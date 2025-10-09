Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Kolumne
Verpasse keine News mehr!

Selbstsicher, dominant, inkompetent: Warum die lautesten Kollegen nicht die besten sind

Extraversion und sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit gelten als Karriere-Booster. Eine aktuelle Studie sagt: Dieses Verhalten macht nicht kompetent.

Von Isabell Prophet
3 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Selbstsicher, dominant, inkompetent: Warum die lautesten Kollegen nicht die besten sind
Auftreten: Dominanz ersetzt nicht die Kompetenz. (Foto: Stock 4you / Shutterstock)

Gerade stehen, die Hände vor dem Bauchnabel gefaltet, Kinn locker, die Stimme fest: Sicheres Auftreten bei völliger Unwissenheit gilt seit Jahrzehnten als wichtige Fähigkeit, um Karriere zu machen. Extraversion ist dabei ein Bonus, denn Extravertierte beherrschen dieses Auftreten besonders gut. Eine aktuelle Studie hat sich das Phänomen angeschaut und festgestellt: Diese Selbstsicherheit ist eine Falle. Und die Leistung leidet.

Anzeige
Anzeige

Mit diesem Verhalten können ausgerechnet Führungspersönlichkeiten ihrem Team oder ihrem Unternehmen schaden. Anders gesagt: Dominanz kann Kompetenz nicht ersetzen – versteckt deren Mangel aber ziemlich erfolgreich. Dies steht in Zusammenhang mit dem „Dunning-Kruger-Effekt“: Menschen mit geringen Kompetenzen überschätzen sich besonders häufig. Kein Wunder, schließlich können sie es selbst am schlechtesten beurteilen.

Die Kognitionspsychologen Andrew Martin und Anastasija Belotelova von der University of Kent haben sich in drei Untersuchungen angeschaut, wie Extraversion, soziale Dominanz und Leistung zusammenhängen. Ihre Studie wurde gerade im Fachmagazin Personality and Individual Differences veröffentlicht. Wichtigstes Ergebnis: Wer das dominante Auftreten beherrscht, fühlt sich bei der Lösung von Herausforderungen sicherer. Doch diese Lösungen sind keinesfalls besser als die anderer Kolleginnen und Kollegen, die weniger extravertiert oder dominant sind.

Anzeige
Anzeige

Selbstsicherheit: Entscheiden fühlt sich gut an

Beim sicheren Auftreten geht es um Status. Wer sich keine Blöße gibt, der nimmt in einer Gruppe direkt einen höheren Rang ein, so lernt man es im Karrieretraining. In der Forschung spricht man dabei auch von Dominanz: Das Auftreten bestimmt, wer im Team wie viel zu sagen hat.

Empfehlungen der Redaktion

Für ihre Untersuchung haben Martin und Belotelova 143 Personen zwischen 18 und 40 Jahren vor eine Prognose-Aufgabe gestellt. Sie sollten in einer Simulation mit Vögeln Muster erkennen und Folgewerte vorhersagen – also eine Entscheidung treffen. Außerdem sollten sie angeben, wie sicher sie sich mit ihrer Vorhersage fühlten. Dabei zeigte sich: Wer sozial dominanter und extravertierter war, der war dabei weder schneller noch besser. Der einzige Unterschied: Die Menschen fühlten sich mit ihrer Prognose sicherer.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

In einem weiteren Experiment, dieses Mal mit Erwachsenen zwischen 18 und 77 Jahren, bestätigte sich diese Beobachtung. Vor allem die soziale Dominanz hing mit einem Gefühl größerer Sicherheit zusammen.

Im dritten Experiment wurde außerdem die Erinnerungsfähigkeit geprüft. Hier zeigten sich jedoch keine Effekte. Menschen können sich allgemein besser an Begriffe erinnern, die sie auf sich selbst beziehen. Dies war jedoch unabhängig von Extraversion oder Dominanzverhalten. Dafür bestätigte sich auch hier: Extraversion und Dominanz hängen zusammen.

Anzeige
Anzeige

Führungsstile: Diese sechs solltest du kennen

Leadership-Expertin Karin Lausch
6 Bilder ansehen
Führungsstile: Diese sechs solltest du kennen Quelle: Anija Schlichenmaier

Introversion im Job: Leiser ist manchmal besser

Eine aktuelle Forschungsarbeit aus den USA hat sich angeschaut, welche Persönlichkeitseigenschaften Entscheidenden helfen, wenn sie mit vielen komplexen Informationen konfrontiert sind. Management-Forscher Dustin Sleesman hat sich mit seinem Team die Rolle der Intuition bei Führungskräften der US-amerikanischen Luftstreitkräfte angeschaut. Im Fachmagazin Group & Organization Management berichtet er, dass der intuitive Führungsstil Introvertierten dient, wenn bei einer Entscheidung viele Dinge berücksichtigt werden müssen.

In solchen Situationen sei es manchmal kaum möglich, alle Informationen zu analysieren und zu berücksichtigen. Ein intuitiver Führungsstil könne dann helfen, das große Ganze im Blick zu behalten und zu Entscheidungen zu kommen, die dem Team dienen. Sleesman und sein Team begründen die Überlegenheit der Introversion damit, dass Introvertierte eher in der Lage seien, den intuitiven Führungsstil reflektiert anzuwenden.

Umgekehrt performten weniger introvertierte Führungskräfte schlechter, wenn sie versuchten, Herausforderungen mit geringer Informationslast intuitiv zu lösen. Ihnen legen die Forschenden nahe, sich stärker auf eine Analyse der Aufgabe zu konzentrieren, um so stärker faktenbasiert zu entscheiden.

Anzeige
Anzeige

Für Teams und Führungskräfte bedeuten die Ergebnisse: Schaut genauer hin, ob hinter selbstsicherem Auftreten und schnellen Entscheidungen wirklich die notwendige Kompetenz steckt. Dies gilt es nicht nur bei anderen zu prüfen – sondern auch bei sich selbst. Wenn sich eine schnelle Entscheidung besonders sicher anfühlt, dann könnte das ein Hinweis sein, noch mal genauer hinzuschauen. Wenn dominantes Verhalten jeden Widerspruch im Keim erstickt, dann werden Teamleistungen schlechter. Viele Gehirne können mehr berücksichtigen als eins. Das gilt besonders, wenn diese Gehirne unterschiedlich ticken und genug Respekt und Wertschätzung herrschen, diese Unterschiedlichkeit voll auszuspielen.

Mehr zu diesem Thema
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren