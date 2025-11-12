Diese Erkenntnis basiert nicht auf subjektiven Wahrnehmungen oder zufälligen Beobachtungen. Viele mögen zwar schon ähnliche Eindrücke gewonnen haben, doch die wissenschaftlichen Studien liefern klare Belege. Die Erkenntnis, dass Menschen immer schneller wesentliche Aspekte ihrer Intelligenz regelrecht verlieren, ergibt sich in der Zusammenschau mehrerer Studien weltweit, die alle zum selben Ergebnis kommen. Das berichtet die Financial Times.

Kognitives Denken wird zum Auslaufmodell

Danach zeigen Bewertungen, dass Menschen aller Altersgruppen zunehmend Probleme mit Konzentration, logischem Denken, Problemlösung und der Verarbeitung von Informationen haben. Diese Ergebnisse stammen aus Vergleichstests, die kognitive Fähigkeiten bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen untersuchen.

So dokumentiert etwa die Studie „Monitoring the Future“ der University of Michigan im US-amerikanischen Ann Arbor die wachsenden Konzentrationsschwierigkeiten von 18-jährigen Amerikaner:innen. Das „Programme for International Student Assessment“ (PISA) der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) mit Sitz im französischen Paris erfasst seit Jahren die Lernfähigkeiten von 15-Jährigen weltweit. Alle Forschungsergebnisse deuten einhellig darauf hin, dass junge Menschen zunehmend mit einer verkürzten Aufmerksamkeitsspanne und abnehmenden Fähigkeiten im kritischen Denken ausgestattet sind.

Die Covid-19-Pandemie taugt als Erklärung für diese Entwicklung nur bedingt. Zwar gibt es aufgrund der mit der Pandemie verbundenen Bildungsunterbrechungen eine nachweislich starke Korrelation. Allerdings weisen die genannten Studien den Rückgang schon ab spätestens 2015 nach – weit vor der Pandemie.

Mehrere Indikatoren läuten die Alarmglocke

Die Forschung tut sich schwer damit, die treffende Erklärung für den Verlust kognitiver Fähigkeiten zu finden. Als wesentlicher Indikator wird jedoch übereinstimmend der drastische Rückgang des Lesens sowie der Wandel in der Art und Weise, wie wir Informationen und Medien konsumieren, gesehen. So ergab eine Untersuchung des National Endowment for the Arts aus dem US-amerikanischen Washington D.C. schon im Jahr 2022, dass nur noch 37,6 Prozent der Amerikaner:innen im Jahr zuvor einen Roman oder eine Kurzgeschichte gelesen hatten – ein Rückgang im Vergleich zu 41,5 Prozent im Jahr 2017 und 45,2 Prozent im Jahr 2012.

Nun ließe sich sicher ein Konsens dahingehend finden, dass Menschen durch das Internet weniger lesen und stattdessen mehr Zeit im Internet verschwenden. Wenn es da nicht diesen zweiten Indikator gäbe, der ebenso aussagekräftig ist und nichts mit dem Lesen zu tun hat.

Denn laut einer 2023 veröffentlichten Studie der OECD erreichten 34 Prozent der Erwachsenen in den USA die niedrigste Stufe der sogenannten numerischen Kompetenz. Das bedeutet, dass ihnen grundlegende Fähigkeiten im Umgang mit Zahlen fehlen. Ein Jahr zuvor lag dieser Anteil noch bei 29 Prozent.

Beschädigt „Bildschirmzeit“ unseren Intellekt?

Wie die Financial Times weiter berichtet, scheint sich auch unser genereller Umgang mit Informationen zu verändern. Dabei gäbe es zwar durchaus technologische Nutzungsmöglichkeiten, die unsere kognitiven Fähigkeiten nicht beeinträchtigen.

Aber insgesamt sei es doch eher so, dass Studien zeigen, dass die heutige „Bildschirmzeit“, also die tatsächliche Nutzung elektronischer Medien, die sprachliche Entwicklung von Kindern hemmt und es Student:innen erschwert, sich zu konzentrieren und Informationen langfristig zu behalten. Zwar gebe es keinen Hinweis auf eine grundsätzliche Beschädigung des menschlichen Intellekts, allerdings stünden die Zeichen deutlich auf Niedergang.

Dieser Artikel wurde ursprünglich am 16.03.2025 veröffentlicht, interessiert jedoch immer noch sehr viele unserer Leser:innen. Deshalb haben wir ihn aktualisiert und hier nochmals zur Verfügung gestellt.