linearer oder gar selbstverständlicher Prozess ist. Statt einer kontinuierlichen Entwicklung könnte ein einzelnes, zufälliges Ereignis den Ausschlag gegeben haben.

Dieser Aspekt birgt eine gewisse kritische Note. Während die Forschung nach erdähnlichen Exoplaneten voranschreitet, macht diese Studie deutlich, dass die bloße Existenz eines Felsplaneten in der habitablen Zone eines Sterns noch lange keine Garantie für Lebensfreundlichkeit ist. Es könnte eine sehr spezifische und möglicherweise seltene Verkettung von Ereignissen nötig sein, um die richtigen Bedingungen zu schaffen.

Professor Klaus Mezger von der Universität Bern fasst es in einer Pressemitteilung auf Science Daily so zusammen: „Die Erde verdankt ihre heutige Lebensfreundlichkeit keiner kontinuierlichen Entwicklung, sondern wahrscheinlich einem Zufallsereignis – dem späten Einschlag eines fremden, wasserreichen Körpers. Damit wird klar, dass Lebensfreundlichkeit im Universum alles andere als selbstverständlich ist.”

Gleichzeitig verbleiben offene Fragen. Wie Dr. Kruttasch anmerkt, ist das Kollisionsereignis selbst noch unzureichend verstanden. Zukünftige Modelle müssen nicht nur die physikalischen Eigenschaften von Erde und Mond erklären, sondern auch deren exakte chemische und isotopische Signaturen vollständig abbilden. Die nun vorgelegte, präzise Datierung liefert dafür eine wichtige Grundlage.