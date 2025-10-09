Selbstsicher, dominant, inkompetent: Warum die lautesten Kollegen nicht die besten sind

Gerade stehen, die Hände vor dem Bauchnabel gefaltet, Kinn locker, die Stimme fest: Sicheres Auftreten bei völliger Unwissenheit gilt seit Jahrzehnten als wichtige Fähigkeit, um Karriere zu machen. Extraversion ist dabei ein Bonus, denn Extravertierte beherrschen dieses Auftreten besonders gut. Eine aktuelle Studie hat sich das Phänomen angeschaut und festgestellt: Diese Selbstsicherheit ist eine Falle. Und die Leistung leidet.

Mit diesem Verhalten können ausgerechnet Führungspersönlichkeiten ihrem Team oder ihrem Unternehmen schaden. Anders gesagt: Dominanz kann Kompetenz nicht ersetzen – versteckt deren Mangel aber ziemlich erfolgreich. Dies steht in Zusammenhang mit dem „Dunning-Kruger-Effekt“: Menschen mit geringen Kompetenzen überschätzen sich besonders häufig. Kein Wunder, schließlich können sie es selbst am schlechtesten beurteilen.

Die Kognitionspsychologen Andrew Martin und Anastasija Belotelova von der University of Kent haben sich in drei Untersuchungen angeschaut, wie Extraversion, soziale Dominanz und Leistung zusammenhängen. Ihre Studie wurde gerade im Fachmagazin Personality and Individual Differences veröffentlicht. Wichtigstes Ergebnis: Wer das dominante Auftreten beherrscht, fühlt sich bei der Lösung von Herausforderungen sicherer. Doch diese Lösungen sind keinesfalls besser als die anderer Kolleginnen und Kollegen, die weniger extravertiert oder dominant sind.

Selbstsicherheit: Entscheiden fühlt sich gut an

Beim sicheren Auftreten geht es um Status. Wer sich keine Blöße gibt, der nimmt in einer Gruppe direkt einen höheren Rang ein, so lernt man es im Karrieretraining. In der Forschung spricht man dabei auch von Dominanz: Das Auftreten bestimmt, wer im Team wie viel zu sagen hat.

Für ihre Untersuchung haben Martin und Belotelova 143 Personen zwischen 18 und 40 Jahren vor eine Prognose-Aufgabe gestellt. Sie sollten in einer Simulation mit Vögeln Muster erkennen und Folgewerte vorhersagen – also eine Entscheidung treffen. Außerdem sollten sie angeben, wie sicher sie sich mit ihrer Vorhersage fühlten. Dabei zeigte sich: Wer sozial dominanter und extravertierter war, der war dabei weder schneller noch besser. Der einzige Unterschied: Die Menschen fühlten sich mit ihrer Prognose sicherer.

In einem weiteren Experiment, dieses Mal mit Erwachsenen zwischen 18 und 77 Jahren, bestätigte sich diese Beobachtung. Vor allem die soziale Dominanz hing mit einem Gefühl größerer Sicherheit zusammen.

Im dritten Experiment wurde außerdem die Erinnerungsfähigkeit geprüft. Hier zeigten sich jedoch keine Effekte. Menschen können sich allgemein besser an Begriffe erinnern, die sie auf sich selbst beziehen. Dies war jedoch unabhängig von Extraversion oder Dominanzverhalten. Dafür bestätigte sich auch hier: Extraversion und Dominanz hängen zusammen.

Introversion im Job: Leiser ist manchmal besser

Eine aktuelle Forschungsarbeit aus den USA hat sich angeschaut, welche Persönlichkeitseigenschaften Entscheidenden helfen, wenn sie mit vielen komplexen Informationen konfrontiert sind. Management-Forscher Dustin Sleesman hat sich mit seinem Team die Rolle der Intuition bei Führungskräften der US-amerikanischen Luftstreitkräfte angeschaut. Im Fachmagazin Group & Organization Management berichtet er, dass der intuitive Führungsstil Introvertierten dient, wenn bei einer Entscheidung viele Dinge berücksichtigt werden müssen.

In solchen Situationen sei es manchmal kaum möglich, alle Informationen zu analysieren und zu berücksichtigen. Ein intuitiver Führungsstil könne dann helfen, das große Ganze im Blick zu behalten und zu Entscheidungen zu kommen, die dem Team dienen. Sleesman und sein Team begründen die Überlegenheit der Introversion damit, dass Introvertierte eher in der Lage seien, den intuitiven Führungsstil reflektiert anzuwenden.

Umgekehrt performten weniger introvertierte Führungskräfte schlechter, wenn sie versuchten, Herausforderungen mit geringer Informationslast intuitiv zu lösen. Ihnen legen die Forschenden nahe, sich stärker auf eine Analyse der Aufgabe zu konzentrieren, um so stärker faktenbasiert zu entscheiden.

Für Teams und Führungskräfte bedeuten die Ergebnisse: Schaut genauer hin, ob hinter selbstsicherem Auftreten und schnellen Entscheidungen wirklich die notwendige Kompetenz steckt. Dies gilt es nicht nur bei anderen zu prüfen – sondern auch bei sich selbst. Wenn sich eine schnelle Entscheidung besonders sicher anfühlt, dann könnte das ein Hinweis sein, noch mal genauer hinzuschauen. Wenn dominantes Verhalten jeden Widerspruch im Keim erstickt, dann werden Teamleistungen schlechter. Viele Gehirne können mehr berücksichtigen als eins. Das gilt besonders, wenn diese Gehirne unterschiedlich ticken und genug Respekt und Wertschätzung herrschen, diese Unterschiedlichkeit voll auszuspielen.