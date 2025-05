iPad selbst reparieren: So macht es Apple euch jetzt einfacher

Früher war Apple dafür bekannt, nur die eigenen Mitarbeiter:innen an ihre Geräte heranzulassen. Wer ein kaputtes iPhone hatte, musste damit zur Genius-Bar gehen, um es reparieren zu lassen. Mittlerweile ist das anders. Seit 2022 stellt Apple Nutzer:innen Reparaturhandbücher zur Verfügung, damit sie ihre Geräte selbst reparieren können.

Nun erweitert der Tech-Konzern sein Angebot. Ab sofort lässt sich auch das iPad Air (ab M2), das iPad Pro (M4), das iPad mini (A17 Pro) und iPads mit A16-Chip einfacher reparieren. Nutzer:innen bekommen von Apple Zugriff auf technische Unterlagen, originale Ersatzteile und Diagnosetools.

Damit möchte Apple die Lebensdauer seiner Geräte verlängern. Inzwischen 65 Apple-Geräte werden von dem Programm unterstützt. Dennoch scheint hier noch ein anderer Faktor beim Hersteller eine Rolle zu spielen. Denn seit 2022 setzt die EU das „Recht auf Reparatur“ durch. Dadurch soll es für EU-Bürger:innen einfacher und günstiger werden, alte Geräte zu reparieren. Ab Sommer soll das Angebot allerdings auch in weiteren Ländern wie Kanada verfügbar sein.

So kannst du dein iPad reparieren

Sein iPad zu reparieren, indem man etwa das Display austauscht, ist keine einfache Aufgabe. Auch Apple weist darauf hin, dass der Selbstreparatur-Service für Menschen gedacht ist, „die über die Kenntnisse und die Erfahrung verfügen, die für die Reparatur elektronischer Geräte benötigt werden.“ Wer sich an die Aufgabe herantraut, bekommt über die Self-Service-Repair-Seite die benötigten Anleitungen und kann sich auch die Werkzeuge kaufen oder ausleihen. Auch originale Ersatzteile lassen sich über die Seite bestellen.

