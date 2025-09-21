Was passiert, wenn ein Universitätsprofessor ein KI-Double von sich erstellt, um hyperpersonalisierte Kurse anzubieten? Alex Connock, Dozent für Medien und KI an der Saïd Business School der Universität Oxford, hat genau das ausprobiert. In einem Gastbeitrag für The Conversation berichtet er von einem ungewöhnlichen Selbstexperiment – und von seinen Erkenntnissen über die Zukunft der Bildung.

Anzeige Anzeige

Eine KI als Unitutor – kann das funktionieren?

Connock beschäftigt sich beruflich intensiv mit KI und deren Potenzial. Aus Neugier wollte er herausfinden, was geschieht, wenn er einen KI-Tutor bittet, seine eigene Rolle einzunehmen und einen Masterkurs zu entwerfen, der ausschließlich auf seinen bisherigen Arbeiten basiert. Für das Experiment nutzte er ChatGPT über die speziell für Bildungseinrichtungen entwickelte Plattform Nebula One. Er bat den KI-Agenten, über sich zu recherchieren, ihn zu imitieren und darauf aufbauend personalisiertes Material zu erstellen. Von dem Ergebnis war Connock selbst überrascht: Der von der KI gestaltete Kurs zu Medien und KI war sorgfältig strukturiert. Und der Dozent gab zu, dass er ihn am liebsten selbst entwickelt hätte.

Er beschrieb den Kurs als interaktiv und intellektuell anspruchsvoll. Seiner Meinung nach hatte er alles, was ein gutes Oxford-Tutorium auszeichnete. Der KI-Agent arbeitete präzise, gab sofort Antworten und zeigte ein bemerkenswert tiefes Verständnis der dynamischen Entwicklungen in Medien und KI. Besonders beeindruckten ihn die philosophischen Fragen, die der Tutor stellte, etwa in einem Abschnitt zur Ethik von Non-Player-Characters (NPCs) in Computerspielen: „Wenn NPCs von KI erzeugt werden, wer entscheidet über ihre Persönlichkeiten, Hintergründe oder Moralvorstellungen?“ Könnte das zu Vorurteilen oder Stereotypen führen? „Ich bin begeistert, dass mein agentisches Ich sie gestellt hat – auch wenn das echte Ich sie nicht formuliert hat“, sagte der Dozent.

Anzeige Anzeige

Nicht alle KI-Agenten erzielten gute Ergebnisse

Offensichtlich hatte ChatGPT auf sein gesamtes multimediales Werk zugegriffen – darunter sogar Vorlesungen, von denen er nicht einmal selbst wusste, dass sie aufgezeichnet worden waren. Der Verlag, bei dem Connock mit seinen Werken unter Vertrag ist, hat einen Deal mit OpenAI abgeschlossen, der offenbar auch seine Bücher über Medien und KI umfasst. Im Gegensatz zu manchen Autor:innen habe er kein Problem damit, dass seine Werke für das Training von KI-Modellen verwendet werden. Er meint: Für alle Autor:innen, die dem zustimmen, sollte das oberste Ziel darin bestehen, die eigenen Werke so zugänglich zu machen, dass KI sie leicht finden und verarbeiten kann – wie Suchmaschinenoptimierung, nur für KI.

Bemerkenswert fand Connock zudem, dass der KI-Tutor über sein tatsächliches Wissen hinausging. Im Bereich Film kannte er etwa die gängigen Werkzeuge wie Adobe After Effects, das er selbst in seinen Kursen behandelt hatte. Doch der KI-Agent ergänzte Nuke, ein hochprofessionelles Tool für visuelle Effekte, das bei den Avengers-Filmen von Marvel zum Einsatz kam – und das ihm selbst bislang unbekannt war.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

KI wird Dozent:innen nicht ersetzen – aber ergänzen

Neben ChatGPT testete Connock auch andere Modelle. Wie sich herausstellte, war er mit seinen Werken in den Trainingsdaten des chinesischen Chatbots Deepseek allerdings weniger präsent. „In Zeiten der KI gibt es kaum eine größere Kränkung, als wenn ein führendes Sprachmodell dein Buch über KI für irrelevant hält“, kommentiert er. Googles Gemini 2.5 Pro überzeugte ebenfalls nicht, da es biografische Details über ihn erfand. Und Grok von xAI ging sogar noch weiter und schrieb ihm ein bekanntes Zitat zu, das allerdings nicht von dem Oxford-Dozenten, sondern in Wirklichkeit von dem Deepmind-CEO und Nobelpreisträger Demis Hassabis stammt.

Das Experiment war für Connock trotzdem ein Erfolg. Seine wohl wichtigste Erkenntnis: Je zentraler KI in der Bildung wird, desto wichtiger werden menschliche Dozent:innen. Sie strukturieren das Lernerlebnis, bringen Werke in den konzeptionellen Rahmen eines Kurses ein und fördern den persönlichen Austausch. KI könne allerdings eine wichtige Ergänzung bieten – nämlich in Form von individueller Unterstützung, die genau auf die Bedürfnisse der Student:innen zugeschnitten ist.