Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Podcast
Verpasse keine News mehr!

Selbstwirksamkeit im Job: 3 Tipps, um in schwierigen Zeiten handlungsfähig zu bleiben

Du spürst die angespannte Wirtschaftslage und Druck von Vorgesetzten? Gerade in herausfordernden Arbeitsumfeldern hilft es, selbstwirksam zu handeln. Autorin Marion King erklärt, wie du deinen Wirkkreis erkennst und nutzt.

Von Stella-Sophie Wojtczak
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Selbstwirksamkeit im Job: 3 Tipps, um in schwierigen Zeiten handlungsfähig zu bleiben

Marion King beröt mit ihrer Agentur Les Enfantes Terribles Unternehmen zu Transformation, Digitalisierung und New Work. (Montage: barbara dietl / berlin / t3n)

Die Arbeitswelt wird härter: mehr Top-Down-Entscheidungen, weniger Gestaltungsraum, Zukunftssorgen. Trotzdem musst du nicht zum abarbeitenden Befehlsempfänger werden. Mit Selbstwirksamkeit bleibst du auch in dieser Drucksituation motivierter und leistungsfähiger. Das beschreibt Marion King, Autorin des Buchs Gesund Arbeiten und Agentur-Gründerin, in der aktuellen Folge von t3n Interview.

Anzeige
Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Der Begriff der Selbstwirksamkeit stammt vom Lernforscher Albert Bandura. Laut ihm kann jeder Mensch von Geburt an Entscheidungen treffen, Situationen gestalten und Herausforderungen bewältigen. Diese Fähigkeit lässt sich auch im Job nutzen. Dafür gibt King einige Tipps.

Tipp 1: Nachfragen, auch bei unsinnigen Aufgaben

Der erste Rat: Werde zum höflichen Nachfrager. Erhältst du eine Aufgabe, die du nicht verstehst oder unsinnig findest, frage freundlich nach: „Können wir nochmal darüber sprechen? Habe ich das richtig verstanden?“. Fordere dir dazu deine Zeit bei Vorgesetzten und Teamkollegen ein.

Anzeige
Anzeige

Das klingt banal, aber hilft schnell für ein besseres Gefühl und eine höhere Produktivität. Denn manche arbeiten lieber stumm Aufgaben ab, statt das Gespräch zu suchen – das kann Frustration aufbauen. Dabei ist Nachfragen schon ein Akt der Selbstwirksamkeit und oft der erste Schritt zu besseren Lösungen.

Tipp 2: Führungskräfte ansprechen, Gespräche suchen

Ebenfalls sinnvoll für die eigene Handlungsfähigkeit sind Feedback-Gespräche: Gehe auf deine Vorgesetzten zu und gib ihnen Rückmeldung zu Führung, Aufgaben und Teamgefühl. Viele Führungskräfte klagen laut King, dass niemand mit ihnen spricht. Sie fühle sich isoliert und wundern sich später über schlechte Mitarbeiterbefragungen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Das Problem: Über die Zeit sinkt auch da die Laune, wenn Probleme nicht angesprochen werden. Dann reagieren Mitarbeitende vorwurfsvoll oder trotzig. Besser ist es, frühzeitig das Gespräch zu suchen.

Tipp 3: Team-Regeln statt Werte-Workshop

Um im Team eine gute Kommunikation zu etablieren, braucht es zudem keine Unternehmenswerte-Workshops. Vereinbart laut King erstmal Gesprächsregeln direkt im Team. Frag dich zur Vorbereitung: Wie wollen wir Meetings gestalten? Wie gehen wir miteinander um? Was brauchen wir voneinander?

Anzeige
Anzeige

Diese kleinen Vereinbarungen wirken oft stärker als große Kultur-Initiativen. Teams sind die kleinste Einheit, in der sich wirklich etwas gestalten lässt.

Selbstwirksamkeit hat Grenzen, wie auch King beschreibt. Wann diese erreicht sind, hörst du in der verlinkten Folge von t3n Interview.

t3n Interview abonnieren

Ihr könnt den Podcast t3n Interview bequem in der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. In der Regel findet ihr den Podcast einfach über die Eingabe „t3n Interview“ in der Suche. Ansonsten könnt ihr auch den RSS-Feed manuell in der App eingeben.

Anzeige
Anzeige

 

Dieser Artikel wurde mithilfe unseres redaktionsinternen KI-Tools erstellt.

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren